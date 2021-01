Fördel Diplomate D’Am i revanschmöte i Paris

I dag är det åter trav från Vincennes på High Five. Prix de Breteuil är ett lopp för äldre hästar som högst tjänat 248.000 euro. Distansen mäter 2.100 meter autostart och nio hästar har framspår. Det är 16 travare i loppet som körs 15.15.

4 Diplomate D’Am har två segrar och ett galoppmisslyckande i de tre senaste starterna. På nyårsdagen slog han värste konkurrenten över 2.850 meter men lite kortare distans är inget minus.

13 Dorado Bello var inte stort slagen av Diplomate D’Am senast och är ute efter revansch men hästen missgynnas av bakspår och får stå tillbaka i tipset. Han har faktiskt fyra raka andraplatser.

6 Darlington Park har ingen vacker resultatrad men han kan bättre och om formen sitter där så slutar hästen långt framme.

8 Desperado blir betrodd när tränaren Jean-Michael Bazire åter sitter i sulkyn och med vettig resa ska han inte nonchaleras.

2 Dame de Bellouet gick bra över 2.100 meter näst senast och har perfekt spår för en spårsnål resa.

Speltips: 4-13-6-8-2

■■■

ANNONS: Köp en andel i Expressen High Five-system

High Five 8 januari

RESULTAT

1:a. 14. Bobydargent

2:a. 8. Senator Frost

3:a. 9. Kingstown

4:a. 6. Nice To See You

5:a. 15. Vivi Bonnebouille

UTDELNING

Ordningsföljd: 14-8-9-6-15

5 första i mål utan ordning: 60 350 kr

4 första i mål utan ordning: 1 748 kr

3 första i mål utan ordning: 318 kr

Visa mer