Inte ens Big Sam kan rädda Leeds

Simon ”Dybban” Lindell

Veckans spik

Manchester City

Sam ”Big Sam” Allardyce kom in med hög svansföring som ny tränare i Leeds. Trots ett troligtvis mer defensivt inriktat Leeds så kommer det inte räcka till i säsongens tuffaste bortamatch. Pep Guardiola brukar inte spara på krutet i startelvan trots tight matchande. Man City går på vatten just nu och ska, trots CL mot Real Madrid på tisdag, bara stöka av det här. Banketta.

Veckans spelvärda

Chelsea

Chelsea är så klart i uselt slag och i derbyt mot Arsenal såg vi knappast någon ljusning. Nu förväntar jag mig dock en bättre elva, då varken Aubameyang eller Sterling bör få chansen igen. Och någonstans måste ändå gränsen dras för hur lågt streckade denna stjärnspäckade trupp ska vara mot ett lag som Bournemouth. Körsbären har gjort en kanonvår, men nu är kontraktet i trygg hamn vilket kan innebär en ofrivillig avslappning. Så länge den här matchen streckas relativt jämnt så är Chelsea en väldigt spelvärd spik. Trots kräftgången ska de vara tydliga favoriter.

Systemförslaget

1. 1X2

2. 1

3. 2

4. 1

5. X2

6. X2

7. 2

8. 1X2

9. 1

10. X2

11. 1X2

12. 1 2

13. 1X2

1296 rader

Johan Meijer

Veckans spik

Bayern München

Bayern München har spelat helt okej sedan Tuchel tog över som tränare men inte fått den utdelning man förtjänat. Bayern tog över serieledningen efter den solida segern förra helgen och släpper åtminstone inte kommandot den här helgen när man möter mittenlaget Werder Bremen. Det råder klasskillnad och jag räknar med en stabil bortaseger i match 7.

Veckans spelvärda

Crystal Palace

Roy Hodgson har gjutit mod i Crystal Palace som svarat för flera fina insatser. Har inte mycket att spela för men bör tända till då det trots allt handlar om ett London-derby. Tottenham saknar stabilitet och kan förlora mot de flesta lag för dagen. Tvåan under 20% är klart intressant och ett tidigt streck för mig.

Systemförslaget

1. 1

2. 1

3. 1X

4. 1 2

5. 1X2

6. X2

7. 2

8. 1X

9. X2

10. 1X2

11. 1

12. 1

13. 1X2

864 rader

Bengt Sonnert

Veckans spik

Manchester City

From Hero to Zero förra veckan och pinsamma sju rätt i panelens system. Bara att ta på sig skämsmössan och göra det bättre. En favorittung kupong på lördag och det finns risk för en lägre utdelning. Utmaningen blir att hitta favoriter att fälla för att knåpa ihop värderader. Man City känns dock inte som ett av lagen som kommer tappa poäng. Visserligen kommer bortalaget Leeds med geniet Big Sam i boxen, men det kommer inte räcka. Peps maskin kan gå på tvåans växel och ändå vinna den här matchen med ett par bollar. Erling Braut letar nya rekord och verkar tycka att det är lika roligt att möta bottenlag i PL som semifinaler i Champions. Enkel spik på Citizens i match två.

Veckans spelvärda

Chelsea

I Lampards sista (?) dans åker Chelsea till Bournemouth för att upprätta någon slags ära i slutet på säsongen. Lagen har lika många poäng inför matchen, bara det är en riktig högoddsare. Hemmalaget har gjort en fin vår och avfärdade Leeds senast med hela 4-1. Men ska matchen verkligen vara jämnstreckad? Hela Bournemouths trupp kostar väl lika mycket som ett av Mudryks knäböjs-lår och hade detta varit en match i början på säsongen skulle oddset varit under 1,50. Jag tycker att det börjar bli överdrivet hur Chelsea streckas ner och väljer att gå på spelvärdet. Frank lär försvinna snart, men han kommer alltid kunna snacka om hur han slog mäktiga Cherries på bortaplan.

Systemförslaget

1. 1 2

2. 1

3. 2

4. 1

5. X2

6. X2

7. 1X2

8. 1X2

9. 1 2

10. 1X2

11. 1 12

12. 1

13. 1

864 rader

