Goop fick äntligen fira en tränarseger

■■ Den senaste veckan har varit väldigt blek när det kommer till svenska framgångar. I torsdags tog Stefan Melander-ägde Digital Class en tredjeplats i Prix du Cantal.

Hon hade fyra raka galopper i bagaget men nu fick Digital Class ta sin första pallplats på fransk mark, värd nästan 8.000 euro.

■■ I helgens storlopp Prix de Paris var Calle Crown den enda svenska deltagaren. Tomas Malmqvist-träningen räckte dock inte hela vägen och slutade i det slagna fältet.

Vinnare blev i stället Diable du Vauvert före en heroisk Etonnant, två hästar som mycket väl kan dyka upp i svenska storlopp under året.

■■ En som haft ett tufft vintermeeting är Björn Goop. I måndags fick han dock fira vinterns första tränarseger i Frankrike när Inductif vann ett fyraåringslopp på Le Croise-Laroche. Goop satt själv i vagnen, och det var hans andra kuskseger under meetinget. Inductif kördes till ledningen efter 600 meter men släppte spets.

1300 meter kvar gick han ut i dödens och var sedan starkast till slut och gick undan med en säker längd. Segern var värd 8.100 euro.

■■ Även Jarmo Niskanen tog en pallplats på Le Croise-Laroche i måndags när hans Gilgamesh de Babel blev tvåa i ett lopp för sexåringar.

Niskanens formkort Graceful, som nyligen tagit två segrar och en andraplats, galopperade dock bort sig i sitt lopp.

■■ På lördag stänger Vincennes vintermeeting och höjdpunkten är Prix de Selection, där fem- och sexåringar får starta med 25 meter tillägg på fyraåringarna. Där saknar vi dock svenska anmälda. Men i loppen runt om har vi några spännande anmälningar, bland annat Wild Love som inte tävlat på över en månad och nu står på Jarmo Niskanens träningslista.

Christoffer Erikssons Ingo har varit på pallen vid fem av sju starter i vinter och siktar mot att avsluta på topp i Prix de Montsoreau.

■■ Innan lördag har vi dock flera spännande svenskstarter och jag lyfter fram de mest intressanta. I onsdagens High Five-lopp Prix de Sedan (start 13.55) på Vincennes startar Jörgen Westholms Rocky Tilly från spår tolv bakom bilen.

Spåret utanför hittar vi Digital Class med Björn Goop i sulkyn.

■■ Även Tomas Malmqvist har starthäst på Vincennes under onsdagen. I treåringsloppet startar hans Jetpack som kommer från en seger och en andraplats.

Under torsdagen på Vincennes kan man få se Jarmo Niskanens Franklin Face ta sig an Björn Goops Sam the Man, Jörgen Westholms Hand Full jaga fjärde raka pallplatsen i ett femåringslopp och Tomas Malmqvist Fighter Kiss försöka ta sin tredje raka montéseger.