Jag gillar spiken till den procenten

■■ Innan de stora ligorna drar igång till helgen igen så får vi återigen se en kombinerad kupong av damernas Champions League och ett gäng nattmatcher från Sydamerika, där vi besöker Brasilien och Argentina. Raden avslutas först under fredagen med en eftersläntrare från den tyska andraligan.

Där hittar jag också kupongens bästa skräll.

■■ Match 1. Wolfsburg har varit en maktfaktor i den europeiska damfotbollen under många år. I dagsläget har de blivit omsprungna av lag som Barcelona och Lyon, men ska fortfarande vara en klubb med ambitioner att gå långt i detta Champions League. Fem poäng på tre matcher har det blivit i gruppen och här väntar en viktig match för att sätta sig i ett utmärkt läge att landa en topp 2-placering och slutspel. Bakom Chelsea på sju poäng är det just Wolfsburg och kvällen motståndare Juventus som krigar. Tyskorna har en poängs försprång och bör ha fler efter denna drabbning. Ett avbräck att vassa Ewa Pajor är skadad, men klasskillnaden ska ändå visa sig i bilstaden. I Turin förra veckan lyckades Juve kvittera i slutminuterna och lösa 2-2. Det var knappast rättvist då Wolfsburg dominerade matchen och borde avgjort på sina chanser innan dess. Juventus är överlägsna i Serie A, där de går fram som en ångvält. Den italienska damfotbollen har dock en bra bit kvar till de bästa ligorna i Europa och det gäller också ”Den gamla damen”.

Håller sig ettan under 70% finns det spelvärde vilket den i skrivande stund gör med råge. Bra spik.

■■ Match 3. En jämnstreckad match där det är fräckt att välja sida hittar vi i bottenmötet Sport Recife - Bahia. Hemmalaget kommer från tre raka uddamålssegrar vilket gör läget i botten prekärt. Laget har nio poäng upp till säker mark och nu luktar det sista chansen för att få kontakt. Tre poäng här är ett måste när konkurrenten Bahia, sex poäng före, gästar. Sport Recife var det bättre laget senast Ceará på bortaplan där de dominerade matchbilden och inte förtjänade förlust. Det var ett klart fall framåt. Lägg till en stark karaktär i hemma mot America MG innan dess där Recife åkte på ett tidigt baklängesmål och rött kort, men ändå krigade sig in i matchen löste två mål framåt och var minuter från poäng. Innan dess hade värdarna faktiskt löst tio poäng på fyra hemmamatcher, så det är inför fansen det ska hända. Bahia är väldigt bortasvaga, med tre vinster på 16 matcher över säsongen, och har ett sämre truppläge. Viktiga backen Matheus är avstängd ihop med offensiva mittfältaren Rossi. Dessutom är rutinerade Jonas skadad.

Sport Recife vann bortamötet med 1-0 tidigare den här säsongen och jag ger dem fin chans att återupprepa bedriften med än bättre förutsättningar nu. Spikettan är ett drag jag jag gillar runt 40%.

■■ Match 8. Sandhausen fick en tuff start på säsongen och sparkade sin tränare efter bara sju omgångar. Alois Schwartz, som kan klubben utan och innan sedan sin tidigare tränarsession här, klev in och resultatet har varit gott. Bara en förlust på fem matcher sedan tränarbytet. Här ska Schwartz hitta tillbaka till fjolårets fina hemmaspel, då Sandhausen var en maktfaktor hemma på Hardtwaldstadion. Hela 31 av lagets 34 poäng under säsongen spelades då in här. Trots att kontraktet klarades med nöd och näppe så blev det bara fyra förluster på 17 hemmamatcher. Tryggheten på hemmaplan är något Sandhausen måste hitta tillbaka till. Kan Pascal Testroet behålla sin fina målform är mycket vunnet. Det 31-åriga nyförvärvet har kommit till rätta direkt och gjort fyra mål på sina sex matcher för klubben. Nürnberg kommer från två raka förluster och har bara vunnit en av sex bortamatcher hittills. Gästerna har en stark trupp och är befogade favoriter, men blir för högt värderade sett till förutsättningarna. Nära 60% på tvåan är i alla fall 10% för högt.

Jag går för spelvärdet fullt ut och chansar bort favoriten. 1X blir mitt spel vilket garanterar bra utdelning för åtta rätt.

Spiken

Wolfsburg (match 1)

Juventus är överlägsna i Serie A, men på de stora scenerna är de fortsatt efter storklubbarna. Wolfsburg har mängder av CL-rutin och en klart bättre trupp. Ettan är väldigt stark och dessutom spelvärd.

Skrällen

Sandhausen (match 8)

Sandhausen har fått ordning på grejerna under nygamla tränaren Alois Schwartz. I fjol var de ruggigt starka hemma på Hardtwaldstadion och kan värdarna hitta tillbaka till den tryggheten är mycket vunnet. Favoriten Nürnberg har haft svårt att vinna på bortaplan och värdet ligger åt vänster.