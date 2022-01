Han är min vinnare i Prix d'Amerique

■■ Prix d’Amerique avgörs alltid den sista söndagen i januari. För att vara med gäller det i första hand att kvala in genom något av de kvallopp som varit tidigare i meetinget. Resterande platser fylls upp med de hästar som tjänat mest pengar genom karriären. Vincennes stora bana är spelplatsen och hästarna ska springa 2700 meter. Startmetoden är fransk voltstart och det är viktigt att hamna rätt på det direkt, så räkna med att det kan bli några omstarter.

Årets upplaga är som sagt öppnare än på länge efter att förhandsfavoriten Face Time Bourbon fick kasta in handduken efter en skada. Jag bygger mitt system kring den nya favoriten, men streckar en hel del skrällar där bakom och steker andrahandsfavoriten helt…

9 Etonnant blir troligtvis favorit i loppet och det finns fog för detta. Han gjorde två bra lopp i början av meetinget och slog till och med av Face Time Bourbon till slut i Prix du Bourbonnais. Då lämnade han ju även många av konkurrenterna här med flera längder. Har gått ett preparélopp efter det och bör vara perfekt förberedd. Frågan är hur kusken lägger upp taktiken nu, då han körts till spets och släppt till Face Time Bourbon i de två senaste. Oavsett bör han tåla en del jobb på vägen och han blir min vinnare här.

Förste utmanare i mina ögon är loppets ”junior” 4 Hohneck. Ensam femåring och kvalade in hit via en övertygande seger i Criterium Continental. Efter det har han vunnit ytterligare ett lopp, visserligen mot enklare sällskap, men intrycket var mycket fint och jag tror Philippe Allaires häst är redo att ta sig an eliten. Saknar kanske hårdheten att göra allt för mycket jobb själv i spåren, men med rätt resa blir han livsfarlig.

2 Feydou Seven vann Prix de Belgique efter att Davidson du Pont galopperat över mål. Han behöver dock inte skämmas för segern och kommer med full form till den här uppgiften. Jean Michel Bazire sitter i sulkyn och han kan Vincennes som en egen bakficka. Ett överlag starkt ekipage och det är ingen förvåning om de dyker upp i segerstriden.

Världens tuffaste montélopp Prix de Cornulier avgjordes förra veckan och vanns med lätthet av 10 Flamme du Goutier. Det här stoet är dock ingen utpräglad montéhäst och var bland annat fyra i Prix de Bourgogne med till synes krafter kvar i mål. Att starta vecka-vecka tror jag det här tuffa stoet klarar av och hon kan till och med vara lite framflyttad av loppet senast. Kusken Theo Duvaldestin är lite av ett osynat kort i storlopp som detta, men hästen är bra nog för en topplacering.

Ett annat sto jag gillar är norskfödde 3 Rebella Matters. Hon ska väl egentligen väga lite lätt här, men jag kan inte hålla mig från att strecka den Bazire-tränade sjuåringen. Formen är på topp och hon har två tredjeplatser i ryggsäcken från årets B-lopp. Med lite klaff på vägen fäller hon många i spurten även här.

■■ Jag väljer att plocka bort andrahandsfavoriten 17 Davidson du Pont. Hästen har kanske allra högst kapacitet i fältet, men man spelar på hela ekipaget och jag tror kusken Nicolas Bazire inte räcker till här. Senast hade han segern som i en ask, men drev hästen till galopp trots den klara ledningen. Rutinerade hästar som 12 Zacon Gio och 14 Delia du Pommereux drar streck men har inte visat någon form på sistone. Vill man ta med fler hästar på sin kupong än de jag nämnt tycker jag man istället ska tänka på vårt svenska skrällbud 8 Power där Robert Bergh låter nöjd med uppladdningen, eller 5 Diable du Vauvert som spurtade vasst senast.

Rank: 9-4-2-10-3.