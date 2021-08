Har spelarna lyckats blanda ihop namnen?

Det gick inget vidare i svårtippade Europa Conference League förra veckan på Europatipset. Nu finns det således revansch att utkräva när returmöten i kvalet mot ECL och Europa League står på agendan. Hur det än slutar i matcherna så finns det uppenbart fint spelvärde att hämta när man kikar på hur det svenska folket har placerat strecken. De hamnar på sina håll till och med mer fel än vanligt.

Jag har hittat två värdemässiga toppspikar att bygga systemen kring. Och ett par skrällar som ska lösa utdelning. Häng på!

■■ Match 13. Det finns faktiskt två klubbar i de europeiska högstaligorna som heter Hibernian. Den ena, betydligt bättre, är från Skottland. Den andra är från Malta. Ikväll händer det unika att båda två finns med på Europatipset då de spelar kval mot Europa Conference League. Risk för missförstånd, ja visst! I match 13 ser det nämligen ut som om det svenska folket har blandat ihop klubbarna. Någon annan slutsats går inte att dra när man ser den totalt felaktiga streckningen på hemmalaget, Hibernian (från Malta), som just nu rullar in som klara favoriter. Visserligen storskrällde malteserna borta mot Riga i det första mötet. Riga som stod upp riktigt bra mot Malmö klev ut som stora favoriter (1,25 i odds) på hemmaplan, dominerade matchen, men föll ändå med 0-1. Mot detta Hibernian, vars trupp håller ytterst medioker klass, ska det ändå finnas bra chans att vända på steken. Riga kliver in som klara favoriter på ön ikväll, men blir som sagt rejält nedvärderade av tipparna.

Kombinationen av att letterna måste vinna matchen och att de i skrivande stund streckas som underdogs gör tvåan till en otroligt bra värdespik när den nu inte ens når upp till 30%. Jag singlar hela vägen upp till 50%.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 432 rader

■■ Match 8. Vitesse gjorde en riktigt bra säsong i fjol då de hamnade på en fin fjärdeplats i Eredivisie, före Feyenoord bland annat. Det räckte till Europaspel och nu ska det kvalas mot Europa Conference League. Första mötet hemma mot Dundalk blev en liten besvikelse då holländarna bara fick med sig ett oavgjort resultat (2-2), trots kraftigt spelövertag och 27-8 i skottförsök. Det var dock Vitesse första tävlingsmatch för säsongen, så jag räknar med att det bara kan bli bättre. En av målskyttarna senast, Lois Openda, är avstängd här men det finns bra komplement i offensiven. Förutom den algeriske landslagsmannen Darfalou finns nyförvärvet från Juventus, Nikolai Fredriksen, att tillgå. Fredriksen gjorde en kanonsäsong i den österrikiska högstaligan i fjol där den danska framtidsmannen bombade in 18 mål. Den irländska ligasjuan Dundalk har långt ifrån samma spelarmaterial att tillgå. Hemmagänget gör en slät säsong i den inhemska ligan och hade stora problem med lilla Levadia från Tallinn i den förra rundan där de bara mäktade med oavgjort på hemmaplan. Här tvingas irländarna dessutom spela på neutral plan i Dublin, åtta mil bort, då hemmaarenan Oriel Park inte håller måttet för den europeiska scenen. Jag tror att Vitesse steppar upp och löser det här avancemanget.

När tvåan verkas streckas förmånligt så finns det dessutom tacksamt spelvärde. Just nu streckas den under 50% och då är det en kanonspik då det är 15-20% för lågt.

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 432 rader

■■ Match 10. I Belgrad får serbiska Partizan alldeles för högt förtroende. Det svenska folket verkar inte förstå att det är fjolårets ryska ligafemma som står på andra sidan. Ryssarna har en rutinerad duo på mitten i Noboa och Popov som tillsammans gjort närmare 150 landskamper för Ecuador och Bulgarien. Till det har bland annat den nyttiga defensiva mittfältaren Victorien Angban, med tre säsonger ordinarie i Ligue 1 (Metz) bakom sig, värvats in till den här säsongen ihop med kvalitet i backlinjen i brassen Rodrigo och kroaten Barac. Det första mötet dominerade Sochi klart och Partizan ska vara väldigt nöjda med att de lyckades måla på sitt enda skott på mål och få med sig 1-1. Partizan har en vass målskytt i hemvändaren Ricardo Gomes och serberna är hemmastarka i Belgrad. Men jag köper ändå inte att ettan ska streckas upp till närmare 65% i vad som borde vara en betydligt jämnare match än så.

Jag inleder med spelvärda X2 i den här matchen där tvåan till futtiga 13% är en skräll som inte bör glömmas bort.

■■ Match 12. För den som är ute efter en riktig rackarbajsare till miljondrag så är det läge att rikta blickarna mot Turkiet. Sivasspor hade stora problem med Dinamo Batumi på bortaplan. Med en kvart kvar ledde faktiskt georgierna, men Sivasspor lyckades inte bara kvittera utan också fixa ett ledningsmål i den 95:e minuten. Knappast rättvist sett till antal chanser som skapades under matchen där Batumi var vassare. Georgien har imponerat i VM-kvalet där de stått upp riktigt bra mot både Sverige och Spanien. Från Dinamo Batumi fanns inte mindre än fyra inhemska landslagsspelare med i den senaste truppen. Sivasspor har givetvis en på pappret bättre och dyrare trupp, men jag litar inte alls på de ringrostiga turkarna när det kommer till spel ute i Europa.

Särskilt inte när de överstreckas till hutlösa 75%. Jag helgarderar och jobbar in superskrällen till höger!

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag på 96 rader

Spiken

Vitesse (match 8)

Den irländska ligan är medioker och Dundalk ligger för närvarande inte ens på den övre halvan. Här är det i grunden rejäl klasskillnad mot den nederländska ligafyran Vitesse som streckas lägre än de ska. Bra spiktvåa!

Skrällen

Sochi (match 10)

Sochi förde matchen mot Partizan hemma i Ryssland och har mer kvalitet i laget än det svenska folket tror. Serberna fick sitt enda skott på mål i mål och lyckades få med sig 1-1 då. Här har Sochi betydligt större chans till ett bra resultat än strecken säger.

Värdedraget

Riga (match 13)

Sällan ser man mer spelvärde på ett lag än vad vi gör på Riga ikväll. Det svenska folket ser ut att ha blandat ihop motståndet Hibernian, från Malta, med det skotska laget med samma namn. Just nu streckas tvåan över 20% för lågt. Spelvärde som inte går att blunda för.