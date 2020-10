Motiverad favorit – men det finns roliga motbud

I dag är det åter travsport på High Five och kvällens lopp körs på Paris-banan Vincennes. Prix Barbara är för sju och åttaåriga hästar som tjänat högst 185.000 euro. Förutsättningarna är 2.100 meter autostart och på Vincennes har nio ekipage framspår. Det är också de nio vinstrikaste travarna som står i främsta ledet. Totalt är det 16 hästar i loppet och således har sju ekipage bakspår. Prix Barbara är det tredje loppet under kvällens tävlingar i Paris och starttiden för High Five är 18.25.

2 Domingo d’Ela blir favorit och det känns vettigt. Hästen har presterat starkt i år och han trivs finfint på Vincennes. Fem gånger har han startat på nationalarenan och det har resulterat i fyra vinster och ett andrapris. Ett litet minus är att han inte startat sedan i mitten av september.

Ett intressant motbud är 3 Diable Ludbois. Hästen fick ett lopp i kroppen för 1,5 vecka sedan och nu blir det optimal balans; barfota runtom. Sjuåringen vann näst senast med Niclas Bazire i sulkyn och nu hoppar han åter upp i sulkyn.

1 Diablo de Caponet slutade femma efter trafikproblem senast. Hästen är garanterad fin resa och har form för att segerstrida.

12 Djado är hetast av hästarna i andra led. Hästen vann i Paris förra fredagen efter vass avslutning och han måste tas på allvar på nytt.

4 Da Vinci Bond är lite på gång och att Jean-Michel Bazire hoppar upp i sulkyn för första gången är så klart intressant.

Speltips: 2-3-1-12-4

■■■

ANNONS: Så spelar du High Five.