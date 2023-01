I min bok råder det garderingstvång där

FA-cupen rullar vidare och inleder söndagens Europatips som i övrigt består av högoktaniga matcher från både La Liga och Serie A. Jupiler League och Primeira Liga synas också och i Turkiet vankas ett stekhett Istanbul-derby.

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem här

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem här

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ ■ ■

■ Match 3. Blackburn är som en humla. Den borde inte kunna flyga, men det har ingen sagt till humlan. Rovers har gått som tåget i The Championship rent resultatmässigt, men har överpresterat grovt sett till expected points. Jon Dahl Tomasson har fått bra utväxling av sin trupp som förutom Bradley Dack och Ben Brereton Díaz är ganska anonym. I Ligacupen spelade Blackburn fyra omgångar innan de åkte ur och varje gång roterade dansken friskt i sin elva. Inför uttåget mot Nottingham, en match där Rovers blev fullständigt överkörda, bytte han ut hela sin startelva från ligamatchen innan. Tomasson har aviserat att rotation är att vänta nu också och bland annat ska den gamle Tottenham-ynglingen Dilan Markanday, med endast två framträdanden i seriespel, få chansen från start. Lika stor rotation som i Ligacupen är inte att vänta då det är en vecka till nästa match, men en försvagad elva lär det bli. Inte minst då det finns en del skador att hantera samtidigt som John Buckley är avstängd. Norwich torskade med 0-2 mot Blackburn på den här arenan för tre veckor sedan och har sedan dess lirat ytterligare tre ligamatcher utan seger. Formen är därmed inte den bästa för Kanariefåglarna, men här dyker ett strålande läge upp för att studsa tillbaka. Dean Smith har fått sparken och det ryktas om att David Wagner snart tar över. Caretakern Allan Russell vill säkerligen avsluta snyggt framför fansen på Carrow Road och här är jag inne på att värdarna ställer en mer rutinerad elva på benen. Det, ihop med att Norwich i grunden är ett bättre lag, fäller avgörandet. Ettan riskerar att streckas något högt, men är en vettig spik ändå.

■ Match 13. Boavista fick en pangstart på säsongen i Primeira Liga med fem segrar på de sju inledande omgångarna. Under den perioden besegrades bland annat Sporting på hemmagräs. Sedan tog det tvärstopp och de schackrutiga från Porto har inte en enda vinst i ligan sedan mitten av september. I Ligacupen, som spelades strax innan jul, tog sig Boavista till kvartsfinal, men fick respass av Academico Viseu från andradivisionen. Det var den senaste tävlingsmatchen för värdarna som därmed inte varit uppe i ringen sedan mitten av december. En del ringrost är att vänta i detta möte. Gil Vicente har däremot hunnit lira en seriematch strax innan nyår och då besegrades Santa Clara med 1-0. En oerhört viktig viktoria för besökarna som närmar sig lagen på säker mark. Tupparna från Barcelos ligger nämligen på negativ kvalplats med tolv inspelade poäng, men enligt xPTS borde den siffran snarare vara runt 19. På samma sätt har de underpresterat grovt i xG där tolv mål finns noterade istället för de 21 som hade varit betydligt rimligare. Fran Navarro har faktiskt stått för två tredjedelar av strutarna under hösten och den spanska superanfallaren fick chansen från elva meter mot Santa Clara. Han brände den möjligheten men spelade fram till Murilos balja. En bra offensiv uppställning. Fujimota är en annan kreativ pjäs medan georgiern Aburjania tar hand om mittfältet. Ferrugem är avstängd, men det tror jag spelar mindre roll. Jag håller Gil Vicente som ett bättre lag och förvånas oerhört över den minst sagt skevt höga streckningen som just nu befinner sig på ettan. Jag väljer därför att gå emot och testar att chansspika tvåan till härligt värde!

■ Match 5. Sevilla har spelat cupmatcher mot motstånd från lägre divisioner de senaste veckorna och fått göra åtta mål på två matcher. När de ställs mot La Liga-lag ser det dock oerhört trubbigt ut. 14 gjorda mål på 15 omgångar ger en plats under nedflyttningsstrecket. Rafa Mir och En-Nesyri är två ganska vassa anfallare, men de är väldigt lika spelartyper. Det finns tyngd i offensivt straffområde, men inte så mycket speed. Det är något som Sevilla behöver rätta till under januarifönstret för spelmässigt ser det inget vidare ut när hotet i djupled saknas. I förra veckans ligamatch mot Celta Vigo fick Sevilla nöja sig med 1-1 efter att Carmona visats ut. Mittbacken är därmed avstängd och det är även Montiel. Rehabrummet är också välfyllt och då är detta ett perfekt tillfälle för att möta det vitröda storlaget. Getafe har tagit fem pinnar fler i La Liga och kommer från en 2-0-seger mot Mallorca. Borja Mayoral blev tungan på vågen då med dubbla fullträffar och han passar utmärkt tillsammans med Enes Ünal på topp. El Haddadi och Jaime Mata är andra offensiva alternativ hos gästerna. Längre bak i banan hittas bland annat Djene och Alderete som är två stabila mittbackar. Getafe har tagit poäng i två av sina tre senaste bortamatcher i ligaspelet och mot ett Sevilla helt tömt på självförtroende och spelare ska de ses med bra chans att förbättra den sviten ytterligare. Skrällvägen X2 bjuder på väldigt fint spelvärde och inleder.

■ Match 9. Precis innan uppehållet åkte Lazio på stryk mot Juventus med 0-3 och omstarten blev inte mycket bättre för Örnarna. Borta mot Lecce gav visserligen skyttekungen Ciro Immobile ledningen åt romarna, men Lazio kunde inte hålla emot och torskade till sist med 1-2. De förlorade dessutom xG ganska klart och gjorde på det stora hela en riktigt svag insats. Pedro och Zaccagni var inget vidare på kanterna och på mitten såg Milinkovic-Savic mest ut att fundera över vad som ska bli nästa klubbadress. Luis Alberto saknades dessutom på grund av skada och han är tveksam även till denna drabbning. Då är detta Lazio ett lag som går att såra även om matchen spelas i huvudstaden. Empoli löste en pinne borta mot Udinese efter att 19-årige Tommaso Baldanzi satt dit sitt tredje mål på sin sjunde seriematch för säsongen. En blivande storspelare som fungerar perfekt tillsammans med Satriano och Caputo på topp. Akpa-Akpro fick syna det röda kortet senare i det mötet och är avstängd här, men Bandinelli kan kliva in på hans mittfältsposition utan att kvalitén försämras speciellt mycket. Bakåt har Luperto och Ismajli gjort det bra då Empoli har släppt in näst minst antal mål av alla lag på den undre halvan. Gästerna löste 3-3 i motsvarande möte för ganska exakt ett år sedan och ska inte räknas bort nu heller, något som svenska folket verkar göra. Tvåan ser ut att hamna under 10% och då är det ett måste att få med det tecknet, även om en helgardering känns allra tryggast.

Spiken

Manchester City (match 1)

Manchester City besegrade Chelsea med 1-0 i torsdags utan att spela speciellt bra fotboll. Det var bredden på truppen som avgjorde då inhopparna Grealish och Mahrez snickrade ihop till målet och bredden kommer avgöra nu också. Chelsea har en milslång skadelista, som fylldes på av Sterling och Pulisic i förra mötet, och kan inte mönstra en speciellt stark elva här. Stark etta.

Skrällen

Getafe (match 5)

Sevilla är helt under isen och såg inget vidare ut mot Celta Vigo. Ett hårt arbetande Getafe kan passa ganska illa och här lockas jag inte alls av den höga streckningen på ettan. Gå för skrällen!

Favorit i fara

Lazio (match 9)

Lazio gjorde en plattmatch mot Lecce när 1-0 förvandlades till 1-2. Hemmaplan nu, men någon säker vinnare är de inte mot Empoli heller. Den för lågt streckade högersidan är av högsta prioritet.