Hett rivalmöte i PL – då väljer jag sida

■■ Jag tycker det är ett högklassigt Topptips denna måndag. Kanske framför allt för att det är intressanta matcher från Allsvenskan, Superettan, Premier League, La Liga, Serie A och den danska Superligan som fyller kupongen.

Men det ska helt klart gå att vaska fram bra spelvärde också. Där riktar jag första och främst mina blickar mot bibelbältet.

■■ Match 3. Jag har varit inne på det innan, Jönköpings Södra får det väldigt tufft att nypa en Topp 3-plats som de gjorde i fjol. Att tappa tre spetsspelare, tillika lagets tre bästa målskyttar, inför säsongen ska märkas. Al Ammari, Hamidovic och Kozica har allt lämnat, där den sistnämnda flyttat till just Trelleborg. Efter 5-1-vinsten i premiären, som inte ska överskattas då Södra faktiskt var i underläge länge men lyckades vinna med hjälp av ett rött kort för nykomlingen Vasalund, så har smålänningarna blivit nollade i två raka matcher. Den starka hemmastatistiken på Stadsparksvallen från i fjol känns inte heller särskilt relevant i sammanhanget då arenan just nu håller på att rustas upp. Denna match spelas därför på Vapenvallen i Huskvarna och tar bort ”hemmakänslan”. Trelleborg har i stället lyft truppen från i fjol. Förutom Kozica har bland annat rutinerade mittfältaren Johan Blomberg hämtats in från Sundsvall. Han kommer bli mycket nyttig. På det har skåningarna en fyrbackslinje med allsvensk rutin rakt igenom.

Det svenska folket övervärderar Jönköpings Södra och streckar upp ettan till 53% när den borde landa en bit under 45%. Finfint spelvärde åt höger här således och jag är så fräck att jag chansar bort favoritettan helt. X2 spelas.

■■ Match 8. FC Köpenhamn är inte någon överlägsen gigant i Danmark längre. Just nu är Superligan inne i Mästerskapsrundan där titeln och Europabiljetter ska fördelas. Här tar trean FCK emot fyran Aarhus. Lagen möttes för bara en vecka sen, då drog Köpenham det längsta strået (2-1). Men matchen i sig var helt jämn. Dessutom saknade Aarhus sin skyttekung Patrick Mortensen som är tillbaka i laget nu. Viktigt tillskott så klart. När dessa lag drabbade samman på Parken i ligaspelet tidigare i år var Aarhus ruskigt nära att lösa tre pinnar, men FCK fixade kvitteringen till 3-3 på straff i den 101:a minuten! Tipparna gör huvudstadslaget till alldeles för stora favoriter, upp mot 60% på strecken.

Det här kommer bli betydligt jämnare än så. Tvåan är ett måste-tecken att plita med till ynka 14%. Mycket bra skräll.

■■ Match 4. Jag väljer sida i ”Black Country derby” mellan WBA och Wolverhampton. WBA har inte hållit PL-nivå den här säsongen, men har sett betydligt bättre ut på slutet. Har slagit både Chelsea och Southampton under april och flera spelare har sett fina ut som Diagne och Pereira. Wolverhampton är ett av de lagen som underpresterat mest sett till säsongen i stort. Visst försvårade huvudskadan på Jiménez en hel del, men ett lag ska inte behöva vara så beroende av en enskild spelare. Nej, underbetyg till både trupp och tränare. 0-4-torsken hemma mot Burnley senast var en riktigt pinsam historia och det råder inga tvivel om att vargarna längtar efter semester. WBA har i alla fall en minimal chans att klara kontraktet vid vinst här och kommer ge det en chans så länge hoppet lever.

Jag tycker att oddset på hemmalaget är aningen högt här och tycker att de borde vara små favoriter. När matchen streckas helt jämnt så tar jag ställning och spikar ettan till 38%.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 108 rader

Skrällen

Aarhus (match 8)

Aarhus får tillbaka sin skyttekung Patrick Mortensen, men undervärderas ändå rejält här mot FC Köpenhamn. Lagen möttes förra veckan i en helt jämn match och det känns vidöppet igen. Tvåan till 14% erbjuder suveränt spelvärde och är en skräll som måste med.

Spiken

Torino (match 7)

Om jag tvingas spika någon av de stora favoriterna på kupongen så blir det Torino. Tjurarna har höjt sig rejält den senaste tiden, särskilt hemma i Turin där de tagit flera fina skalper. Har allt att spela för här till skillnad mot Parma som är klara för degradering.

Favorit i fara

Jönköpings Södra (match 3)

J-Södra har inte inlett säsongen särskilt förtroendeingivande och blivit nollade framåt i båda de senaste matcherna. Har tappat mycket spets från i fjol. Trelleborg är hittills obesegrade och har en både stark och rutinerad elva. Den överstreckade ettan chansas bort helt.