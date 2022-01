Hela 60 procent? Nej, jag väljer bort

NIKLAS BORG

Spiken

Evertons säsong är ”förstörd” efter risigt spel första halvan av ligan. Fortsatt tveksam form. Men Benitez chans till ljusglimtar är att avancera långt i FA-cupen. Därför känns det som han kör med bra manskap den här matchen och laget har spelat sparsamt under storhelgerna. Hull hade en bra period, men varit formlösa på slutet och nu får man fokusera på att hålla sig på rätt sida nedflyttningsstrecket i ligan. Också stort bortfall i truppen. Everton blir rejält överstreckade på bortaplan, men kompenseras med låg procent på Under.

Tips: Match 4, Everton bortaseger och Under.

Skrällen

Ja, West Brom tveksam form. Ja, West Brom fick rött på två nyckelspelare i senaste ligamatchen som inte får spela i cupen. Ja, West Brom möter ett PL-lag. Samtidigt som Brighton hittat tillbaka till formen och helt okej läge i truppen. MEN. Premier League-laget var ett av få lag som hade tre matcher under storhelgerna och Potter borde därför rotera en hel del (koll på line up). Notera också att West Brom har 7-5-0 på hemmaplan i ligan och bara släppt in sex mål. Jag väljer därför att plocka bort överstreckade bortafavoriten och kör bara 1X.

Den här matchen är det enda där Under är favorit. Inte så konstigt då WBA är tighta hemma och Brighton har 20-20 på 19 matcher. Men roteras trupperna och hemmalaget får ta in en ringrostig andrakeeper kan vi nog få se fler än två mål. Ett understreckat Över måste med!

Tips: Match 2, West Brom 1X samt Över och Under.

Systemtänk

Big 9 fick sin första dubbelmiljon i utdelning förra omgången, kul! Ser även ut som vi slipper inställda matcher på kupongen, men långt kvar till inlämning…

Bara två första matcherna och första spanska som har tidig start och där det finns chans ha koll på lagens startelvor. Kolla större oddssvängningar under dagen på de andra matcherna. Klar indikation på förändringar i truppen.

Ser ut att kunna skrälla i en hel del matcher där det är fyra överstreckade favoriter i engelska cupen. Också tre stora favoriter i La Liga och där alla tre varit vingliga på slutet.

Storfavorit i fara hos mig är Leicester (Match 1) och Sociedad (Match 7).

Väljer ta mitt Wild Card i Match 3, Swansea - Southampton.

JULIA BJÖRKLUND

Spiken

I West Bromwich - Brighton spikar jag 2 då Brighton borde ha toppchans när West Bromwich inte varit som bäst på slutet samt har reservmålvakten i mål. Båda lagen brukar spela målsnålt och underspelet får strecket.

Skrällen

Stora favoriten Leicester City saknar flera ordinarie spelare när de nu möter Watford. Här ser jag en möjlighet att jobba in en skräll och sätter wildcard här.

ANNONS: Här kan du köpa en andel i expertens stora system

Systemtänk

Förra veckan var det endast ett system som hittade alla nio rätt med över två miljoner i vinst. Jag blir inte förvånad om det blir stora pengar den här veckan igen då covid 19 fortsätter att påverka laguppställningarna, och ser till att ha med flera skrällar på kupongen.

ESKIL HELLBERG

Spiken

Real Madrid var försvagat i årets första ligaomgång och föll med 0-1 mot Getafe. Mycket talar för att maränger vinner La Liga ändå och mot Valencia är stjärnlaget bättre rustat, bland annat är Luka Modric redo för spel. Segerchansen är mycket god.

Skräll

Barcelonas unga lag behöver tid på sig, men det skiljer mycket i kvalitet jämfört med de senaste åren dignitetsfyllda upplagor. Granada på bortaplan är ingen lätt och jag vågar inte spika tvåan.

Granada besegrade Atético Madrid på hemmaplan före jul och bjuder upp till strid.

ANNONS: Här kan du köpa en andel i expertens stora system

Systemtänk

Brighton ska vara favorit borta mot West Bromwich, men 60 procent på tvåan? Det motsvarar inte segerchansen. För mig finns det värde i att gå på 1x. WBA har starkt försvar och jag tror på en målsnål match och går på 1x och under 2,5 mål.

ANNONS: Här kan du köpa en andel i expertens lilla system