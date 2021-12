Håll i hatten – svenska skrällen tar en julseger

■ Är julfirandet inget för dig, eller behöver du bara en paus? Då är det perfekt att ägna en del av dagen till att följa travet från Vincennes. Vi fokuserar på dagens High Five-lopp som är ett lopp för sex- till nioåriga ston som tjänat upp till 220.000 euro. Det är stora banan på Vincennes som gäller och startmetoden är fransk voltstart. Jag chansar och tippar ett svenskt skräll-ekipage som vinnare – och går för en riktigt stor julklapp till mig själv.

För min vinnare är 3 Digital Class. De flesta känner igen henne från V75 och nu gör hon sin andra start i Frankrike. Hon gick klart bra i debuten, där hon fick en dryg inledning, kördes framåt men landade till slut i tredje invändigt. Hon fick inte helt fritt till slut och såg riktigt taggad ut över mållinjen. Hon ägs och tränades i Sverige av Stefan ”Tarzan” Melander, men står i Frankrike hos Ronny Kuiper. Hon har Björn Goop i sulkyn, och kan han ge henne en bra resa, vilket ju är lite av Goops specialitet, tror jag att hon fäller alla över upploppet!

14 Fantasia de Ligny kommer med två raka segrar och missar sällan en topplacering när hon tävlar på Vincennes. Hon har haft Eric Raffin som kusk en gång tidigare – och då blev det vinst.

En som är jämnheten själv är 13 French Way of Life. Hon har varit tvåa eller trea i alla sina sju senaste lopp och hon har aldrig missat pallen när hon tävlat barfota runt om, vilket är fallet även idag. Given att ha med topp tre på kupongen alltså!

Fredrik Wallins 7 Millie Millionaire har tävlat med skor på bakhovarna på sistone och då har hon inte riktigt räckt till. Denna gång blir det dock barfota runt om, som vid dubbla andrapris och en tredjeplats på kolstybben i somras. Hon lär inte bli speciellt hårt påpassad och känns som en bra skräll att ha med på lappen.

Avslutningsvis petar jag också dit 6 Fine Perle of Love. Hon tog en tredjeplats senast och då var det första gången hon hade Jean-Michel Bazire i vagnen, och han dyker upp i sulkyn idag igen. Formen är fin, rapporterna goda och kusken i världsklass. En stabil chans att vara topp fem.

Ranking: 3-14-13-7-6.