Vasst drag på High Five från Franska rivieran

Veckans första High Five-lopp hämtas från den Franska rivieran. På galoppbanan i Cagnes-sur-Mer ska handicapen Prix de la Promenade des Anglais ridas för femåriga och äldre hästar. Förutsättningarna är tuffa 4.000 meter hinder på gräs och loppet rids klockan 13.50.

9 Folburg de Palma har tävlat bra över den här distansen och startar med intressant vikt. Nu är det kanske något tuffare lopp än han är van vid men förutsättningarna är passande och chansen borde vara fin.

1 Folsom Prison tränas precis som Folburg de Palma av Yannick Foui. Folsom Prison slutade tvåa i comebacken senast och har bäst meriter men samtidigt har han högst vikt och gått ut över något kortare distanser.

12 Pascasha d’Or kommer med två raka andrapriser i ryggen från Paris-banan Auteuil och han borde duga även här.

4 Tenerife Sea slog Folsom Prison senast och är normalt med långt framme på nytt.

10 No Risk For You kommer från seger i Fontainebleau men har tuffare vikt den här gången.

Speltips: 9-1-12-4-10

High Five 13 december RESULTAT 1:a. 16. Face Time Bourbon 2:a. 3. Victor Ferm 3:a. 7. Moni Viking 4:a. 11. Delia Du Pommereux 5:a. 9. Drole De Jet UTDELNING Ordningsföljd: 16-3-7-11-9 5 första i mål i rätt ordning: 162 824 kr 5 första i mål utan ordning: 1 078 kr 4 första i mål utan ordning: 102 kr 3 första i mål utan ordning: 54 kr Visa mer

