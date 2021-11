Här tycker jag bolagen har fel

■■ Klubblagsfotbollen är tillbaka efter landslagsuppehåll med flera högintressanta drabbningar från Premier League och The Championship. Det har varit en tränarkarusell under uppehållet med ny tränare i Villa, Newcastle och Norwich. Det pratas om att Rodgers ska lämna Leicester för United och Conte har redan kommit in Spurs.

Förändringar ger oss nya förutsättningar när vi ska analysera lagen. Lägg lite extra tid på att studera klubbarna med ny tränare. Istället har jag plockat majoriteten av mina spel från The Championship på dagens kupong.

■■ Hull har inte klarat övergången till The Championship från League One helt smärtfritt. Man förändrade en hel del inför säsongen och frågan är om det inte blev för mycket. Man ställs mot ett formstarkt Birmingham som har ett stabilt grundspel. Oddsbolagen har fel favorit här enligt mig.

Bomben är intressant då det blir tredje matchen inom loppet av fem dagar för några av lagen. Toppmötet mellan Frölunda och Växjö tror jag blir jämnt men i Dalarna och Värmland förväntar jag mig förbättrade insatser från både Leksand och Färjestad mot tufft motstånd.

Matchlistan

Leicester – Chelsea 2

Det har florerat rykten om att Rodgers ska lämna Leicester för att ta över United den senaste tiden. Det kan inte göra laget gott inför en match av den här digniteten. Lutar åt Chelsea-sidan.

Färjestad – Rögle 1

Färjestad åkte på en ny förlust tidigare i veckan när man föll igenom totalt i den första perioden. Det är inte första gången det händer den här säsongen. Man har inte råd med det mot Rögle.

Frölunda – Växjö 1

Växjö mötte Skellefteå borta i torsdags och får nu Frölunda på bortaplan, det är ett tufft spelschema efter att man spelat CHL tidigare i veckan. Friberg saknas fortfarande för hemmalaget. Vidöppet!

Leksand – Skellefteå 1

Sunsvik var tillbaka senast för Skellefteå men Mascherin, Salomonsson och Hawryluk är fortsatt tveksamma till spel. Leksand har hunnit landa efter veckans mediokra insatser.

Malmö – Brynäs 1

Brynäs fick tillbaka Emil Molin från skada i torsdags och Timashov debuterade för klubben. Malmö har sett bättre ut sedan skadesituationen ljusnade. Oddset gillas på Malmö-seger.

Aston Villa – Brighton 1

Aston Villa har underpresterat under inledningen av säsongen. Med det truppmaterialet man har ska man vara på den övre halvan av tabellen. Det här blir Gerrards Villa-debut som tränare.

Burnley – Crystal Palace 2

Burnleys formkurva pekar uppåt men spelet lämnar en del att önska. Palace har fått ett lyft spelmässigt sedan Vieira kom in som tränare i somras. Tvåan gillas skarpt till det höga oddset 2,66.

Newcastle – Brentford 1

Eddie Howes uppdrag är att hålla Newcastle kvar i Premier League den här säsongen. Han vill spela en mer offensiv fotboll vilket gör mållinan i matchen intressant. Över 2,5 ger 2,01.

Norwich – Southampton 2

Dean Smith har tagit över Norwich för att försöka hålla klubben kvar i Premier League. Man ställs mot ett formstarkt Southampton där både Ward-Prowse och Livramento förväntas vara tillbaka.

Watford – Manchester United 2

Solskjaer lever på lånad. Det är en tidsfråga innan han får sparken. Till den här matchen saknar gästerna Pogba och Varane. Watford har inte lyft under Ranieri och står inför en tuff uppgift här.

Wolverhampton – West Ham 1

Wolves har en del avbräck i truppen med Neto, Jonny, Bueno och Mosquera borta. Ytterbacken Marcal är tveksam till spel. Båda lagen har imponerat stort under inledningen av säsongen, öppet!

Huddersfield – West Bromwich 2

Huddersfield fortsätter att dras med skadeproblem i truppen. Man spelar en ganska tilltalande fotboll men den är inte alltid vägvinnande. WBA har fått dåligt betalt på sina målchanser - tvåa.

Hull – Birmingham 2

Nykomlingen Hull tog en viktig seger innan uppehållet mot Barnsley men spelet har inte övertygat. Birmingham är ett lag som börjat lyfta på slutet. För mig ska gästerna vara favorit det här mötet.

Liverpool – Arsenal 1

Arsenal kunde inte möta Liverpool vid ett bättre tillfälle. Liverpool kommer från två tveksamma insatser i ligan samtidigt som man har flera viktiga spelare borta. Arsenal har en förlustfri svit på tio raka.

Dagens bästa spel

Hull – Birmingham 2

Odds: 2,80

Trippeln

1. Hull – Birmingham 2

Odds: 2,80

2. Leicester – Chelsea 2

Odds: 1,77

3. Huddersfield – West Bromwich 2

Odds: 2,05

Trippelodds: 10,15

Bomben

A. Leksand – Skellefteå

3, 5 – 2, 4

B. Färjestad – Rögle

4, 5 – 2, 3

C. Frölunda – Växjö

2, 3, 4 – 2, 3, 4

144 rader, spelstopp 15.14

