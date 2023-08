Hörde jag skrälläge i norra England?

■■ Fem matcher från Premier League finns med på kupongen och det vore något alldeles extra att sitta med chans på 13 inför kvällsmackan på St James’ Park. Övriga tolv matcher sparkar nämligen igång på klassisk tid (16:00).

I The Championship drar många tippare stora växlar på den första omgången. Spelvärde tornar upp på flera håll och det känns verkligen som att det finns otaliga vägar att gå mot storkovan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Newcastle kan se tillbaka på en oförglömlig säsong som till slut renderade i en fjärdeplats och Champions League-spel till hösten. Eddie Howe gjorde St James’ Park till ett fort där en högljudd publik och frenetiska spelare gav samtliga motståndare något att bita i. Publikfavoriten Saint-Maximin har för bokföringens skull tvingats lämna för den saudiska ligan, men Howe och company ska inte misströsta för det. Barnes är en rak ersättare från Leicester och på mitten har Guimaraes fått sällskap av Tonali från Milan. Två högklassiga nyförvärv som tar både bredd och spets en nivå upp. Trots de muntra tongångarna runt de svartvita ser jag dock orosmoln i kikarsiktet. Howe är enligt mig inte den vassaste taktikern och när Newcastle inte får ånga på under en längre period händer det att momentum tappas. Unai Emery är i sin tur en mästare på att förbereda sitt Aston Villa för alla möjliga typer av matchbilder. Jag minns tillbaka till i våras när spanjoren drog ned brallorna på Howes gäng i Birmingham där Villa vann med 3-0. Det går såklart att argumentera för att förutsättningarna är annorlunda nu, inte minst med tanke på spelplats, men jag räknar inte bort gästerna. Watkins och Diaby blir en mardröm för The Magpies backlinje som har frågetecken för viktige Schär. I den andra backlinjen är Torres ett nyförvärv av högsta kaliber. Tielemans faller under samma kategori och jag håller inte med svenska folket som streckar upp ettan runt 65%.

55% hade varit mer rimligt och här ska högersidan (X2) jagas. Bara tänk tanken på att mysa med en helgardering vid 18:25 på lördag.

■■ Match 13. Jag lade alla mina ägg i Carlos Corberáns korg förra helgen. Då svarade spanjoren med att gå och bli utvisad mot Blackburn. Vilket sätt. West Bromwich förlorade även matchen med 1-2 och samma siffror i ändan blev det i Ligacupen mot Stoke. Onda anor från den hemska fjolårssäsongens inledning spökar säkerligen i de blåvita hjärnorna inför mötet med Swansea. Dikes tyngd saknades mot Blackburn och amerikanen ser ut att missa även denna resa. Hemmaplan var en faktor för WBA i fjol men jag drar mig för att lita på ettan. Särskilt när den övervärderas av det svenska folket. Swansea fick bara 1-1 i premiären mot Birmingham, men med tanke på att walesarna hämtade ikapp underläge till delad pott finns positiva bitar att ta med sig. En av dessa var att nyförvärvet Yates fick göra mål direkt. Tillsammans med Piroe bildar han en av ligans vassaste anfallspar. Med fyndige Paterson kan duon hitta rätt även på The Hawthorns. The Swans vann på denna arena i fjol och faktum är att gästerna har fyra raka segrar i inbördes möten. Det ska inte borstas under mattan.

West Brom är en bräcklig favorit i mina ögon och här går jag hårt på värdet i österled. X2 gillas skarpt.

■■ Match 7. Med tre raka segrar på de tre sista omgångarna räddade Neil Warnock i fjol kvar Huddersfield i The Championship. Jag tror att 74-åringen behöver dra en kanin ur hatten i år igen. Ett så här långt svagt transferfönster har inte gjort utsikterna goda och 1-3 i premiären mot nykomlingen Plymouth var bara nattsvart. Mot ett betydligt starkare Leicester lär Warnock ställa ut en dubbeldäckare framför egen kasse. Det ska dock inte spela alltför stor roll. Enzo Maresca har tagit över en av andraligans bästa trupper och Pep Guardiolas gamla assistent visade ljusglimtar av sin filosofi mot Coventry. Pereira flyttade in som en extra mittfältare från sin högerbacksplats och jag är övertygad om att The Foxes kommer att bli väldigt bekväma i spelförande kostym. Tidigt i den andra halvleken hamnade gästerna i underläge, men Dewsbury-Hall såg på egen hand till att vända 0-1 till 2-1. Den moraliska boosten följde med när Burton i veckan slogs ut ur Ligacupen. Huddersfield då? 2-3 i nacken mot Middlesbrough.

Tipparna har inte undgått detta då tvåan samlar på sig gott om förtroende, men här är jag beredd att se mellan fingrarna vad gäller spelvärdet. Leicester blir min åsnespik.

■■ Match 11. Stryktipset är ett maraton där det sällan lönar sig att snurra fast i samma hjulspår. Jon Dahl Tomasson har förtjänat en halv ursäkt för alla gånger jag gått emot Blackburn. Men nu du, dansken, nu är det dags! Mentaliteten som trots rådande förutsättningar visades upp mot West Bromwich var respektabel och 2-1-segern var inte orättvis. Snabba spelvändningar och frenesi hos ungdomliga duon Dolan/Leonard räckte för att bärga tre poäng. Vind i seglen i inledningen ger arbetsro åt Rovers som har en lämplig uppgift framför sig denna lördag. Rotherham har däremot stormen Hans rakt i plytet. Hela 1-4 i brakan mot Stoke var en hemsk premiär. Hemsk! Cafús – absolut inte att förväxla med den legendariske brassen – röda kort hjälpte givetvis inte, men även elva mot elva såg The Millers direkt svaga ut. Jag tror att flörten med Fru Fortuna tar slut i år. Står inte Viktor Johansson på öronen har Rotherham problem och jag gillar inte helgens förutsättningar. Blackburns dito är bättre och kan Tomasson bara lotsa fram en insats bördig den i premiären är mycket vunnet. Tvåan får inte springa iväg hur långt som helst. Till runt 45% är den dock spikbar. Rovers vinner med klassiska 1-0?

Spiken

Brighton (match 4)

Hjärtat brister men vad ska man göra? Mitt kära Luton slår ur underläge på sydkusten där det snällt får konstateras att Brighton är rättmätiga storfavoriter. På den här kupongen är ettan sund.

Skrällen

Aston Villa (match 1)

Aston Villa var riktigt bra under Emery i fjol. Jag tror att spanjoren kan ta det hela ett steg längre i år med bra nyförvärv. Newcastle på bortaplan är ingen rolig uppgift men här går tipparna bort sig. X2 betalar alldeles för bra för att missas.

Draget

Swansea (match 13)

Swansea visade fina tendenser mot Birmingham men fick nöja sig med 1-1. Mot West Bromwich tror jag att walesarna slipper jaga matchbilden. I en på förhand gynnsam uppgift missar jag inte spelvärda X2.