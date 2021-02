High Five från Paris – Duel du Gers rundar allt

Dagens High Five är Prix du Chesnay på Vincennes. Det är ett lopp för äldre hästar som ska springa 2.850 meter. Åtta travare går ut från grunddistansen och lika många börjar med 25 meters tillägg. Starten går 13.50.

14 Duel du Gers gör det bra varje gång och känslan är att han möter lite enklare motstånd än han är van vid. Hästen är gynnad av lite längre distans än senast och har bra chans.

13 Be One Des Thirons går också starkt varje gång. Hästen slog faktiskt Duel du Gers senast men gången före var han efter tipsettan i mål. I förra loppet gick Be One Des Thirons med skor men nu blir det åter barfota runt om.

12 Cruesoe D’anama galopperade i monté senast men gången före vann hästen i Bordeaux. Hästen är ofta med långt framme och hugger och han duger även i Paris.

8 Carioca känns hetast av hästarna på startvolten. Hästen har två vinster och ett andrapris i de tre senaste starterna och kommer med toppform.

4 Cristal du Perche var positiv senast. Hästen var inte så stort slagen av Carioca och formkurvan pekar uppåt.

Speltips: 14-13-12-8-4

High Five 22 februari RESULTAT 1:a. 13. Hety Du Goutier 2:a. 6. Hugo Speed 3:a. 12. Horatius D'ela 4:a. 11. Hugo Du Bourg 5:a. 9. Historien De Larre UTDELNING Ordningsföljd: 13-6-12-11-9 5 första i mål i rätt ordning: 75 112 kr 5 första i mål utan ordning: 1 110 kr 4 första i mål utan ordning: 56 kr 3 första i mål utan ordning: 26 kr Visa mer

