Duktig tvåa senast – blir det vinst i dag?

I dag är det åter galoppsport på High Five. Handicapen Prix de la Picardie rids i Cagnes-sur-Mer och förutsättningarna är 4.000 meter hinder på gräs. Starttiden är 13.50.

7 Bric var duktig tvåa på i Cagnes-sur-Mer i mitten av december och slog då hela sex av konkurrenterna som han möter i dag. Hästen vann ett lite billigare lopp näst senast och har fin segerchans.

5 December gjorde en bra debut ny regi senast och lär vara i ännu bättre form den här gången. Han ska räknas tidigt.

6 Intrinsèque slutade femma i samma lopp som Bric senast och han är med och hugger långt framme.

8 Pascasha d’Or var favorit i det nämnda loppet. Nu har han lite viktlättnad och hästen ska passas om hästen lever upp till sitt kunnande.

2 Celtior har hög vikt men han duger mot tuffa konkurrenter och är med och krigar om en High Five-placering.

Speltips: 7-5-6-8-2

High Five 29 december

RESULTAT

1:a. 12. Martin De Bos

2:a. 1. Elu De Dompierre

3:a. 2. Echo De Chanlecy

4:a. 10. Donuts Deladou

5:a. 3. By And By

UTDELNING

Ordningsföljd: 12-1-2-10-3

5 första i mål i rätt ordning: 1 006 562 kr

5 första i mål utan ordning: 15 728 kr

4 första i mål utan ordning:

3 första i mål utan ordning: 40 kr

