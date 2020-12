Goop med intressant styrning på High Five

High Five-tävlingarna fortsätter på Vincennes och dagens lopp är Prix de Bourigny för fyra- och femåriga hästar som tjänat högst 200.000 euro. Förutsättningarna är 2.100 meter autostart och totalt är det 16 travare i loppet. Hästarna 1-9 har sprungit in mest pengar och har framspår bakom bilen. Starttiden är 13.50.

3 All Wise As kommer med fin form och är gynnad av lite kortare distans än i de två senaste loppen. Stoet har tidigare presterat bra i liknande propositioner och i dag kör Björn Goop för första gången. All Wise är åtminstone medelsnabb från start och kommer att få fin position i främre träffen.

6 Fabulous Dream gör tredje starten hos Sébastien Guarato och kommer närmast från seger på Vincennes. Senast han provade bakom bilen öppnade hästen inte snabbt men han kan gå rejält till slut och gynnas av högt tempo.

1 Firello har svarat för två starka insatser i november och vann näst senast med tränaren Jean-Michel Bazire som åter sitter upp i sulkyn.

Svenskfödde 14 Marcello Wibb tränas numera av Vincent Martens och trots bakspår ska femåringen passas. Hästen vann på Enghien i slutet av oktober och nu blir det lite längre mellan starterna.

Tomas Malmqvist startar två danskfödda fyraåringar och 9 Empire är hetare än 10 Eric the Eel. Empire var tapper tvåa senast efter två misslyckade framträdande. Eric The Eel slutade fyra i samma lopp.

Speltips: 3-6-1-14-9

High Five 2 december RESULTAT 1:a. 6. FEARLESS JIEL 2:a. 8. FORUM DE TILLARD 3:a. 11. FRANKLIN DE MESLAY 4:a. 4. FYNIO DU POMMEREUX 5:a. 7. FAHRENHEIT FLOWER UTDELNING Ordningsföljd: 6-8-11-4-7 5 första i mål i rätt ordning: 711 086 kr 5 första i mål utan ordning: 10 164 kr 4 första i mål utan ordning: 556 kr 3 första i mål utan ordning: 106 kr Visa mer Visa mindre

■■■

ANNONS: Så spelar du High Five.