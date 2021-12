Hutlös procent – X2 rensar friskt

■■ Det är fokus på Europas andraligor denna måndag. The Championship, Segunda División, Serie B, Segunda Liga och Eerste Divisie tar plats på kupongen som också innehåller en La Liga-match.

Utformningen ser helt okej ut med en stabil bankspik, bra värdespikar och ett par undervärderade skrällar.

■■ Det har blivit mer regel än undantag att någon match lottas på kupongerna den senaste tiden. Så även i dag där match 3 mellan Lugo och Almeria är inställd på grund av coronakaos hos hemmalaget.

28-28-44 är lottfördelningen och det är som vanligt läge att vänta närmare intill spelstopp för att se om det kan bli något spelvärde.

■■ Match 6. Min bankspik för dagen hittas i den nederländska andraligan, Eerste Divisie. Talangfabriken Jong Ajax, som endast består av spelare mellan 17-22, har verkligen fått upp farten. Flera talanger i laget, som Youri Regeer, Naci Ünüvar och Max de Waal, har fått testa på A-lagsspel under säsongen och håller hög klass. ”Åldermannen”, 22-årige Danilo, har fått vara med och se och lära i Champions League och gjort två mål för A-laget. Brassen är för bra för den här andraligan där han gjort fem mål och tre assist på sju matcher. I 4-0-segern senast mot Barendrecht var han avgörande med två pytsar. Här möter Jong Ajax tacksamt motstånd i svaga bottengänget Helmond. Gästerna tog en mycket överraskande seger borta mot De Graafschap senast, men låt er inte luras av det rånet. Helmond var tämligen utspelade där och gör inte om den bedriften igen.

Inte nu mot ännu tuffare motstånd. I den här målrika ligan har de bara mäktat med åtta mål på nio bortamatcher. Jag räknar med en klar seger för Jong Ajax och hämtar en riktigt stor hammare för att spika ettan.

■■ Match 7. De Graafschap, ja. Åkte som sagt på en tung förlust mot Helmond senast, men det var ett smärre under att Helmond lyckades hitta in med ett sent vinstmål efter att De Graafschap legat på för ett avgörande matchen igenom. Det var bara bollen in nät som fattades. Värdarna har varit ett topplag i Eerste Divisie i flera säsonger nu, varit snubblande nära uppflyttning två år på raken och är starka även i år. Bortaspelet har varit exemplariskt med sju segrar på nio matcher. Ikväll väntar en bra chans på det senaste debaclet när ett klart sämre ungdomslag än Ajax står för motståndet. Jong Utrecht är inget extra och har inte några talanger som kan kliva in i Champions League direkt. Hemma på Sportcomplex Zoudenbalch finns det inte heller något vidare självförtroende där de förlorat fem av de sex senaste matcherna, inklusive en pinsam 0-6-torsk mot ligaåttan Eindhoven FC. Här ska de mer rutinerade och tyngre gästerna vara klara favoriter.

Det svenska folket undervärderar det favoritskapet och streckar just nu tvåan under 50%. Den tål åtminstone 60-strecket. Bra spik!

■■ Match 4. En favorit som däremot blir rejält övervärderad hittas i Serie B. Den italienska andraligan är som The Championship en jämn historia där alla lag kan slå alla. Lecce har gjort en bra säsong och kan vid vinst här kliva upp på en andraplats i tabellen som betyder direktplats till finrummet. I veckan togs en riktig skalp i Coppa Italia när Serie A-laget Spezia slogs ut på bortaplan. Det betyder dock bara tre dagars vila till den här matchen. Vicenza är visserligen jumbo med svag poängproduktion, men spelmässigt är de i stort sett alltid med i matcherna och har på de åtta senaste tillställningarna inte förlorat en enda match med mer än uddamålet. Med en vecka skön vila och bra träning i benen så har de kapacitet att göra match av det här också.

Ettan streckas i skrivande stund upp över hutlösa 80%, över 15% för högt. Då ska det målas på hela vägen där X2 rensar friskt bland kupongerna.

Spiken

Jong Ajax (match 6)

Jong Ajax har ett väldigt spännande lag med en rad starka framtidsnamn. Flera har redan fått prova på A-lagsspel. Formen är stark med tio raka utan förlust och här väntar tacksamt motstånd i svaga Helmond. Klasskillnad råder, bankspiken är självklar.

Skrällen

Vicenza (match 4)

Tung säsong för Vicenza, men här blir bottenlaget alldeles för lågt streckade. Gästerna hänger oftast med bra i matcherna och ska inte räknas ut mot ett Lecce som bara kommer med tre dagars vila i benen sedan cupmatchen i veckan. Helgardera och jobba storskräll.

Favorit i fara

Fulham (match 1)

Fulham har varit bäst i The Championship så här långt, men har haft det lite kämpigare på slutet med fyra utan vinst. Möter ett formstarkt Sheffield United, med tre raka segrar, som börjar få ut det jag förväntade mig från början av säsongen. Den högt streckade ettan bör få sällskap tidigt.