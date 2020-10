Kan Martin de Bos utmana övermakten?

Enghiens tar hand om måndagens High Five-lopp och och tolv travhästar ska starta i Prix des Gobelins på Paris-banan Enghien. Fyra av travarna är uppfödda i Sverige och en i Finland, men den stora favoriten kommer från Italien. Loppet körs 13.50 och Enghien är känt för sitt långa upplopp.

5 Valzer di Poggio är obesegrad efter nio starter i år och att tränarsonen Nicolas Bazire kör är inget stort minus. Han har kört hästen vid fyra tillfällen och vunnit varje gång. Sexåringen är en motiverad favorit.

7 Martin de Bos har flyttat till Philippe Billards stall och hästen har inlett lovande i sin nya regi. Sexåringen slutade tvåa i comebacken på Vincennes i början av september och följde upp med seger på samma bana knappt två veckor senare. Formen borde bli allt bättre.

Finskfödde 1 Whole Lotta Love slutade tvåa bakom Valzer di Poggio i slutet av september. Hästen har vunnit fyra av åtta starter i år och slutar långt framme på nytt.

Pass upp för Adrian Kolgjinis 11 Speedy Face. Hästen startade på fransk mark i september och såg lite småseg ut, men nu är propositionen betydligt bättre och även kortare distans är ett plus.

2 Destin Carisaie är på gång med två lopp i kroppen och även om han bara slutade sexa senast så såg hästen formstark ut. Sjuåringen trivs med Eric Raffin.

Björn Goop har en duo i loppet och både 4 Say That Again och 10 Juvels Boy kan kriga om High Five-placeringar.

Speltips: 5-7-1-11-2

■■■

ANNONS: Så spelar du High Five.