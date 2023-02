Har två miljonskrällar som ni inte får missa

Som vanligt dryper söndagens Europatips av spelvärde då det svenska folket har svårt att hamna rätt i värderingarna.

Värt att notera är att just båda Ligacupfinalerna mellan Manchester United - Newcastle samt Glasgow Rangers - Celtic spelas på neutrala planer. Ingen hemmaplansfördel alltså, vilket man kan tro när man ser den höga streckningen på United.

4 miljoner i jackpot är en extra bonus.

■■ Match 6. Sevillas hemska höst har övergått till en bättre vinter. Sedan årsskiftet har de vunnit samtliga hemmamatcher och under Sampaolis ledning har det tänts en gnista hos spelarna. Det ska dock sägas att spelschemat på det egna gräset har varit relativt enkelt under 2023 där det svåraste motståndet får sägas ha varit Mallorca. Förutom PSV då såklart som besegrades med 3-0 för en dryg vecka sedan i en match som var jämnare än siffrorna visade. Samma PSV stod för motståndet i Eindhoven i torsdags och då föll spanjorerna med 0-2. Det innebär 3-2 totalt och Sevilla kom undan med hjärtat i halsgropen. En direkt svag insats och innan dess blev andalusierna totalt överkörda borta mot Rayo Vallecano. Att de fick med sig 1-1 från den matchen var rena rånet. Det finns således fortsatt en hel del att arbeta med för den energiske argentinske tränaren. Osasuna har bara förlorat tre av sina tolv tävlingsmatcher efter VM-uppehållet och de nederlagen har kommit mot topplagen Real Madrid, Atlético Madrid och Real Sociedad. Det var de förstnämnda som stod för motståndet förra helgen när gänget från Pamplona torskade med 0-2. Spelmässigt stod Osasuna dock upp bra, det saknades bara lite spets framåt när Chimy Ávila satt på botbänken. Måltjuven från Argentina är tillbaka nu och är given på topp hos besökarna. Med Budimir och García som komplement lär han få sina chanser i detta möte. Osasuna och Sevilla möttes i Copa del Rey för en månad sedan och då vann Osasuna efter förlängning.

Visserligen togs den triumfen på hemmagräs, men det visar ändå att Tjurarna inte räds denna typ av motstånd. Med tanke på den korta vila som Sevilla får in till denna match efter Europaspelet i torsdags lockas jag inte alls av dryga 60% på ettan. Viktigt att få med spelvärda X2 redan från start.

■■ Match 8. Sett till de 15 senaste omgångarna av Ligue 1 är det ettan mot trean som ställs mot varandra denna söndag. Det är heller inte vilket möte som helst då det råder stor rivalitet mellan klubbarna vars städer bara ligger två mil ifrån varandra på den franska sydkusten. Monaco har alltså haft en riktigt fin period i ligaspelet och drivande i denna utveckling har anfallet varit. Ben Yedder är en äkta måltjuv som kan hitta luckor från vilka vinklar som helst medan Embolo är en riktig stridstank i straffområdet. Dessutom finns Volland och Ben Seghir att tillgå och den sistnämnde är en talang utöver det vanliga. Fofana och Camara bildar samtidigt ett fysiskt mittfält som löper mycket. Det gjorde de även i torsdags mot Bayer Leverkusen där Monaco spelade 120 minuter bara för att bli besegrade på straffar. En tillställning som lär ha kostat en hel del kraft och frågan är hur mycket kräm som finns kvar i benen. Offensivt kan tränare Clement rotera, men bakåt ser det tunnare ut. Nice har hämtat sig efter sin svaga höst och jagar nu en Europaplats. Allra mest har Kasper Schmeichel hämtat sig, dansken har nu bara släppt in ett mål på sina sex senaste matcher. Det är inte den enda liraren vi känner igen från Premier League i den rödsvarta tröjan då även Ross Barkley och Aaron Ramsey huserar i klubben. Nicolas Pépé också för den delen, men han är skadad. I januari hämtades Terem Moffi in och det är en kvick anfallare som bör fungera bra tillsammans med Laborde.

Med Dante i försvaret är detta ett ganska komplett lag och med betydligt piggare ben ska Nice knappast vara chanslösa i detta derby. När ettan då streckas alldeles för högt är jag sugen på att chansa bort den helt. X2.

■■ Match 5. Celta Vigo var riktigt illa ute i den minst sagt svåra bortamatchen mot Real Sociedad. Underläge 0-1 och spel med en man mindre till trots kunde de ljusblåa trycka in 1-1 på övertid. Helt rättvist sett till xG. En stark prestation från detta Celta Vigo som nu har tagit sju poäng från de mycket svåra matcherna mot Real Sociedad, Real Betis, Athletic Bilbao och Atlético Madrid. Det skiljer fortfarande väldigt lite ner till nedflyttningsstrecket, men fortsätter värdarna på detta sätt är det bara en tidsfråga innan de tar ett skutt uppåt i tabellen. Renato Tapia är avstängd nu efter sitt röda kort senast, men det har ändå varit Veiga och Beltran som spelat mest centralt mot slutet så det behöver inte betyda så mycket. Offensivt finns alternativ som Larsen, Cervi och nye Seferovic. De får dock alla stå i skuggan av Iago Aspas som bombar in mål år efter år. Den lille magikern kan mycket väl fälla avgörandet denna söndag också. Valladolid föll med 1-2 borta mot Real Betis förra helgen och det var inte mycket att säga om det nederlaget. De grönvita var tydligt det bättre laget. Cyle Larin hittade åtminstone nätet igen och därmed har kanadensaren målat i tre av sina fyra matcher för klubben sedan han kom i januari. Med Plano och Plata strax bakom finns det offensiva hot. Machís är dock tveksam till spel och det är en viktig pjäs. Valladolid ligger på samma poäng som Celta Vigo inför denna batalj, men det ska sägas att de har sprungit bra. Enligt xPTS är det bara Elche och Cádiz som varit sämre denna säsong och sett till den statistiken borde det skilja drygt åtta poäng upp till Celta Vigo.

Toppchans för värdarna att öka avståndet även i den riktiga tabellen. Ettan är en rimlig spik hela vägen upp till 60%.

■■ Match 13. Precis som i England ska Ligacupen avgöras i Skottland denna söndag. Som väntat är det de två giganterna Rangers och Celtic som ska göra upp om att få lyfta säsongens första buckla. Två lag som tydligt höjer sig över övriga i detta land. Det märks om inte annat på lagens resultatrad den senaste tiden. Rangers har 13 segrar och tre kryss på sina 16 senaste tävlingsmatcher medan Celtic har 16 vinster och en oavgjord kamp på sina 17 senaste. De blåklädda leds av Michael Beale som har stabiliserat laget. Med Helander på skadelistan har Davies och Goldson tagit hand om mittförsvaret på ett förtjänstfullt sätt. Dessutom har de två ytterbackar i Tavernier och Barisic som är riktigt bra offensivt. Försvarsspelet är inte lika vasst och Tavernier har en hel del likheter med Alexander-Arnold. En magisk högerfot som piskar in inlägg och frisparkar, men ett ganska svagt positionsspel i försvaret. På mittfältet har intressante Raskin kommit från Standard Liège och det är en uppgradering jämfört med Lundstram. Framåt ska Morelos stå för målen när Colak är formsvag. Ett starkt lag, men Celtic känns ännu vassare. De grönvita har gjort över 20 mål fler än Rangers under ligasäsongen och släppt in fem färre. De har nio poäng tillgodo på sina värsta rivaler i serien och har ett väldigt välbyggt lag där alla vet vad som förväntas av dem. Carter-Vickers och svenske Starfelt bildar ett tufft mittbackspar och bakom dessa herrar visar Joe Hart att han alltjämt är en målvakt att räkna med. Närmast kommer Celtic från 4-0 mot Aberdeen där Hatate nätade två gånger om. Det är bara en av fem skickliga japaner i truppen som alla är utrustade med en god teknik. Det är även Jota, Abada och Haksabanovic som alla är potentiella matchvinnare. Celtic har sex raka inbördes möten utan att förlora under 90 minuter och den sviten tror jag håller i sig över denna cupfinal.

Matchen spelas på neutral plan på nationalarenan Hampden Park. Då håller jag Celtic som klar favorit och stannar tvåan runt 45% så är det en spik jag gillar.

Spiken

Bayern München (match 9)

Union Berlin förtjänar all respekt för sin säsong så långt och huvudstadslaget ligger faktiskt på samma poäng som Bayern München. De spelade dock en tuff match mot Ajax i torsdags och på Allianz Arena lär huvudstadslaget stöta på patrull i form av ett uppretat Bayern som de torskade med 0-4 mot senast. Jag spikar ettan trots hög streckning.

Skrällen

Nice (match 8)

Derby på den franska sydkusten där Nice bör kunna dra fördel av ett lugnare spelschema. Schmeichel har helt slutat släppa in mål. Jättefin skrällchans på Stade Louis II när Monaco streckas för högt.

Favoriten i fara

Sevilla (match 6)

Sevilla spelade match i Nederländerna för bara några dagar sedan och gjorde en slät figur då. Det gjorde Sampaolis gäng även i senaste ligamatchen mot Rayo Vallecano. Osasuna har kapacitet att störa de stora lagen i ligan och slog ut Sevilla ur Copa del Rey för en månad sedan. Den spelvärda högersidan får inte glömmas bort.