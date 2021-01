Vidöppet på High Five – idén kommer från seger

Precis som i går hämtas High Five från galoppbanan på Cagnes-sur-Mer. I dag ska handikappen Prix de Marseille ridas för femåriga och äldre hästar och förutsättningarna är 2.000 meter sand. Starten går 13.50.

2 Khochenko trivs med förutsättningarna och har inget emot att det blir lite längre mellan starterna. Senast vann han i Deauville och hästen rids med ganska hög vikt.

7 Wookie har vunnit två lopp i Marseille på sistone och kommer med formen i topp. Han ska räknas tidigt även om motståndet är tuffare.

1 Ficelle du Houley har en bättre uppgift här än i Deauville senast. Stoet gjorde flera bra insatser i slutet av förra året och ska kunna bära sin höga vikt.

3 Chailloue har vunnit två lopp i följd på Korsika över 2.400 meter. Lite kortare distans är ingen nackdel och hästen har tidigare visat att han duger i lite tuffare sammanhang.

12 King of Twist mötte tufft motstånd i Chantilly senast. Nu är det lite bättre distans och han ska vara med och hugga om High Five-placeringar.

Speltips: 2-7-1-3-12

High Five 25 januari

RESULTAT

1:a. 14. By The Way

2:a. 3. Bosioh

3:a. 15. King Of My Heart

4:a. 5. Monsieur Xoo

5:a. 1. My Charming Prince

UTDELNING

Ordningsföljd: 14-3-15-5-1

5 första i mål i rätt ordning: 231 156 kr

5 första i mål utan ordning: 3 036 kr

4 första i mål utan ordning: 390 kr

3 första i mål utan ordning: 172 kr

