Högintressant omgång – jag har miljondragen

Som vanligt så pirrar det lite extra när söndagens Europatips ska analyseras. På något sätt känns spelvärdet alltid högt. Så också denna gång när Premier League, Ligacupfinalen, Serie A, La Liga, Ligue 1 och avslutningsvis fyra matcher från Allsvenskan fyller kupongen. 4 miljoner i jackpot höjer temperaturen ytterligare.

Jag bygger min rad runt två fräcka spikar som ser ut att streckas för lågt och går lite under radarn. De gör att det finns resurser över att gardera fler överstreckade favoriter, för såna finns det gott om.

■■ Match 5. Vid underläge 2-3 i slutminuten hemma mot Parma såg Cagliaris säsong i Serie A ut att vara över och nedflyttningen klar. En smått otrolig vändning på övertid som gav 4-3 och tre poäng följdes sedan upp med ytterligare en livsviktig seger borta mot Udinese. Plötsligt är Cagliari i allra högsta grad med igen, bara tre poäng bakom Benevento och Torino på säker mark. Som jag skrivit tidigare har Sardinien-klubben en för stark klubb för att åka ur. Varje match från nu kommer vara som en final och hemma på ön ska det finnas toppchans mot Roma. De gästande romarna har haft mer tur än de förtjänat på slutet och ser spelmässigt allt annat än bra ut. Var totalt utspelade hemma mot Atalanta så sent som i torsdags, men lyckades efter ett klantigt rött kort på Atalantas Gosens reducera med en man mer genom ett långskott. Innan dess stod Roma för en usel insats i 1-3-förlusten mot Torino och var knappast värda att ta sig förbi Ajax i Europa League. Ligan är i stort sett kör för Roma och tränare Fonseca lär ha fullt fokus på nästa omgång i Europa League som spelas i veckan mot Manchester United. Toppchans för Cagliari här som är favorit på oddsen, men streckas ner som klara underdogs av det svenska folket. Häftig spikettan runt 30%.

■■ Match 9. Lyon åkte ur den franska cupen mot Monaco i veckan med 0-2. Men spelmässigt såg det faktiskt riktigt bra ut fram till Diomandes röda kort i den 51:a minuten. I den första halvleken dominera Lyon helt och vann exempelvis målchanserna med 10-1. Med en man mindre kunde dock formstarka Monaco avgöra. Så jag är inte speciellt orolig för Lyons form. Här väntar en högintressant drabbning i toppstriden av Ligue 1. Lille, PSG, Monaco och Lyon ligger alla inom tre poäng. Lyon går alltså ikapp serieledarna vid vinst här. Och jag tror Lyon förstår att det är tre poäng som gäller om titeldrömmarna ska leva vidare. Jag håller värdarna högre här sett till trupperna och hur lagen presterat på slutet. Ettan till just nu för låga 42% är ett riktigt bra drag i min mening.

Bland skrällarna är det som sagt bara att välja och vraka. Här är två stycken som jag gillar:

■■ Match 2. Efter två raka vinster och åtta mål framåt kom West Bromwich ner på jorden borta mot Leicester. Men det var ett Leicester som spelade riktigt bra, med Vardy åter i form. Här väntar ett helt annat motstånd. Aston Villa har inte kommit upp i nivå sedan lagets givna fixstjärna Jack Grealish skadade sig. En vinst på de sju senaste och halvdana insatser är resultatet. Framför har offensiven tagit stryk av Grealish frånvaro. Men det svenska folket minns höstens storartade prestationer och övervärderar Villa. Sett till hur WBA spelat på slutet så bör det här dock bli en betydligt jämnare match än vad strecken säger. Leicester lyckades neutralisera Matheus Pereira på ett bra sätt senast, här lär den formstarka brassen få mer utrymme. Ett WBA som fortsatt lever på hoppet om nytt kontrakt, även om chanserna är små, ska inte räknas bort mot formsvaga Villa i mellanmjölkens land utan något att spela för. Tvåan till 18% måste med tidigt.

■■ Match 12. Rikard Norling har inte fått ihop bitarna i Norrköping än. Poängtappet hemma mot Sirius kunde han möjligen skylla på snökaoset, men när Peking senast blev totalt utspelade av Djurgården fanns det inga undanflykter. Här väntar återigen en tuff match när pigga Halmstad gästar. Nykomlingen har klivit in i allsvenskan med en solid grund där den gamle Norrköpingskaptenen Ante Johansson dominerar de bakre leden. Ett mål, som mycket väl kan ha varit offside, har släppts in på två matcher och vinsten i premiären mot Häcken imponerar. Att den gamle guldtränaren Magnus Haglund lyckades få in hög allsvensk kvalitet i Marcus Antonsson på topp skadar inte heller. I rätt miljö med uppbyggt självförtroende kan anfallaren bli guld värd den här säsongen. Jag köper inte att Norrköping streckas upp över 70% här mot ett så pass solitt motstånd. Halmstad lär framför allt ligga lågt och satsa på snabba omställningar och fasta situationer där tunga Mikael Boman är vass. Tvåan till 10% är ett potentiellt miljondrag.

Spiken

Djurgården (match 13)

Av de överstreckade favoriterna så är det Djurgården som får mitt förtroende. Stockholmarna har inlett säsong förtroendeingivande. Båda insatserna mot Elfsborg och Norrköping har varit riktigt bra och segrarna rättvisa. Varberg har en tuff säsong framför sig efter tunga spelartapp. Klasskillnad.

Skrällen

Halmstad (match 12)

Halmstad har inlett Allsvenskan med en trygg och stark defensiv. Det är inget lag som är särskilt roligt att möta, fråga topptippade Häcken som knappt skapade en målchans över 90 minuter i premiären. Norrköping har inte imponerat inledningsvis och blir alldeles för stora favoriter. Tvåan till 10% är en bra skräll.

Draget

Cagliari (match 5)

Cagliari kommer från två livsviktiga segrar och har plötsligt rejält häng på nytt kontrakt. Ser varje match som en final nu. Roma ser i sin tur inte alls bra ut för tillfället och har ögonen på Europa League-semin på torsdag. Toppchans för Cagliari till trevlig procent.