Bengt Sonnert

Veckans spik

När det är 16 miljoner i jackpot, då vill man vara med och dela på pengarna. I alla fall om utdelningen är vettig, vilket den absolut kan bli med Arsenal som spik. Artetas gäng gör en otrolig säsong och är min vinnare av PL. Mot Bournemouth är det bara en buss framför mål och underskattning emot en vinst. Det finns så många andra matcher att gardera upp för värde så även om Gunners är överstreckad så är det en väldigt sund spik.

Veckans spelvärda

Spurs har haft ett intensivt spelschema och spelar säsongens viktiga match i Champions League på onsdag. Jag brukar säga att det är matchen efter CL som blir jobbigast men jag tror även denna bortamatch mot Wolves blir tuff. Vargarna har sett fina ut spelmässigt efter jul men har dippat på slutet. Efter den fantastiska vändningen med 10 man mot Southampton har de inte vunnit och detta blir en otroligt viktig match i bottenstriden. Ett överstreckat Spurs med tankarna på Milan tas bort från kupongen. Andra fina drag är Brighton, Swansea och Stoke.

Systemförslaget

Systemet

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1X

5. 1X

6. 1

7. 1X2

8. X2

9. 1X2

10. X2

11. X2

12. 1

13. 1X2

864 rader

ANNONS: Köp en andel i expertens systemförslag

Simon ”Dybban” Lindell

Veckans spik

Tråkigt, jag vet. Men ibland är det bra att inte krångla till det. Arsenal är den givna banken på kupongen och det finns helt enkelt bättre skrällchanser på annat håll. Genom att spika den troliga ettan minskas variansen på systemet och jag tror det kan bli bra utdelning trots Arsenal-vinst.

Veckans spelvärda

Sunderland har tappat lite fart med skyttekung Stewart på skadelistan. Har under säsongen tagit fler poäng på bortaplan än hemma på Stadium of light. Blir ändå grovt överstreckade här när ett inte ofarligt Stoke gästar. The Potters har varit värda mer på slutet och skapat väldigt många målchanser. Kan de få lite bättre utdelning här tycker jag de ska ha fina chanser till minst en pinne. Jag väljer bort den dåliga favoritettan och går för spelvärda X2.

Systemförslaget

1 2

1

1X

1 2

1

1X

2

1X2

1X2

1 2

X2

1X2

1

1728 rader

ANNONS: Köp en andel i expertens systemförslag

Jonas Amrouni

Veckans spik

Watford har fått tuff matchning på slutet mot topplag som Burnley och Sheffield United på slutet. Man har stått upp bra spelmässigt och kan ta med sig mycket positivt från matcherna. Watford jagar spel i playoff och med den truppen som Bilic förfogar över är det något som man bör uppnå. Preston har inte övertygat offensivt och kommer att få acceptera rollen som försvarande lag under större delen av den här matchen.

Veckans spelvärda

Southampton hittar nya sätt att förlora varje vecka känns det som. När man tappade ledning till förlust i bottenmötet mot Leeds så kändes det som droppen för den här säsongen. Leicester har varit väldigt ojämna men man har offensiva spelare som håller hög Premier League-klass. Jag är inte övertygad om att Southamptons backlinje kommer att kunna hantera spelare som Maddison, Vardy, Barnes och Iheanacho.

Systemförslaget

1. 2

2. 1X2

3. 1 2

4. X2

5. X2

6. 1

7. X2

8. 1X2

9. 1

10. 2

11. 1 2

12. 1

13. 1X2

ANNONS: Köp en andel i expertens systemförslag

Johan Meijer

Veckans spik

Chelsea har haft en mycket tung period sedan Graham Potter tog över som manager och det här kan vara förre Östersund-tränarens sista chans. Jag tror att han tar den mot ett Leeds som var i London tidigare i veckan och spelade tuff cupmatch.

Veckans spelvärda

Jag fortsätter att haussa Norwich som har en trupp av toppklass för att vara i The Championship. Blir allt bättre under nye managern Wagner och kommer utvilat och väl förberett. Millwall spelade tuff match i veckan och är inget lag som vinner på beställning. x2 är prioriterade tecken och tvåan kan vara en fin chansspik.

Systemet

1. 1 2

2. 1

3. 1

4. 1X2

5. X2

6. 1

7. 1 2

8. 1X2

9. X2

10. 1

11. 1X2

12. 1

13. 1X

864 rader

ANNONS: Köp din andel i expertens spel här