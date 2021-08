Jag är inte alls säker på största favoriten

■■ Ett landslagsuppehåll är i antågande vilket gör att de stora ligorna tagit en liten paus. Det syns på Topptipset denna måndag som ser tämligen mediokert ut sportsligt. Superettan och Damallsvenskan har vi hyfsad koll på, men den spanska och portugisiska andraligan ihop med argentinsk ligafotboll är det värre med för gemene man. Här kommer gubbarna i kiosken kolla på tabellen, sätta fingret i luften och plita ned tecken på måfå.

Sanningen att säga är det spelmässigt en rätt häftig kupong som jag tror kan ge bra utdelning. Den ser nämligen riktigt svårlöst ut och jag är inte alls säker på att kupongens största favorit, Linköping, löser biffen. Läs mina tidiga tankar:

■■ Match 2. Det är ett nederlagstippat KIF Örebro som kliver ut på mattan i kväll efter 0-6 i baken mot Rosengård senast. Men den matchen spelades mot suveräna serieledare och hemma på Behrn Arena är Örebro inte alls så pjåkiga. Innan sommaruppehållet spelade de exempelvis 0-0 här hemma mot samma suveräna serieledare. Det var Rosengårds andra poängtapp på 14 matcher i den här serien. Nu är kanadensiskan Jenna Hellström åter i spel igen efter en längre avstängning på fem matcher. Anfallaren har verkligen saknats då hon är vital för Örebros offensiv. Denna säsong har Hellström mäktat med 2+2 på åtta matcher för nästjumbon. Men framför allt är jag inte alls imponerad av detta Linköping. Visst finns det starka namn i truppen som mittbacksgeneralen Nilla Fischer, men det har inte alls sett bra ut på planen. Fyra segrar på 13 matcher är inget vidare facit och på bortaplan har det inte blivit vinst på fyra raka matcher trots att superjumbon Växjö och bottenlaget Piteå stått för motståndet bland annat. Mot Piteå (samma poäng som Örebro) senast så var Linköping inte ens det bättre laget spelmässigt.

Över 70% på ett formsvagt Linköping som har väldigt svårt att räkna in trepoängare köper jag således inte. Jag helgarderar rakt av och hoppas på en hemmaskräll till väldigt låg procent.

■■ Men det är inte skrällarna som är svåra att hitta på den här kupongen. Andra lag som ser ut att streckas för lågt är Cartagena (match 3) och Vilafranquense (match 4). De sistnämnade var ett bottenlag i fjol och blir det troligen även denna säsong, men slog hemmasvaga CD Mafra i båda de inbörde mötena i fjol.

Båda dessa bortalag streckas runt 15% och vettiga alternativ som kupongrensare.

Den stora frågan är var det ska spikas. Jag tycker mig ha hittat två bra singelstreck här:

■■ Match 7. Newell’s Old Boys är en klassisk klubb i den argentinska högstaligan med en stolt historia. Messi fostrades här och arenan är döpt efter en annan legendar, Marco Bielsa, som i början av sin tränarkarriär förde klubben till stordåd. Hemma på Marcelo Bielsa-stadion är Newell’s ruskigt solida. Här har de inlett ligaspelet med tio poäng på fyra matcher. I förlusten borta mot Defensa senast (0-2) kom laget inte upp i nivå men saknade också några viktiga kuggar. Här ska både Pérez och Fernández vara redo för spel igen. Som de flesta lag i de sydamerikanska ligorna så briljerar Atlético Tucumán sällan på bortagräs. Tre torsk på fyra matcher har det blivit och på de två senaste resorna har de inte ens hittat nätet trots motstånd som ligger på den undre halvan av tabellen.

Newell’s Old Boys har inte bara hemmafördelen utan är också ett bättre lag. Ettan överstreckas kanske något, men på en svår kupong känns spiken ändå helt ok runt 50%.

■■ Match 8. Av tradition brukar jag inte gilla att gå för hårt på bortalagen i Sydamerika. Men regler är till för att brytas. San Lorenzo kliver in i den här matchen med krökta ryggar. Fyra raka förluster och fyra raka matcher utan ett enda mål framåt kan få den stoltaste självbild att krackelera. Till råga på allt har det varit turbulent internt då Bröderna Ángel och Óscar Romero bråkat sig bort från klubben. De båda landslagsmännen från Paraguay är tunga tapp. Patronato är en stabil klubb som släpper är svåra att få hål på framför allt. Bara en torsk på de fem senaste säger något om det.

Den här matchen är helt jämn på oddsen, men gästerna streckas relativt lågt under 30%. Jag hoppas att San Lorenzos kräftgång fortsätter och går all in på tvåan som värdespik.

Spiken

Newell’s Old Boys (match 7)

Hemma på Marcelo Bielsa-stadion är klassiska Newell’s starka. På en lurig kupong känns ettan som en klart vettig spik mot ett Atlético Tucumán som har det väldigt svårt på bortaplan och är ett sämre lag i grunden.

Skrällen

KIF Örebro (match 2)

Nästjumbon Örebro trivs bäst hemma på Behrns Arena. Här har de gjort flera bra insatser under säsongen. Linköping har en medioker säsong bakom sig med sina mått mätt och har väldigt svårt att stänga matcher. Här gästerna alldeles för högt streckade.