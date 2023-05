Häcken fortsätter övertyga – slår ett svajigt Halmstad

■■ När Halmstad var i allsvenskan förra gången åkte man ut trots att laget gjorde en ganska bra säsong. Deras defensiv höll hög klass och man snittade under ett insläppt mål per match. Det har inte sett lika stabilt ut den här gången för nykomlingen. Laget har släppt in tio mål på sina tre senaste matcher. Förra omgången mot Elfsborg blev man överkörda i andra halvlek och släppte in hela sex(!) mål. Det var en total kollaps som vi inte är vana vid att se från ett lag som är tränat av Haglund och Olsson.

Häcken har inlett säsongen som man avslutade fjolåret. Deras offensiv tycks ha blivit ännu bättre. Trots flera tunga skador så har Häcken varit ligans bästa lag offensivt. Larsen har klivit fram och blivit en allsvensk superstjärna på bara några matcher. Traore gör poäng i stort sett varje match och Uddenäs har bidragit med spets från bänken.

Häckens målskillnad efter sex matcher är 17-7. Enda förlusten kom hemma mot Kalmar i en match där man skapade över 3,5 i xG.

Det ser ut att stå mellan två lag den här säsongen om guldet baserat på inledningen av serien. Det är Häcken och Malmö som urskiljer sig från mängden. Båda har en växel som resten av lagen inte kunnat matcha. Med tanke på hur Halmstads försvarsspel sett ut senaste matcherna behöver det bli en klar förbättring om man ska ha någon som helst chans mot Häcken.

Trots en del skador gillar jag bortasidan. Häcken att vinna spelas till oddset 1,66.

■■ Det är två engelska matcher och ett möte från Bundesliga på dagens Bomben. Bundesliga-mötet har en klar favorit i form av Dortmund men hemmalaget har börjat svaja i guldstriden. Wolfsburg är välorganiserade och tillräckligt bra för att kunna med sig något från matchen om inte Dortmund spelar på topp. United lider av skadorna i backlinjen tillsammans med det hårda spelschemat. West Ham är i desperat behov av poäng i bottenstriden och ska inte underskattas på kupongen. Toppmötet mellan Newcastle och Arsenal känns vidöppet. Newcastle går in till mötet med bäst form men känslan är att båda lagen kommer att hitta nätet minst en gång.

Matchlistan

Nantes – Strasbourg 2

Strasbourg har visat fin form på slutet med flera bra insatser. Nantes har haft svårt att repa sig efter cupförlusten mot Toulouse. Nantes har Sisskoko, Delort och Chirivella skadade. Tvåan får tipset.

Malmö FF – AIK 1

AIK sliter med målskyttet. Laget har blivit nollade i tre raka matcher. För MFF har säsongsinledningen gått bättre. Rydströms lag har vunnit samtliga sex matcher i serien. Ettan rekas till 1,49.

GAIS – Trelleborg 1

Trelleborg stod för en svag andra halvlek mot GIF förra omgången. Laget tappade 3-1 till 3-4 sista halvtimmen. Gästerna är bättre än vad man visat hittills. GAIS har blivit för stor favorit - Iskallt odds.

Halmstad – Häcken 2

Halmstad släppte in sex(!) mål i andra halvlek mot Elfsborg förra omgången. Nu möter man ligans bästa offensiv i form av Häcken. Gästerna har öst in mål framåt under inledningen av säsongen.

Newcastle – Arsenal 1

Både Wilson och Isak har varit helt magiska för Newcastle senaste tiden. Newcastle har fått igång offensiven och går mot Champions League nästa säsong. Arsenal saknar viktige Saliba.

Dortmund – Wolfsburg 1

Dortmund har Meunier, Bauza och Duranville borta med skador. Både Guerreiro och Schlotterbeck är osäkra till spel. Wolfsburg kommer från två fina insatser mot Mainz och Bochum, avslag!

West Ham – Manchester United 1

Både Rice och Soucek förväntas vara tillbaka efter sjukdom. Coufal, Zouma och Scamacca saknas med skador för hemmalaget. United har Martinez och Varane på skadelistan. Spelvärd etta!

Lecce – Verona 1

Henry och Hrustic saknas fortsatt för Verona. Kvicke anfallaren Lasagna är ett frågetecken inför matchen. Det är två lag som gör väldigt lite mål. Båda snittar under ett mål per match. Lutar åt ettan.

Dagens bästa spel

Halmstad – Häcken 2

Odds: 1,66

Bomben

A. Newcastle – Arsenal

1, 2, 3 – 1, 2

B. West Ham – Manchester United

0, 1 – 1, 2, 3

C. Dortmund – Wolfsburg

0, 2, 4 – 1, 3

216 rader, spelstopp 17.29