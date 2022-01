Har hittat en vass trippel i England

Vi har under hösten haft marginalerna med oss på tripplarna och det är lätt att glömma bort att det kan svänga åt andra hållet också.

■■ Spela lägre under en period. När man har det tufft så är det lätt att vilja vinna tillbaka sina förluster. Då är det mycket bättre att bita ihop, spela lite lägre tills det vänder.

Ta en paus. Samma där, påverkar spelet och de sena målen dig för mycket, så ta en paus från spelandet och fokusera på viktigare saker i livet.

■■ Spela singlar i stället för multiplar. Variansen på poolspel eller multiplar kan vara väldigt tuff att hantera ibland. Hade vi spelat singlar sista veckorna så plussar vi i stället då de flesta spelen sitter.

Många spelproffs lirar enbart singlar, variansen är en del av anledningen.

Den här veckan är det uppehåll i de stora ligorna, men The Championship spelas som vanligt, där hittar vi vår trippel. Odds: 6,07.

Hull - Swansea

Tigrarna från Hull ligger efter två fina vinster på säker mark i tabellen. Trots detta sparkade den nya (turkiska) ägaren sin manager i veckan, man anar vissa konflikter där. Svårt att säga hur detta kommer påverka matchen, men det bör inte vara positivt på kort sikt. Men med tanke på Derbys straff och nivån hos bottenkonkurrenter så är risken väldigt liten att åka ut. Nykomlingarna har en del skadeproblem med en handfull startspelare som är borta från startelvan. Framåt har de ingen tydlig målskytt, flest mål har faktiskt yttern Honeyman gjort med fem kassar.

Vi i Stryktipspodden brukar kalla Hudds för Championships Barcelona. Men frågan är om inte Swansea är det laget som spelar mest tiki-taka av alla lag. Tränaren Russell Martin hävdar att han inspireras av Pep Guardiola och även om det kanske är en fattigmansversion så har laget i snitt 64% bollinnehav denna säsongen. Framåt skapas det dock relativt lite och matcherna tickar ofta 0-0 länge.

Jag är inne på att Swansea bör vara favoriter, men väljer att spela underspelet, som känns lite bättre.

Spel: Under 2,5 till 1,7

Fulham - Blackpool

Jag spelade Fulham förra veckan mot Stoke och de lyckades ta tre pinnar trots att Mitrovic lämnades hemma av oklar anledning. Serben är överlägsen i divisionen och har varit på väg mot målrekord. Det är troligt att varken han eller Wilson kommer till start här och även om Fulham säkert är bästa laget i Championship även utan dem, så blir det stor skillnad. För managern Marco Silva så är det viktiga att ta tre poäng och fortsätta resan mot direktplatserna.

Blackpool gör en fin säsong som nykomlingar och vi kan redan nu konstatera att de kommer hålla sig kvar. Trots att de är ett lag på den undre halvan så släpper de bara in drygt ett mål per match och verkar ha bra ordning på det defensiva spelet. De saknar en del spelare till matchen mot Fulham, bland annat den offensiva mittfältaren Keshi Anderson och den ordinarie försvararen James Husband.

Här har marknaden tagit ställning för att Fulham ska vara väldigt stora favoriter och samtidigt göra mycket mål. Det har de verkligen gjort på slutet men jag tycker oddsen mot ett solitt Blackpool är lite låga på både hemmalaget och under. Jag väljer under 3,0, dvs pengar tillbaka om det blir exakt tre mål.

Spel: Under 3,0 (asian) till 1,92

Bolton - Sunderland

Som sista spel i trippeln går vi ner till League One och rotar. Bolton tar emot de svarta katterna från Sunderland och jag tror inte de viker ner sig så lätt.

Bolton har haft en tuff säsong. Med 32 poäng på 26 matcher så är det redan kört att titta upp i seriesystemet. Den underliggande statistiken pekar dock på att bollen har studsat fel en del. Det är faktiskt så att Bolton har näst bäst xG-statistik av alla i divisionen (efter Rotherham). Det är självklart inte hela sanningen men jag tror att de bör göra en bättre vår och närma sig toppen.

Sunderland är en gammal favorit hos många stryktipsspelare. Laget från norra England föll rakt genom seriesystemet för ett par år sedan. För er som gillar fotbollsdokumentärer så rekommenderar jag ”Sunderland til’ I die”, från året efter de åkte ur PL och siktade på en återkomst. Det gick inte riktigt som tänkt kan man säga, väldigt kul tittning. Nu med tränaren Lee Johnson ligger de tvåa i tabellen och hoppas på direktuppflyttning. Ser man till statistik så är det inte helt välförtjänt men de gör trots allt flest mål av alla genom framför allt skotten Ross Stewart som leder skytteligan med sina 18 mål.

Detta oddset känns bara fel, Sunderland bör inte stå i jämna pengar på bortaplan och jag tittar på 1x på tipset och även på oddset!

Spel: Bolton +0,5 till 1,86

Helgens chips och dip…

… Till helgen blir vi helt utan fotboll från de största ligorna. Det betyder dock inte att Stryktipspodden sover. Vi växlar istället upp och hugger tag i en kupong som påminner om den gamla goda tiden! Lyssna på veckans avsnitt på youtube eller där poddar finns!

… Poya, Poya, Poya… Den före detta IFK Göteborg och U21-landslagstränaren tog sig an ett till synes självmordsuppdrag i Barnsley för ett par månader sedan. Verkligheten har blivit precis så nattsvart som många spådde och Poya är fortfarande vinstlös med sitt Barnsley som nu ligger sist i tabellen. Sista chansen för Poya på Lördag när Bournemouth kommer på besök?

… Världens vackraste QPR jobbar stenhårt för en plats i Premier League. Det har inte varit vackert alltid men poängen har trillat in. Nu väntar ett uselt Reading på andra sidan planhalvan och som en tvättäkta Superhoop ska segern givetvis jobbas in. Oddset är dessvärre lågt på QPR just nu, så matchen jobbas främst med hjärtat och känslor från undertecknad!

… På andra sidan jordklotet spelas det också fotboll, när AFCON ska avgöras till helgen. Det har hittills varit en av tidernas mest stökiga turneringar och även om kvalitén inte alltid är fantastisk så är underhållningsvärdet sannerligen där. Röda kort åt alla håll, straffavgöranden i varannan match och oerhört känslofyllda matcher.

… Till sist, missa nu för guds skull inte att OS 2022 i Peking startar nästa vecka. Sverige har mängder med guldchanser och vi hoppas kunna få fira ut vintern med ett klassmästerskap!