Ikonens tunga spelmissbruk: ”Jag har tappat all kontroll”

Den tidigare Arsenalspelaren och tv-experten Paul Merson har en lång historia av alkohol, drog- och spelmissbruk.

Redan under 90-talet medgav han att han vid sidan av att vara fansens favorit på Arsenals mittfält missbrukade kokain och alkohol.

I programmet ”Harrys heros”, där 13 tidigare fotbollsstjärnor ska försöka komma i form igen med hjälp av den tidigare tränaren Harry Redknapp, öppnar Merson återigen upp om sina problem.

”Jag har tappat all kontroll”

Mitt under ITV-dokumentären bryter han ihop i en taxi, och berättar att han drabbats av ett återfall vad gäller spelandet.

– Jag har det tufft just nu, väldigt tufft. Mitt liv har fallit ihop. Jag har tappat all kontroll, igen. Jag gräver ett hål och kan inte komma därifrån. Det är det värsta beroendet i världen, säger han i dokumentären enligt engelska The Sun.

Paul Merson berättar att spelandet, drickandet och drogerna kostade honom cirka 86 miljoner svenska kronor under 90-talet.

Merson beskriver spelmissbruket som ett kokainberoende, fast värre.

– Du kan inte spendera den typen av pengar på kokain, det är omöjligt. Helt omöjligt.

”Jag spelar konstant igen – det är läskigt”

Enligt The Sun missade Merson inspelningar av programmet på grund av sitt spelberoende.

– Om jag ska vara ärlig har jag det riktigt jobbigt med spelandet just nu. Jag är tillbaka där jag var för flera år sedan. Jag spelar konstant igen och jag tycker inte om mig själv. Det är läskigt. Mitt liv borde vara bra. Jag har två underbara barn och en fantastisk fru, säger han i programmet enligt tidningen.