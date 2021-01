Storlopp, fet jackpot och Goop i rampljuset

18 topphästar är med i Prix d’Amérique som körs över 2.700 meter voltstart på Paris-banan Vincennes. Loppet körs 15.15 och jackpoten är 30.341.700 kronor.

17 Face Time Bourbon är titelförsvarare. Stjärnan har vunnit 28 av karriärens 33 starter och kommer med tre raka fullträffar i ryggen. Som vanligt körs hästen av Björn Goop och det ska vara en toppchans.

15 Davidson du Pont är den givne utmanaren. Han slutade tvåa i fjol och Jean-Michel Bazires häst har blivit allt bättre i vinter.

4 Gu d’Heripre är loppets stora outsider. Han kvalade in till Prix d’Amérique genom att vinna Criterium Continental. I genrepet strulade det för femåringen och nu blir det åter ordinarie körsven, Franck Nivard.

13 Delia du Pommereux var tapper tvåa bakom Davidson du Pont i genrepet och nu blir det åter barfota runt om. Hon kommer att ha formen på topp och ska inte nonchaleras.

14 Vivid Wise As håller också hög klass men han är allra bäst över lite kortare distanser och det gäller att han får ett snällt upplägg för att komma till sin rätt över 2.700 meter.

11 Power är loppets enda svenskfödda och -tränade häst. Robert Bergh kör femåringen som är färsk mot den äldre eliten men det kan vara farligt att räkna bort Åbyhästen på en High Five-placering.

Speltips: 17-15-4-13-14

High Five 30 januari

RESULTAT

1:a. 15. Comte Des Tithais

2:a. 7. Carioca

3:a. 5. Cristal Du Perche

4:a. 1. Say That Again

5:a. 11. Capital Charm

UTDELNING

Ordningsföljd: 15-7-5-1-11

5 första i mål i rätt ordning: 72 984 kr

5 första i mål utan ordning: 1 126 kr

4 första i mål utan ordning: 104 kr

3 första i mål utan ordning: 42 kr

