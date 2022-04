Hur stort värde har jackpoten egentligen?

Den vanligaste jackpotten på Stryktipset är när det blir en favoritrad veckan innan och det inte blir utdelning på 10 eller till och med 11 rätt. Då går dessa pengar vidare till följande veckas 13-rättspott och det benämns som jackpot. För att räkna ut hur mycket det blir exakt så kan man multiplicera omsättningen med 16,5%.

Det är hur mycket av omsättningen som ligger i 10-rättspotten, då återbetalningen är 65% och 25% av potten ligger på 10 rätt (0,65*0,25=0,165). Blir det inte utdelning på 11 rätt så adderar du även omsättningen multiplicerat med 7,8% till jackpotten. Så om omsättningen är 25 miljoner och det inte blir utdelning på tio rätt så går det 25 000 000*0,165= 4 062 500 som extrapengar veckan därpå.

När Svenska Spel själva skapar en jackpot är det lite klurigare. Då får du uppskatta vilken omsättning som det blir och sedan räkna ”baklänges” hur mycket som adderas till potten. Exempel är om det garanteras 15 miljoner i potten för 13 rätt och omsättningen kommer att bli 30 miljoner. Då det ”egentligen” borde vara (30M*0,65*0,4) 7,8 miljoner i 13-rättspotten så kommer 7,2 miljoner adderas från svenska spel.

Riktigt tungt förra veckan. Jag bytte spik i sista stund på tipset och missade en rekordvinst på över fem miljoner. Samtidigt satte VAR stopp för vår trippel och nu är det många gånger på raken vi har satt två av tre. Men självklart så skulle det vara fantastiskt att sätta 67% av spelen i längden så vi ser glaset som halvfullt och letar nytt.

Newcastle - Wolverhampton

Jag satt uppe sent igår kväll och jobbade in Topptipset med min kollega Giganten. Sex rätt gjorde ingen glad, men jag fick en ordentlig analys om matchen på fredagskvällen. Newcastle är hans lag sen unga år och nu när de dopat till sig lite oljepengar så är förhoppningarna stora inför framtiden. Jag gillar personligen tränaren Eddie Howe väldigt mycket sedan hans tid i Bournemouth och han har gjort ett väldigt bra jobb hittills. Trots tre raka förluster så har laget spelat en klart förbättrad fotboll under våren och gått från att vara sist i tabellen och på väg mot nedflyttning, till att vara på relativt säker mark. Men inget är klart ännu och den här matchen är ett perfekt tillfälle att stabilisera läget inför avslutningen.

Wolves ligger på en åttonde plats i tabellen efter en väldigt lyckad säsong. Men vi som har sett de flesta matcherna och studerat den underliggande statistiken har sett att det har gått bra mycket bättre än det borde. Bollen har studsat rätt i många matcher och även om man förtjänar sin tur, så är poängskörden i år välkryddad. Nu har laget de båda nyckelspelarna Neves och Jimenez på läktaren och detta kan bli en tuff uppgift i norra England.

Jag tror att Newcastle kommer att göra en bra insats mot ett överskattat Wolves och plockar den raka ettan redan på fredagskvällen.

Spel: Newcastle @ 2,38

Southampton - Chelsea

Saints har varit ett av mina favoritlag att följa i många år. En fantastisk talangutveckling och en långsiktig strategi i klubben där de litar på sin tränare och spelidé. I år är inget undantag. Hassenhüttl har framgångsrikt spelat en offensiv fotboll och med spelare som Ward-Prowse och Broja så skapas det och görs väldigt mycket mål. Problemet som kommer med det är defensiven och de sista veckorna så har inte laget sett ut att orka hålla nivån riktigt. De har släppt till väldigt mycket chanser och inte dominerat spelet på samma sätt som i många matcher tidigare. Fyra förluster på de fem senaste mot mediokert motstånd och de parkerar nu i ingenmansland i tabellen. Anfallsstjärnan Broja får inte spela mot Chelsea då han är på lån just därifrån. Stort avbräck.

Förra våren var Chelsea världens bästa klubblag och allt var upplagt för att de skulle kunna ha en fantastisk säsong igen. Men Tuchels lagmaskin har fått grus i kugghjulen och åkt på en del katastrofala förluster på slutet. I veckan så fick de känna på Benzemas målsinne och förlorade på Stamford Bridge med 1-3. Jag tycker dock de gjorde en helt ok insats och har inte helt gett upp inför returen. I ligan så börjar det bli lite svettigt om CL-platserna så detta är en oerhört viktig match. Inga betydande skador och Tuchel kommer kunna rotera in stjärnor som Kovacic och Lukaku.

Jag ger Chelsea chansen och spelar raka tvåan mot ett Saints som tappat formen.

Spel: Chelsea @ 2,0

Blackburn - Blackpool

Ingen trippel utan Championship och vi åker norr om Manchester för att hitta sista spelet .

Blackburn är i allra högsta grad med i fighten om kvalplatserna till Premier League. Det är ett getingbo där uppe och varje poäng kommer att vara väldigt viktig. Laget har dock väldigt svårt att skapa chanser och utan den dominanta anfallaren Brereton så har målen uteblivit. Han kan dock vara tillbaka i startelvan på lördag, så den försiktiga avvaktar lagsläppet 15.00 och tar beslut därefter. Saknas gör dock Khadra, Lenihan och Zeefuik.

Jag såg Blackpool förlora förra veckan mot Preston. Matchen var dock väldigt jämn och med lite marginaler så kunde det blivit omvänt resultat. Säsongen har varit svängig men laget har imponerat i många matcher, vinst borta mot Sheffield United och poäng mot Fulham på Craven Cottage bland annat. En del skador på rotationsspelare men i övrigt så ser läget bra ut i bortalaget.

Jag tycker att oddset är lite för lågt på Blackburn och väljer att ta värdet på bortalaget. X2!

Spel: Blackpool +0,5 @ 2,23

Helgens trippel Newcastle - Wolverhampton @ 2,38 Southampton - Chelsea @ 2,0 Blackburn - Blackpool +0,5 @ 2,23 Totalodds: 10,61 Visa mer

Helgens chips och dip…

… Ingen JP men riktigt fin runda ändå. Sin vana trogen går Stryktipspodden genom kupongen och du finner den på Expressens sajt!

… I helgen smäller det. Liverpool mot Manchester City och världens troligen två bästa lag ska göra upp om topp-placeringen i Premier League. Är man sportintresserad finns det inga ursäkter. Matchen MÅSTE bevittnas!

… Stryktipset må sakna jackpott den här helgen men det är inte fallet på Europatipset, som är uppe i 4 miljoner i potten på 13. Dessutom skjuts det in extra kulor på topptipset under helgen så vi har mycket att se fram emot.

… Det är snortight i Serie A där Zlatans Milan leder ligan med en poäng före Napoli. Bägge lagen spelar under Söndagen och det är bara att rusta upp med flera skärmar!

… Innan vi bjuds på fotboll i absoluta världsklass på söndag så kan man zappa in Norwich - Burnley. Bägge behöver seger i striden om att få spela kvar i ligan och ångestdimman kommer ligga tät över Carrow Road.