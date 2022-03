Han har haft en riktig kanonvinter

I lördags hade Vincennes sin sista tävlingsdag för vintermeetinget. Där blev det bland annat seger för Heading Reference, som är uppfödd i Sverige av Stefan ”Tarzan” Melander men numera återfinns hos Jean-Michel Bazire.

Heading Reference vann Prix de Montsoreau före Christoffer Erikssons Ingo som verkligen haft en fin vinter med två segrar och fyra andraplatser på åtta starter och över en miljon kronor insprunget på Vincennes i vinter.

Överlag har det annars varit ett tungt vintermeeting för svensk del. Björn Goop blev utan tränarsegrar på Vincennes och inte heller som hyrkusk blev det några större framgångar. Daniel Redéns stora Prix d’Ameriqué-hopp Don Fanucci Zet blev sjuk och fick kasta in handduken, och totalt gjorde Redén bara tre starter (DFZ en, Missle Hill två) under hela meetinget. Robert Berghs Power blev enda svenskhästen i storloppet men hade inget att göra med segerstriden.

Haft en kanonvinter

Bergh som annars började meetinget bra med några ruskigt imponerande montéstarter för Mindyourvalue W.F., en seger för Pinto Bob och dubbla segrar för Vikens High Yield. Efter att kalendern gick över i 2022 har det dock gått tyngre och allra tråkigast var såklart när Vikens High Yield gick bort i samband med ett lopp i mitten av januari.

Den som bröt trenden och istället har haft en kanonvinter, och varit den klart mest framgångsrike svensken, är Tomas Malmqvist. Den allra starkast lysande stjärnan i stallet har varit Jazzy Perrine. Det treåriga stoet har bland annat två segrar i Grupp 2-lopp, samt en andraplats i Grupp 1-loppet Criterium des Jeunes (Treåringarnas vårkriterie). Efter tio starter har hon ännu inte varit sämre än tvåa och står på över 2,5 miljoner kronor intjänat. Även treåringarna Jetpack och Jolly Roger har vunnit lopp på Vincennes under vintern. Men det är inte bara i unghästloppen Malmqvist har skördat framgångar. Hästar som M.T.Oscar, Fighter Kiss och Estelle Nordique har vunnit lopp i ”vanliga klasser”, och i eliten tog Empire ett andrapris i Prix Tenor de Baune och Calle Crown en andraplats i Prix de Munich.

Spännande svenskduell

En annan tränare som haft en bra vinter är Jarmo Niskanen. Han har fem olika segrare på Vincennes, däribland Cyrano De B. som vi känner igen från V75 på svensk mark, men framför allt han har ett mycket lovande treårigt sto som heter Joyful Diva. En seger och fyra andrapris, varav ett i Grupp 2-lopper Prix Roquepin och totalt över 800.000 kronor insprunget.

Niskanen har dessutom efter att Vincennes vintermeeting stängde igen hunnit ta en andraplats på Le Croise Laroche med sin Gilgamesh de Babel. Från ett andraspår bakom bilen blev det till stor del en resa i rygg på ledaren och en säker andraplats för sexåringen.

Framöver hittar vi bland annat dubbla svenskhästar i startlistan för montéloppet Prix Fitac på Amiens travbana under onsdagseftermiddagen. André Eklundhs Uncle Töll ska bland annat ta sig an Fredrik Wallins Ies Elisabet. Ett mycket intressant lopp avgörs också under torsdagseftermiddagen i Caen. Prix de Parigny innehåller inte bara Tomas Malmqvists Express Jet, utan också Jarmo Niskanens Earl Simon ska göra sin första start sedan Elitloppsfinalen 2020.