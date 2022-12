Han har tystat tvivlarna – går mot seger i VM?

Speltips Marocko – Spanien

Marocko har varit ett mästerskapets stora utropstecken under gruppspelet. Laget tog sig vidare obesegrade från en grupp med både Kroatien och Belgien. Man har stått för en frejdig fotboll som fått flera neutrala åskådare att hålla lite extra just Marocko. Deras offensiv bestående av Ziyech, Boufal och En Nesyri tillsammans med hyperoffensiva högerbacken Hakimi ger Marocko en härlig blandning av kreativitet och teknik. Marocko är ett lag som trivs lika bra med boll som utan boll. I dagens match får man nog inrikta sig på att ligga lågt i försvaret och täcka ytor när Spanien trillar boll på mittfältet. Kontringar och fasta situationer är Marockos bästa chans att kunna hota Spanien.

Spanien har gått lite under radarn bland förhandstipsen inför turneringen. Det är otroligt skickligt fotbollslag som är extremt svåra att ta bollen utav. I gruppspelet imponerade man mot Costa Rica och Tyskland. I den avslutande matchen mot Japan var det inte samma glöd då man visste att avancemanget i princip var säkrat. Det som saknas i Spanien är en utpräglad stjärna. Det finns flera spelare som är otroligt bra men det är få som sticker ut. Istället är det många som delar på ansvaret vilket kan vara både en styrka och en svaghet. Det som är tacksamt för Luis Enrique är att Morata fått igång målskyttet i turneringen. Ett av de största frågetecknen inför turneringen är vart målen skulle komma från i det här spanska laget men det har Morata gett svar på.

Oddset har visserligen droppat en del på en spansk seger men jag ser fortfarande värde i Spanien. Det här är en match Spanien vinner sju gånger av tio. Det kan komma att krävas förlängning men mycket talar för att man avgör det här tidigt. När väl Spanien är i ledning finns det få lag som är svårare att möta i världen. Jag väljer att spela Spanien att vinna matchen till oddset 1,52.

Spelförslag

Spanien att vinna

Odds: 1,52

Speltips Portugal – Schweiz

Portugal vann sina två första matcher i gruppspelet innan man roterade större delen av startelvan mot Sydkorea i den sista matchen. Spelmässigt har det sett okej ut men man har så löjligt mycket individuell kvalité i truppen att laget gör mål oavsett. Spelare som Rafa Leao har varit fast förankrade på bänken, Serie A:s kanske bästa spelare förra säsongen. Det finns världsspelare på i princip varje position. Är det någonstans man ska hitta en svaghet i Portugal så är det innermittfältet som inte riktigt håller lika hög klass som resten av laget. Ruben Neves och William Carvalho har konkurrerat om speltid, två spelare som håller hög europeisk nivå men inte världsklass.

Schweiz tog sig vidare från sitt gruppspel utan att glänsa. På typiskt schweiziskt manér gjorde man jobbet mot både Kamerun och Serbien. I mötet mot Brasilien höll man på att försvara sig till sig en poäng innan Brasilien avgjorde sent i andra halvlek. Schweiz är inget lätt lag att möta. Högsta nivån är inte i klass med toppnationerna som är kvar i turneringen, däremot har man en väldigt hög lägsta nivå. Schweiz är välorganiserade defensivt, jobbar för varandra som ett lag och är generellt väldigt svåra att möta. Det har inte minst Portugal fått erfara när man ställts mot Schweiz i kval och Nations League.

Schweiz har fått en gynnsam lottning sett till den aspekten att Portugal är ett lag man känner till väl och vet att man kan slå. Portugal går in till mötet som favorit men Schweiz är långt ifrån chanslösa. Så sent som i somras vann Schweiz mot Portugal med 1-0 i Nations League. Portugal är favorit till att gå vidare men jag är inte övertygad om att det kommer ske under fulltid. Schweiz att vinna med handicap +0,5 spelas till oddset 2,01.

Spelförslag

Schweiz +0,5 Handicap.

Odds: 2,01

