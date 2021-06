Jag har hittat en vass chansspik

ANNONS: Lämna in experten 432-raderssystem här

Tiden går fort när man har roligt. EM:s sista gruppspelsomgång är redan här och den förgyller mästerskapets sista EM-tips. Då flera storfavoriter redan löst sex poäng och är klara för slutspel kan det bli tal om en del förändringar i elvorna och kanske vila av spelare med små skavanker eller gula kort. Det gör så klart att jag hoppas lite extra på skrällar. Med 5 miljoner i jackpot så är det av yttersta vikt att försöka fälla, eller åtminstone gardera, några av de överstreckade högprocentarna Italien, Nederländerna, Belgien, Spanien och Tyskland. De två sistnämnda är det nog tyvärr inget att göra nåt, men övriga ska inte gå säkert.

Här är mina bästa drag mot 13 rätt:

■ ■ Match 2. Turkiet har varit det här mästerskapets kanske största besvikelse. Att de blev överkörda av Italien i premiären var kanske inte så mycket att säga om, men att de skulle förlora rättvist mot Wales i ett varmt Baku var ett bevis på att turkarna inte har fått ihop det. Försvaret är iskallt och samspelet mellan lagdelarna finns inte. Yilmaz på topp har försökt, men varit för ensam och sett märkbart irriterad ut. Det kommer inte bli något slutspel för det här laget, men en sista match ska ändå spelas. Schweiz åkte på samma smisk mot Italien (0-3), men har visat en klart högre nivå hittills. Mot Wales var alplandet det klart bättre laget och förtjänade segern. Innermittfältet med Xhaka (Arsenal) och Freuler (Atalanta) håller hög nivå och på topp finns Embolo, som i sina bästa stunder kan likna en världsanfallare. Schweiz måste vinna den här matchen för att ha chans på slutspel. Det är bara tre poäng som gäller. Mot ett deppigt Turkiet som presterat under all nivå hittills ska det finnas toppchans till det. Just nu streckas ettan till 57%. Håller den sig runt 60% så är det en riktigt fin spik.

■ ■ Match 5. Inramningen på Parken mellan Danmark och Belgien var en av de finare fotbollsupplevelser jag varit med om på ett bra tag. Förutom den fantastiska publiken och hyllningarna till Eriksen så visade danskarna att de mentalt är redo att fajtas i detta EM. I den första halvleken spelade de ut Belgien efter noter. 1-0 var i underkant då belgarna knappt fick låna bollen och Danmark vann all statistik överlägset. I den andra halvleken klev De Bruyne in i matchen och avgjorde på egen hand med ett mål och en assist. Otroligt tungt för de rödvita som var värda så mycket mer sett till matchbild och chanser. Trots två förluster är jag otroligt imponerad av det här danska laget och rankar dem som det bästa laget av alla outsiders bakom stornationerna i detta mästerskap. Det samma kan jag absolut inte säga om Ryssland. Då danskarna hade 24-1 i avslut mot Finland, trots att de spelade med en mental ryggsäck efter Eriksens hjärtstopp, så såg Ryssland inte alls lika bra ut spelmässigt i sin match mot samma motstånd. En knapp offside var skillnaden från 0-1 i baken och defensivt finns det nu tunga skador på Zhirkov och Fernandes, den sistnämnda klev ut med en ryggskada senast. Danmark måste vinna den här matchen för att ha chansen att gå vidare. Kommer de upp i liknande nivå som mot Belgien ska det inte vara något snack. Ett extra plus är så klart att matchen spelas på Parken inför en peppande hemmapublik. Tvåan till just nu 50% är en riktig bomb och håller lätt hela vägen upp till 60% för att betraktas som spelvärd.

■ ■ Match 8. Kroatien är en annat landslag som inte har kommit upp i nivå hittills. Jag trodde personligen att de skulle höja sig mot Tjeckien, men så var inte fallet. Trots ett på pappret starkt mittfält, med Modric och Kovacic som det centrala navet, så saknades energi och det såg ofta irriterat ut på planen. Någonting skaver. VM-finalisterna från 2018 har gått ner sig rejält och är snart tvingade till en generationsväxling. Skottland har å sina sida varit en frisk fläkt. Förlusten mot Tjeckien (0-2) var i grunden en jämn match där Patrik Schick stod för ett konstmål från halva plan. Skottarna skapade en hel del chanser då och var värda mer. Mot England gjorde de en riktigt bra match och kom återigen till flera klara chanser och tog en rättvis pinne (0-0). Att Tierney och Che Adams klev in från start då var ett klart lyft för laget där jag tycker flera spelare visade framfötterna. Här måste båda lagen gå för tre poäng för att kvalificera sig från gruppen. När Kroatien övervärderas rejält av det svenska folket i kombination med att Skottland faktiskt visat mest så tycker jag att tvåan är ett riktigt fräckt drag här. Just nu streckas tvåan till hutlöst låga 14%, men borde stå i minst 30%. Betänk också att Skottland har favören av hemmaplan då matchen spelas på Hampden Park i Glasgow. Jag drar det hela till sin spets och väljer faktiskt att skrällspika Skottland rakt av!

■ ■ Match 3. Det är inte ofta jag rekar spikkryss. Men nu är det dags. Ukraina och Österrike har varsin seger, båda har slagit Nordmakedonien, inför den sista omgången i Grupp C. Förlust här innebär troligen missat slutspel, medan en poäng i stort sett ska göra avancemanget klart. Jag har således svårt att se dessa lag riskera mer än behövligt. Jag tror de rullar av den här matchen, tar varsin pinne och är nöjda med att avancera till åttondelen. Spelbolagen håller i allra högsta grad med då oddset på krysset har droppat rekordartat. Svenska Spel erbjuder oddset 1,93 på kryss vilket är det lägsta jag sett i en sån här match på år och dagar. Just nu streckas ändå krysset helt normalt till 31%, men det finns faktiskt spelvärde hela upp till 50%. Det är smått unikt att få så här mycket spelvärde på ett kryss. Då är det bara att greppa läget, spara tecken och spika oavgjort.

Spiken

Spanien (match 10)

Det råder rejäl klasskillnad på Spanien och Slovakien. När då Spanien, som går för gruppsegern, dessutom spelar i hettan i Sevilla så finns det inte mycket som talar för att slovakerna ska stå emot. Räkna med ett stort bollinnehav från Spanien och slakt.

Skrällen

Skottland (match 8)

Skottland har visat framfötterna i detta mästerskap och har fortsatt chans på avancemang. Då krävs det dock tre poäng mot Kroatien, som också behöver gå för seger. Kroaterna har dock inte imponerat och här har skottarna fördel av hemmaplan på Hampden Park. Till otroligt låg streckning (i skrivande stund 14%) är tvåan kupongens bästa drag.

Draget

Spikkrysset (match 3)

Ukraina och Österrike går båda med stor sannolikhet vidare på en oavgjort resultat i den här matchen. Det lär således inte bjudas på några stora utsvävningar. Spelbolagen har extremt låga odds på krysset (under 2 gånger pengarna) som innebär rejält med spelvärde.