Generöst odds på Giffarna, tackar!

■■ Sundsvall kommer direkt från allsvenskan men förhandstipsen har klubben som ett mittenlag den här säsongen. Med tanke på vad laget visat upp under försäsongen kanske det är generöst. Det har varit otroligt svårt för Sundsvall att vinna matcher under försäsongen. En anledning till detta är att man fått in en ny tränare men den huvudsakliga skulle jag säga är att man roterat bland nyckelspelarna. När Engblom, Hallenius och Lundström är på planen samtidigt skapar GIF tillräckligt med målchanser för att vinna matcher. Det är centrallinjen som varit problem med målvakt, mittbackar och innermittfältare.

Det är ett mer offensivt GIF vi får se den här säsongen som vill spela fotboll snarare än att rulla i backlinjen eller stå med tio man på egen planhalva.

Det kommer att bli en hel del mål i deras matcher och när mållinan ligger på generösa 2,5 är det bara att tacka och ta emot. Över 2,5 mål i matchen finns att spela till oddset 1,86.

■■ På Bomben tror jag att vi får se bägge lagen göra mål i Sundsvall. Djurgården bör även hitta in med några mål i BP:s kasse även om det är en premiär. Chansen till höga målsiffror i både match B och C gör den här kupongen både spännande och rolig på förhand. Malmö mot Kalmar kommer att bli en kamp om bollinnehavet. Nu när Rydström lämnat Kalmar lär vi dock få se ett rakare Kalmar.

Malmö bär favoritskapet utan att segern känns helt given på förhand med tanke på hur MFF spelat under försäsongen och i cupen.

Matchlistan

Manchester City – Liverpool 1

City har inte råd att tappa fler poäng mot Arsenal och detsamma gäller för Liverpool i jakten på fjärdeplatsen. För City saknas Foden. Liverpool har Thiago och Bajcetic borta från spel. Ettan gillas!

Arsenal – Leeds 1

Arsenal har gått från klarhet till klarhet den här här säsongen. Laget toppar tabellen med åtta poängs marginal och har fem raka segrar inför dagens match. Leeds saknar både Adams och Gnonto.

Bournemouth – Fulham 1

Bournemouth har varit bättre än deras resultatrad visar. The Cherries har ställts inför ett tufft spelschema på slutet. Nu möter man ett decimerat Fulham utan Willian och Mitrovic - etta!

Brighton – Brentford 1

Brentford har bara tre bortasegrar på hela säsongen i Premier League. Både Ajer och Janelt saknas för gästerna. Brighton har sett fantastiskt ut offensivt sedan De Zerbi tog över som tränare.

Crystal Palace – Leicester 1

Crystal Palace har sparkat Vieira i hopp om att väcka laget. Flera av Palace förluster har kommit i jämna matcher där tillfälligheter avgjort. Leicester får tillbaka Faes i backlinjen. Lutar åt ettan.

Nottingham – Wolverhampton 1

Det är två skadedrabbade lag som ställs mot varandra. Båda befinner sig på den undre halvan och är i allra högsta grad indragna i bottenstriden. Wolves har det något starkare laget på papperet - tvåa.

Djurgården – Brommapojkarna 1

Djurgården har haft svårt för just BP senaste åren men som nykomling ser BP ut att få det tufft i år. Gästerna har bytt tränare inför säsongen och det finns en hel del frågetecken runt laget.

Chelsea – Aston Villa 1

Chelsea har en rad spelare som är osäkra till spel inför dagens drabbning. Mittbacken Thiago Silva missar mötet. Hos gästerna saknas Coutinho och Cash. Chelsea ska vara klar favorit här.

Modo – Mora 1

Modo borde vara det bättre laget om man ser till spelarmaterialet men det var inte direkt så att laget glänste mot AIK. Defensiven var under all kritik och det kommer inte att räcka mot Mora, avslag.

Bayern München – Dortmund 1

Dortmund toppar tabellen i nuläget en poäng före Bayern München. Bayern har anställt Tuchel som ny tränare i hopp om att få ordning på laget. Hos hemmalaget saknar Musiala och Neuer.

Dagens bästa spel

Sundsvall – Landskrona: över 2,5 mål.

Odds: 1,86

Bomben

A. Malmö – Kalmar FF

1, 2, 3 – 0, 2

B. Djurgården – Brommapojkarna

2, 4, 5 – 0, 2

C. GIF Sundsvall – Landskrona

1, 3 – 1, 2, 4

216 rader, spelstopp 14.59

