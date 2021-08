Här är trion som måste garderas

■■ Vi rivstartar veckan med en fin blandning på Topptipset. De stora salongerna i Premier League, La Liga och Serie A tar plats på kupongerna och får sällskap av svensk fotboll från Allsvenskan och Superettan.

Det är på svensk mark de bästa skrällchanserna hittas. I framför allt tre matcher ser bortalagen ut att streckas för lågt och jag måste bara ge det chansen i samtliga.

■■ Match 4. Det är svårt att inte imponeras av detta Varberg och att Jocke Persson lyckas få ihop det med små medel. Just nu är det en formstark trio från Sydafrika som gör att Varbergs chanser att lösa ännu ett allsvenskt kontrakt ser rätt goda ut. Av Mathews, Le Roux, Moon är det främst den förstnämnda som imponerar stort med teknik, avighet och fart. IFK Göteborg stod för ett regelrätt fotbollsrån borta mot Malmö där de lyckades få med sig alla tre pinnar efter en omdiskuterad straff på övertid. Spelmässigt var de dock utspelade. Här får ojämna Blåvitt chansen att göra oss besvikna igen. Borta mot Varberg för snart en månad sedan stod göteborgarna för en av säsongens sämsta prestationer när de torska rättvist med 0-2. Här förväntas IFK gå ut och styra spelet som favoriter och det har sällan passat laget de senaste säsongerna. Sanningen att säga är Blåvitts hemmafacit ett av de sämsta i Allsvenskan med bara två vinster på åtta matcher.

Oddset på Göteborg har gått ner lite sedan öppning, men jag är inte speciellt sugen på att hålla det här laget i handen. Alla tecken och jobba skrälltvåan till 15% är vägen att gå.

■■ Match 7. Norrby har varit en positiv överraskning i Superettan så här långt. Att boråsarna skulle vara med och slåss i toppen efter halva säsongen var det nog få som trodde. Norrby har dock sprungit en del över sitt EV och haft en del flyt med att möta rätt lag i rätt läge. Jag har svårt att se att det ska hålla hela vägen. Senast kom en rejäl baksmälla mot AFC (1-4) och för några dagar sen blev det respass i Svenska Cupen mot Ängelholm. Inte nog med det så har hemmalaget tre ordinarie spelare avstängda här i Pekalski, Savolainen och Brannefalk. Det bör så klart märkas. Även om Akropolis inte har nått upp till fjolårets nivå så finns det tillräckligt med både kvalitet och rutin för att en bra dag stå upp mot samtliga lag i den här serien.

Nyligen gjordes tre mål borta mot hemmastarka Västerås där formstarka Marcus Burman gjorde två pytsar. Till 15% måste tvåan få plats tidigt. Alla tecken.

■■ Match 8. Kort om denna match också. Det är rätt enkelt. Helsingborg har inte spelat så bra som resultaten säger på sistone. Här streckas de ändå upp mot 80%. Det är hutlöst högt i en jämn serie som Superettan. När dessa lag möttes i Stockholm (1-0 till HIF) för ett tag sedan så var Vasalund minst lika bra, hade större bollinnehav och skapade fler chanser.

Nu kommer gästerna från en skön seger mot Falkenberg där målskyttet lossnade (3-1). Att man kan få X2 till runt 20% här är ett kap och innebär rejält med spelvärde. Här kan det göras stora pengar vid skräll.

■■ Spikar då? Av de större favoriterna är det Djurgården som får första tjing i match 5 hemma på Tele2 Arena. De löste med lite möda 1-0 borta mot Mjällby, men hemma på konstgräset har Blåränderna en nivå till i sig.

Förutom i den oförklarliga insatsen hemma mot AIK så har DIF en hög lägstanivå här. Mjällby bör inte räcka till.

■■ Annars gillar jag Kalmar i match 6. Henrik Rydström kan klappa sig själv på axeln över väl utfört arbete med smålänningarna. De har förvandlats till ett tråkigt bottenlag till ett gäng med potential. Nils Fröling är kvitt skadeproblemen och har hittat målet och i succénormannen Oliver Berg finns en av de största individuella överraskningarna i Allsvenskan denna säsong. Framför allt är Östersund under isen. Jämtarna har bara tagit en poäng på de sju senaste seriematcherna och förra veckan blev det uttåg mot Division 1-laget Brommapojkarna i Svenska Cupen. Laget spelar med inte bara med huvudet under armen just nu utan saknar också materialet för att hänga kvar i Allsvenskan. Kalmar känns bättre och piggare på alla sätt.

Just nu streckas två klart rimligt till 45%. Håller den sig runt 50% så är det en bra spik.

Spiken

Djurgården (match 5)

Då det finns flera intressanta skrällar på kupongen så är Djurgården en vettig favoritspik att ta för att hålla nere variansen. Hemma på Tele2 är Blåränderna trots allt en maktfaktor och gräslaget Mjällby bör få det svårt.

Skrällen

Akropolis (match 7)

Norrby har hela tre ordinarie pjäser avstängda till den här matchen i Pekalski, Savolainen och Brannefalk och kommer från en plattmatch från AFC (1-4). Det känns som det är dags för boråsarna att komma ner på jorden efter att ha sprungit lite för bra under första halvan av säsongen. Akropolis har två vinster på de tre senaste och kan sprattla till igen.

Favorit i fara

IFK Göteborg (match 4)

Blåvitt förväntas kliva ut och dominera matchen hemma mot Varberg. Något de haft problem med de senaste säsongerna. Årets hemmafacit är ingen vacker läsning. Varberg vann förra mötet för en månad sen med rättvisa 2-0 och trivs med att slå ur underläge.