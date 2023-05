■■ Det är dags för kvartsfinaler i VM. Schweiz är tillsammans med Sverige dagens två största favoriter men det känns öppet i samtliga kvartsfinaler. Sverige tog sig vidare från sin grupp som tvåa efter att man förlorat gruppfinalen mot USA. Hallam har lyckats sätta sin karaktär på laget redan i sitt första mästerskap. Sverige har vunnit sex av sju matcher utan att prestera någon fantastisk hockey. Man är konsekventa i sitt spel och svåra att slå. Enda förlusten kom som sagt mot USA och sett över 60 minuter var USA det bättre laget. Trots det lyckades Sverige komma tillbaka från 1-3 till 3-3 för att tvinga fram en förlängning.

Lettland inledde gruppspelet med två raka förluster mot Kanada och Slovakien men har därefter vunnit fem raka matcher. Inför den sista omgången krävdes poäng mot redan klara gruppettan Schweiz. Det lyckades man med, det blev till och med en seger efter förlängning. Balcers och Abols har burit laget offensivt.

Tillsammans har man stått för 15 poäng.

Sverige går in till mötet som storfavorit. Det som talar emot Sverige är att matchen spelas i Riga. Lettland har höjt sig inför hemmapubliken och kommer inte att ge bort någonting. Att Sverige fick just Lettland innebär också att laget tvingats lämna Finland för första gången under mästerskapet. Det ska inte behöva påverka nämnvärt med tanke på vanan som NHL-spelarna i den svenska truppen har av att flyga från dag till dag.

I slutändan tror jag att Sverige vinner det här ganska komfortabelt. Sverige har bättre spelare på i princip varje position.

Det finns knappt en spelare i Lettland som hade tagit en tröja i Sverige. Sverige att vinna med handicap -1,5 mål spelas till oddset 1,76.

Matchlistan

Schweiz – Tyskland 1

Schweiz har fått förstärkningar under mästerskapet som få andra nationer kan matcha. Laget har seglat upp som guldfavorit efter ett imponerande gruppspel. Tuff uppgift väntar för Tyskland.

USA – Tjeckien 2

USA har forwarden Eyssimont avstängd. USA tog sig igenom gruppspelet obesegrade efter att ha vunnit gruppfinalen mot Sverige i sin senaste match. För Tjeckien har det mesta handlat om Kubalik offensivt. Han toppar hela VM:s poängliga.

Kanada – Finland 2

Kanada har inte övertygat spelmässigt i mästerskapet. Veleno är fortsatt avstängd för Kanada. Finland har en förmåga att växa in i turneringen och får gälla som favorit på hemmaplan.

Sverige – Lettland 1

Sverige har en del småskavanker i truppen. Petersson har fått lämna laget skadad och Sandin är ett frågetecken inför mötet. Både Folin och Rasmussen har kallats in för att förstärka truppen.

Dagens bästa spel

Sverige – Lettland: Sverige -1,5 handicap.

Odds: 1,76

