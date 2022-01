Hoppas vår svenske manager löser trippeln

Det är frustrerande så klart när inget sitter, men jag har tidigare haft väldigt mycket medrull under hösten.

■■ FA-cupen står på tur i helgen. Denna klassiska och världens äldsta cup har blivit väldigt svårtippad. Ligornas signifikans för lagen och det täta spelschemat har gjort att det blir väldigt mycket rotationer.

Det är lätt att komma helt fel på oddsen, men man kan också komma väldigt rätt.

Vi väljer tre matcher där vi tror att ena laget ska ha bättre chans än oddsen säger och spelar en trippel till oddset 5,52.

■■ Hull - Everton

Match nummer ett på tipset och det är en av de senare kvällsmatcherna. Tigrarna tar emot Everton i ett jobbigt läge i ligan. Hull har varit en besvikelse i år och nu är det så pass illa att de är inblandade i bottenstriden. Bara fyra poäng från nedflyttning och det börjar bli svettigt, trots att Hull ska vara tillräckligt bra för att hålla sig kvar. Jag gissar på att hemmalaget ställer upp med ett blandat lag, ligan är trots allt fokus nu.

Everton rekade jag förra veckan också. Efter att de släppt in två snabba mot ett förvånande effektivt Brighton så var de det klart bättre laget. Faktum är att det var en av de bättre matcherna de spelat på länge, trots förlusten. Jag tror att Benitez kommer försöka ställa upp med ett hyfsat lag, trots att det är ligamatch redan på tisdag igen. Självförtroendet som kommer med en seger är viktigt och kuggar som Gomes och DCW behöver matchträning och lär spela.

Jag gillar tvåan här, självklart kan man vara försiktig och invänta elvor, men detta blir mitt första spel i trippeln.

Spel: Everton tvåa till 1,95

■■ QPR - Rotherham

Englands stolthet kommer med gott självförtroende till cupspelet. Trots att de inte alltid varit det bättre laget i höst så har sena avgöranden och en otrolig harmoni runt laget gjort att vi nu ligger på en femte plats i ligan, bara fem poäng upp till direktplatserna till PL (samt en match mindre spelad än tvåan Blackburn). Detta blir en perfekt möjlighet för demoncoachen Warburton att använda hela truppen. Jag har svårt att se att de tufft matchade nyckelspelarna kommer att användas och ska man vara ärlig så är nog inte bredden i truppen den absolut bästa.

Rotherham spelade i Championship förra året och i år verkar de spela som ett i League One. Tabelletta vid nyår och total slakt av all underliggande statistik under hösten. 45-17 i målskillnad och de skulle förvåna mig om de inte kommer tillbaka till andraligan till hösten. Generellt sett så brukar League One-lagen satsa hårt på FA-cupen och jag gissar på att de kommer med ordinarie lag och frågan är om inte de är mins lika bra som ett roterande QPR, även om matchen spelas på klassiska Loftus Road.

Spel: Rotherham X2 till 1,85

■■ Barnsley - Barrow

Poya Asbaghi har fått en hemsk start på sitt Englandsäventyr. Rekord för en ny Barnsleymanager i antal matcher utan vinst och det har inte sett fantastiskt ut på planen. Även om många matcher har varit tighta så har inte laget lyckats få ihop offensiven, fyra mål på sju matcher har nästan varit i överkant av vad de skapat. Vår svenska manager behöver en självförtroendeboost och jag tror att detta kommer vara en match där han hoppas på att få det.

Gissningsvis ställer de upp med bra lag och siktar på att köra över sitt motstånd för att få bollen i rullning till vårens viktiga nedflyttningsstrid.

Jag vet inte jättemycket om Barrow förutom det jag läst mig till inför denna matchen. De parkerar på plats 19 i League Two, en enda seger på de 13 senaste matcherna. Självklart är detta en häftig match för spelarna och FA-cupen är alltid prio för lag i de lägre divisionerna. Men jag tror kvaliteten och formen är för dålig för att kunna mäta sig här.

Spel: Barnsley till 1,53

Helgens chips och dip…

... Sen information är som sagt viktigare än någonsin när det gäller cupspel. Vi går genom allt om lag, odds, streckning osv på twitch från klockan 14 på lördag. Ses där!

... Bundesliga återvänder i all sin prakt och inleds redan under Fredagen med en fin match mellan överlägsna Bayern Munchen och Gladbach. Bayern med fem raka segrar i ligan mot Gladbach som har fem raka utan seger!

... Det må vara uppehåll i Premier League men Stryktipspodden sover inte för det! Full matta med FA Cupen och podden har givetvis de finaste dragen i jakten på 13 rätt!

... La liga rullar vidare med Real Madrid i toppen trots ett par bottennapp mot Cadiz och Getafe de senaste veckorna. Under Lördagen väntar ett formstarkt Valencia i en av helgens häftigaste matcher!

... Det blir även fin-fin fotboll från La Liga även på söndagskvällen när Villarreal tar emot Atletico Madrid Estadio de la Ceramica. Atletico med ett gäng förluster mot slutet och Villarreal med precis motsatt formkurva. Senaste mötet mellan lagen avgjordes sent (2-2) via ett av årets absolut sjukaste självmål!

… Full omgång serie A på söndagen med start 12:30 och sista avspark 20:45 är riktigt mysigt! Förhoppningsvis får vi se Ibrahimovic borta mot Venezia redan 12:30 som uppvärmning innan matcher som Roma - Juventus och Inter - Lazio ska spelas under kvällen!