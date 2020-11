Vi tar rygg på en champ på High Five

16 galopphästar gör upp i handicapen Prix de la Ville de Toulouse i dag. Det är för fyraåriga och äldre hästar som ska springa 2.400 meter gräs. Starttiden är 15.15.

12 Champ de Mars har gått bra varje gång på slutet och han kommer från en fin insats på Marseille-Borély. Hästen har fin chans i den här konkurrensen men det är ett litet frågetecken för något längre distans.

2 Breath of Fire har tävlat bra i Paris på slutet, slutat etta och fyra, och duger gott även här. Trots att han har hög vikt.

15 T’Bolt har gjort två fina insatser under hösten och blir allt bättre. I senaste starten var han trea på Longchamp.

4 Savoir Amier var knappt slagen av Breath of Fire på Longchamp senast och han kommer att sluta långt framme igen.

1 Just A Formality har högst vikt tillsammans med 2 Breath of Fire och det innebär att duon har högst formtal. Just A Formality har startat över lite längre distanser på sistone och är intressant med Stéphane Pasquie i sadeln.

Speltips: 12-2-15-4-1

High Five 10 November RESULTAT 1:a. 7. CANTELLIVA 2:a. 3. STARO ITALY 3:a. 5. DREAM 4:a. 8. ELISKA BERRY 5:a. 11. CAP DE NARMONT UTDELNING Ordningsföljd: 7-3-5-8-11 5 första i mål i rätt ordning: 48 926 kr 5 första i mål utan ordning: 636 kr 4 första i mål utan ordning: 70 kr 3 första i mål utan ordning: 40 kr Visa mer Visa mindre

