Häftiga chansspiken hämtas från London

■■ Söndagens Europatips är en riktig smällkaramell med fina chanser till hög utdelning. Förutom 3,5 miljoner i jackpot så är smörgåsbordet av överstreckade favoriter långt. Här är det läge att chansa bort ett par av de sämsta högprocentarna för att maximera spelvärdet och garantera en bra peng vid 13 rätt. Jag har valt ut två matcher här under som passar bra för det.

Som vanligt är det de stora ligorna i Europa (Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1) och Allsvenskan som står för underhållningen.

■■ Match 1. Everton har inlett säsongen poängmässigt övertygande och stämplar in på en fin femteplats i tabellen. Spelare som Andros Townsend och Demarai Gray har klivit fram när de förväntade stjärnspelarna varit out. Men frågan är om det håller i längden? För här är det fortsatta frågetecken på både Richarlison och skyttekung Calvert-Lewin. James Rodriguez har ju dessutom lämnat klubben och Sigurdsson är fast i kylan på grund av oegentligheter utanför planen. Mittbacksgeneralen Mina är också tveksam då han får tight att hinna hem från sitt landslagsuppdrag. Jag tycker West Ham ser högintressanta ut som har fortsatt den fina trend Londonklubben inledde i fjol genom att ta sig ut i Europa. Förlusten senast hemma mot Brentford var oväntat, men det var en helt jämnt match som kunde slutat hur som helst. Sådan är fotbollen. Säsongen i stort har sett lovande ut där mittfältet med Soucek och Rice är väldigt starkt. The Hammers har i princip ett perfekt truppläge och kan ställa upp med bästa möjliga lag i Liverpool denna söndag.

När då Everton blir överstreckade upp mot 50% så känns det givet att gå emot hemmalaget i den här på förhand jämna tillställningen. Runt 25% på tvåan är för bra för att tacka nej till. Jag chansspikar!

■■ Match 3. Ett hett rivalmöte ska spelar i Turin mellan två lag med två olika formkurvor i ryggen. Juventus inledde säsongen väldigt svagt där förlusten hemma mot nykomlingen Empoli var ett lågvattenmärke. Den senaste tiden har dock ”Den gamla damens” maskineri börjat komma igång. Tre raka vinster i ligan och dessutom en fin skalp hemma mot Chelsea i Champions League som fick de svartvitas självförtroende att lyfta. Framför allt tycker jag att Juventus ska ha bra chans mot söndagens motstånd. Roma inledde poängmässigt starkt under Mourinho, men insatserna var inte på topp där formstarka Pellegrino löst saker på egen hand. Med ett rätt virrigt försvarsspel ser jag det därför inte som någon skräll att det kommit en dipp på slutet med två raka bortaförluster mot Verona och i derbyt mot Lazio. På dessa matcher har hela sex mål släppts in. Här har Romlaget dessutom problem med skador då båda engelsmännen Smalling och Abraham är out på grund av skador. Det är tunga avbräck.

Ettan kan möjligtvis streckas lite högt, men stannar den runt 60% så är det ändå ok. Det kryllar nämligen av än mer överstreckade favoriter på kupongen och någonstans måste ju spikarna hämtas.

Nu till skrällarna och här finns det många russin att plocka ur kakan. Här är två som jag gillar lite extra:

■■ Match 2. Tottenham har spelmässigt inte alls imponerat under inledningen av säsongen. Insatserna sminkas till en del över av en hyfsad poängsamling. Men Spurs är inte alls ett lag att hålla i handen. Harry Kane har sett väldigt blek ut och utan sin skyttekung i slag har Heung-Min Son fått ta ett stort ansvar i offensiven. Nuno Espírito Santo behöver helt klart mer tid för att få ihop det här laget som han vill. I Newcastle har det hänt grejer den senaste tiden. Den impopuläre Mike Ashley har sålt klubben till saudiska investerare som utklassar resten av klubbägarna när det gäller pengar på banken. Vill den saudiske kronprinsen lägga energi på The Magpies så har klubben muskler för att bygga något riktigt stort. Men än så länge får Steve Bruce dras med vad han har. Och jag tycker faktiskt att Newcastle stundtals sett småspännande ut. Offensivt finns det en hel del klass och nu har Callum Wilson dessutom kommit i träning igen och är aktuell för spel. Kan det stundtals virriga försvaret hålla ihop så finns det alla möjligheter att ta poäng denna söndag. Hemmalaget har dessutom trivts bra mot Tottenham de senaste åren och har plockat poäng i tre av de fyra senaste inbördes mötena. När Newcastle blir brutalt undervärderade av det svenska folket så måste det streckas från vänster.

Ettan under 15% i skrivande stund är kupongens värdemässigt bästa skräll. På riktigt vågade kuponger är det en riktigt fräck chansspik då 30% är en mer rimlig streckning. På större system är 1X en rimlig lösning.

■■ Match 10. Eduardo Coudet kom in som ny tränare i Celta Vigo under fjolårssäsongen och fick verkligen fart på klubben med en häftig offensiv fotboll. Den här säsongen har gått tyngre, men sett till statistiken så har Celta varit bättre än vad resultaten visar. Det finns mycket fotboll i det här laget och jag tror de kommer att landa betydligt högre upp i tabellen när säsongen summeras. I Galicien kan de rubba alla lag i den här serien och har också slagit Sevilla i de två av de tre senaste hemmamatcherna. Här tycker jag det är ett bra läge att göra det igen. Sevilla har haft en del problem på resande fot den här säsongen och bara löst en seger på fyra matcher. Här väntar en väldigt viktig Champions League-match mot Lille på onsdag, vilket ligger i fatet. Målskytten El-Nesyri ser ut att saknas och i backlinjen är Diego Carlos avstängd.

Streckningen liknar den som i föregående Newcastle-match där gästerna streckas alldeles för högt. Sevilla borde ligga på 45%, men övervärderas rejält av tipparna till 65%. Så även här vill jag plocka bort tvåan helt. 1X spelas till suveränt spelvärde.

Spiken

Barcelona (match 9)

Ska jag välja ut någon av de större oddsfavoriterna att spika så ser Barcelona ut att bli vettigt värderade. Med spelare som Fati och Alba tillbaka i spel ser truppläget bättre ut. Valencia har mittbacken Alderete avstängd och bör få det jobbigt på Camp Nou.

Skrällen

Newcastle (match 2)

Tottenham har inte alls imponerat spelmässigt och Harry Kane är inne i en svacka. Newcastle har trivts bra mot Spurs de senaste säsongerna och undervärderas rejält hemma på St James’ Park.

Favorit i fara

Sevilla (match 2)

Sevilla har viktig Champions League-match redan på onsdag och bara löst en vinst på fyra bortamatcher hittills. Celta Vigo är bättre än tabellen visar och hade en positiv trend innan landslagsuppehållet. När tvåan övervärderas rejält är det läge att chansa bort favoriten helt.