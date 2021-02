Bäddat för hög utdelning på Franska rivieran

I dag är det galopp från Cagnes-sur-Mer på High Five-menyn. Handikappen Prix de Grasse rids för fyraåringar och äldre hästar och förutsättningarna är 2.150 meter på gräs. Loppet rids 13.50.

2 Matandar vann på bra sätt i Cagnes-sur-Mer i slutet av januari och kommer med fin form. Däremot har han högre vikt i dag.

4 L’Indomptable kommer också från seger. Hon straffas också med högre vikt och dessutom har hon mest matchats över något längre distanser.

1 Ficelle du Houley bedöms ha bäst form och har därför högst vikt. Hon är ofta med långt framme och är ett tidigt High Five-bud.

10 You Rock står sig väl i den här konkurrensen och är normalt med långt framme.

12 Go With The Wind gynnas av lite tätare starter och ska inte nonchaleras.

Speltips: 2-4-1-10-12

High Five 11 februari RESULTAT 1:a. 13. Decoloration 2:a. 14. Conchitana Jenilou 3:a. 8. Datcha 4:a. 5. Belle Emotion 5:a. 9. Class Action UTDELNING Ordningsföljd: 13-14-8-5-9 5 första i mål i rätt ordning: 1 009 330 kr 5 första i mål utan ordning: 15 686 kr 4 första i mål utan ordning: 548 kr 3 första i mål utan ordning: 132 kr Visa mer

