Jag gillar det höga oddset på tvåan.

■■ Söndagen bjuder på en stormatch när finalen av Community Shields ska avgöras mellan Manchester City och Arsenal. City är klara favoriter, men oddset tilltalar inte och jag avstår spel i en svårsiad match.

■■ Jag riktar istället blickarna mot The Championship, som knappast är enklare att tippa, men där jag hittat ett odds jag gillar. Ipswich är den starkaste nykomlingen i The Championship. De gjorde spelmässigt en strålande säsong i League One och har gjort ett fint sommarfönster. Tränaren Kieran McKenna spås en lysande framtid och jag tror att ”Traktorspojkarna” kommer att slåss på den övre halvan. Sunderland ska också kunna vara med där uppe efter ett fint fjolår, men har tappat succé-lånet Diallo. Jag tror att den här premiären blir jämnare än oddset säger, framför allt då nykomlingar har en tendens att rivstarta säsongen.

Den mer försiktiga nöjer sig med att lira Ipswich (pengarna tillbaka på oavgjort) till 2,08, men den vågade testar den raka tvåan till nära tre gånger pengarna som känns för högt.

Dagens bästa spel

Sunderland - Ipswich 2

Odds: 2,96

ANNONS: Lämna in expertens bästa spel

Bomben

■■ Fyra matcher på söndagens Bomb gör det lite svårare. Jag går för en målsnål tillställning i Kalmar där det är läge att spara tecken. Samma gäller när jumbon Skövde lär försöka täppa till bakåt mot defensivt starka Västerås.

Mer mål att vänta när det kan bli proppen ur för Elfsborg och GAIS som möter tacksamt motstånd på hemmaplan.

SYSTEMFÖRSLAGET

Kalmar - AIK: 0,1 - 0,1,2

Elfsborg - Sirius: 2,3,4 - 0,1

Skövde - Västerås: 0,1 - 0,1

GAIS - Sundsvall: 3,4 - 1

288 rader

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag

Matchlistan

Man. City - Arsenal 1

City bäst när det gällde i fjol. Tappat i offensiven men ändå rättmätig favorit på Wembley. Arsenal förstärkt men försäsongen inte fläckfri. Kan stå emot men får svårt över 90 minuter. Lite lågt odds på ettan.

Leeds - Cardiff 1

Leeds en av favoriterna till förstaplatsen. Vass trupp och Farke vettig tränare. Ska kunna dominera mot Cardiff. Walesarna betydligt sämre trupp och ny tränare som behöver tid för idéer. Stark etta.

Sunderland - Ipswich 2

Sunderland nådde playoff i fjol men tappat succén Diallo. Aningen sämre trupp i år och jobbig premiär trots hemmaplan. Ipswich borde vunnit League One överlägset. McKenna blivande stortränare. Inleder starkt i Championship?

Elfsborg - Sirius 1

Elfsborg marginaler emot mot Häcken. Dominerade första 45. Holmén avstängd men bra chans att studsa tillbaka mot Sirius. Gästerna tappat Roche och får svårt att stå emot över 90 minuter. Tydlig etta.

Kalmar - AIK X

Kalmar ingen jaktlycka i Europa. Överpresterat i Allsvenskan och inte lätt att ladda om mot AIK. Gnaget spelmässiga svårigheter men börjat plocka poäng. Luktar målsnålt i Småland. Krysset lockar en hel del.

GAIS - GIF Sundsvall 1

GAIS hamnat i en svacka och behöver resa sig för toppstrid. Perfekt chans mot ihåligt Sundsvall. Lindberg klar för Häcken, men stannar i GAIS säsongen ut. Gästerna har stora problem. Ettan klart närmast till hands.

Skövde - Västerås X

Skövde ligger i men får inte ut mycket i poäng. Spelar högst troligt i Ettan kommande säsong. Västerås siktet inställt på Allsvenskan. Bra defensiv men bräcklig favorit i svår bortamatch. Avstå tvåan.

Nordsjälland - Bröndby 1

Nordsjälland gasat från start. Vass offensiv, sju gjorda mål imponerar stort. Bra chans mot ojämnt Bröndby. Gästerna inte samma spets i truppen och får det tufft emot på Right to Dream Park. Trolig etta.