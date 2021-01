Formstark tipsetta – men det saknas inte motbud

Dagens High Five-lopp är Prix du Forez för äldre hästar på Vincennes. Distansen mäter 2.700 meter voltstart och det är totalt 16 travare i loppet som körs 15.15.

6 Be One Des Thirons presterade starkt under slutfasen av fjolåret och kommer från fin seger på Vincennes. Hästen är oöm och har bra chans om formen är intakt men samtidigt är det lite tuffare proposition än vid segern senast.

10 Eclat de Glorie fullföljde bra efter lite småstrulig resa senast och lite längre distans är ingen nackdel. Hästen räknas tidigt om Loris Garcia får till styrningen.

15 Colonel har inte visat något extra på sistone men nu rycker Jean-Michel Bazire skorna för första gången på nästan ett år och då måste hästen tas på allvar.

Även 14 Express Jet ska tävla barfota runt om i stället för med skor och felfri slutar hästen långt framme.

5 Diablo du Noyer spurt klart godkänt som sexa i samma lopp som Eclat de Glorie senast. Formen är inte så tokig och nu blir det skolöst på samtliga fyra hovar i stället för bara barfota bak.

Speltips: 6-10-15-14-5

High Five 15 januari RESULTAT 1:a. 13. Galius 2:a. 7. Alcide Roc 3:a. 14. Gondole Jenilou 4:a. 6. Gloria Du Gers 5:a. 15. Gimy Du Pommereux UTDELNING Ordningsföljd: 13-7-14-6-15 5 första i mål i rätt ordning: 16 208 kr 5 första i mål utan ordning: 258 kr 4 första i mål utan ordning: 42 kr 3 första i mål utan ordning: 28 kr Visa mer

