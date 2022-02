Jag har en riktigt fräck chansspik

■■ Det är ett Europatips helt i mitt slag denna söndag. Som sig bör står de fem stora europeiska ligorna, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga, för konfekten.

Då ingen lyckades pricka 13 i veckan har vi dessutom en jackpot på 4 miljoner att slåss om.

Bra vettiga spikar, fräcka värde/chansspikar, och stora favoriter som övervärderas och lever farligt. Kupongen har alla ingredienser.

■■ Match 5. Lazio släppte till väldigt många chanser borta mot Porto i torsdags och förlorade med 1-2, precis som jag rekade på Europatipset då. Här väntar ett på pappret lättare motstånd, men med kort vila tror jag det blir tufft igen. Särskilt när flera tongivande spelare kommer att saknas. Sarri får definitivt klara sig utan både Leiva och Alberto som är avstängda, men dessutom är både högerbacken Lazzari som mittbacksgeneralen Acerbi skadade plus att skyttekung Immobile varit sjuk och är högst tveksam. Då blir det inte lätt mot ett Udinese som har hög kapacitet hemma på Stadio Friulli. Här har de bara förlorat en enda gång sedan september. Vinsten mot Torino senast var imponerande och rättvis och nyligen var Milan här och kom undan med blotta förskräckelsen genom ett kvitteringsmål (1-1) av Zlatan på tilläggstid. En match där Udinese var det klart bättre laget. Värdarna har nu äntligen ett näst intill perfekt truppläge och har dessutom fått en hel veckas vila.

Jag tycker det ska vara toppchans för Zebrorna här som streckas lågt. Runt 20-25% är det en riktigt fräck chansspik.

■■ Match 13. Min bankspik för dagen hämtas i Bundesliga. Leipzig var spelmässigt helt överlägsna Real Sociedad i Europa League i torsdags. Att spanjorerna fick åka hem med ett oavgjort resultat får beskrivas som ett rån. Ett billigt straffmål var en anledning för annars skapade Sociedad knappast tillräckligt för att näta två gånger om. Det gjorde däremot Leipzig som med normal utfall hade vunnit med två bollar, vilket bland annat 20-3 i avslut skvallrar om. Sedan Domenico Tedesco tog över har det sett allt bättre ut och och jag skulle vilja säga att Tjurarna är Tysklands näst bästa lag just nu efter Bayern München. Nkunku är en av spelarna som är glödhet för stunden, anfallaren har nu målat i tre raka matcher. Efter en skada och tre inhopp kan Emil Forsberg nu vara redo för att äntligen starta igen. Hertha Berlin ser däremot urusla ut för stunden. Giljotinen kommer allt närmare och kommer det ingen förbättring ligger degradering nära. Senast blev det torsk mot jumbon Greüther Furst och innan förlorade hemmastadslaget Expected Goals klart hemma mot mediokra bortalaget Bochum. Ett Bochum som innan dess bara mäktat med sex mål på tio resor. Leipzig vann med hela 6-0 i hemmamötet och även om det knappast blir samma stora siffror här så ska tre poäng ses som troligt.

Här talar både form och klasskillnad för gästerna och jag spikar, trots hög procent, med väldigt god känsla.

■■ Match 6. Barcelona har en sämre vecka bakom sig. Smekmånaden för nyförvärv som Adama Traore och Aubameyang blev kort. Först krävdes det ett nickmål i den 96:e minuten av inhoppande de Jong för att rädda en pinne i derbyt mot Espanyol och sedan blev det bara 1-1 hemma mot Napoli, där ett annat nyförvärv, Ferran Torres, var ineffektiv. Det ger ett tufft utgångsläge mot i returen i Neapel. På bortaplan har Barca haft svårt att imponera hela säsongen. Bara tre vinster på tolv resor är för svagt. Här saknas dessutom viktiga kuggar i backlinjen då både Alves och Pique är avstängda. Med tanke på hur svag en tilltänkt ersättare i defensiven som Eric Garcia var mot Espanyol så bör Xavi vara nervös. Valencia är en tuff nöt att knäcka hemma på Mestalla. Tränare Bordalas har gjort Fladdermössen till ett stabilt lagbygge som bara torskat två av 13 hemmamatcher. Bara Real Madrid har lyckats segra här av topplagen under säsongen. Och då krävdes den en helt galen vändning av Marängerna med två mål i slutminuterna.

Ändå streckas Valencia ner väldigt lågt här trots fina förutsättningar att lösa poäng. Jag chansar bort den övervärderade tvåan helt och lirar 1X.

■■ Match 7. Real Betis lyckades något överraskande vinna med 3-2 i ett kylslaget Sankt Petersburg i torsdags när Zenit lades på rygg i Europa League. Båda stjärnorna Canales (sjuk) och Fekir (avstängd) stannade nämligen hemma i Andalusien. Betis är inne i ett väldigt tight spelschema då de förutom ligan varit aktiva i både Copa del Rey och Europa League. Under februari har de konstant haft matcher var tredje eller fjärde dag. Nu har det gått bra, men generellt sätt så brukar det alltid komma en oh annan sämre insats när spelarna får slita så hårt. Nu är Fekir tillbaka i spel, men Canales är fortsatt ett frågetecken medan Claudio Bravo mellan stolparna är helt out. Mallorca har efter en tyngre period vänt på steken genom två raka rättvisa segrar mot Cadiz och Athletic Bilbao. 3-2-vinsten mot Bilbao var särskilt imponerande där tre mål satte i rätt bur. Mallorca har det visserligen betydligt svårare på fastlandet, men här blir det alldeles för lågt värderade av det svenska folket. När Betis plötsligt streckas upp som om de vore Manchester City drar jag öronen åt mig.

Över 80% är häpnadsväckande högt när ettan snarare borde stå i dryga 60%. Här lockar spelvärdet för mycket för att inte helgardera och få med den riktigt lågt streckade tvåan.

Skrällen

Valencia (match 6)

Barcelona har haft det väldigt svårt på resande fot under hela säsongen där de bara vunnit tre av tolv matcher. Har en tuff uppgift här mot hemmastarka och svårspelade Valencia. Den högt streckade tvåan är ointressant.

Spiken

Leipzig (match 13)

Leipzig var spelmässigt överlägsna Real Sociedad i torsdags, men fick nöja sig med 2-2. Retroaktiv utdelning väntar här mot ett uselt Hertha Berlin. Både form och klasskillnad talar starkt för spiktvåan.

Draget

Udinese (match 5)

Ett utvilat och skadefritt Udinese har flera bra insatser bakom sig hemma på Stadio Friulli. Lazio saknar däremot mängder av nyckelspelare till det här mötet och har kort vila från förlusten mot Porto i torsdags. Ettan är ett fräckt spikdrag till låg procent.