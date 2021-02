Blågula hopp utmanar favoriten på High Five

I dag ska Prix de Munich för äldre hästar avgöras på Vincennes. Förutsättningarna är 2.100 meter autostart och loppet körs 15.15.

5 Violetto Jet har gått bra varje gång på sistone och har passande förutsättningar. Han är van tuffare motstånd och står inför en passande uppgift.

4 Duel du Gers var tapper senast och är härdad mot ganska tufft motstånd. Möjligen är han ett snäpp vassare över lite längre distanser.

3 Unique Juni, som tränas av Jörgen Westholm, har bättre form än resultatraden skvallrar om. Det blev galopp i montéloppet Prix de Cornulier senast men hon har gått bra i sulkylopp innan det.

1 Brillant Madrik trivs över 2.100 meter och har ett passande smygläge. Med vettig resa slutar han långt framme.

Björn Goops 14 Chianti är på väg uppåt i form och har god chans att ta en High Five-placering.

Speltips: 5-4-3-1-14

High Five 12 februari

RESULTAT

1:a. 12. Go With The Wind

2:a. 15. Isidro

3:a. 11. Ballet Queen

4:a. 4. L'indomptable

5:a. 14. Vega Magic

UTDELNING

Ordningsföljd: 12-15-11-4-14

5 första i mål i rätt ordning: 1 115 304 kr

5 första i mål utan ordning: 15 252 kr

4 första i mål utan ordning: 292 kr

3 första i mål utan ordning: 128 kr

