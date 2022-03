■■ Det är ett minst sagt högoktanigt Europatips vi har att se fram emot denna söndag. Manchester-derbyt i Premier League är först ut och lockar så klart lite extra. Därefter är det ligafotboll från Serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1 som gäller. Två matcher från gruppspelet i Svenska Cupen avslutar, där hittar vi ett av kupongens bästa skrälldrag.

En svår kupong, med flera överstreckade dåliga favoriter i kombination med 4 miljoner i jackpot gör att jag har goda förhoppningar om bra utdelning.

Lägg märke till att match 11, mellan Mainz och Dortmund, lottas efter att värdarna blivit hårt drabbade av corona. Vänta ut procenten så långt det går och se om det går att hitta något spelvärde där.

■■ Match 3. Serie A har utvecklat sig till ett trekejsarslag mellan Inter, Milan och Napoli. Under söndagen möts de två sistnämnda och då är det givetvis både mycket prestige och oerhört viktiga poäng på spel. Milan kommer från 0-0 mot Inter i Coppa Italia och det var ett steg i rätt riktning för Piolis mannar. Innan dess hade de rödsvarta nämligen kryssat mot både Udinese (1-1) och Salernitana (2-2) i ligaspelet. Sådana resultat vinner man inga titlar med. Romagnolis skada som han ådrog sig mot Inter kom dock olägligt och med Kjaer borta sedan tidigare ser Milans mittförsvar ganska ihåligt ut. Visst har Tomori gjort det bra i Milano, men ihop med Kalulu eller Gabbia känns engelsmannen inte lika trygg. Framåt ser Zlatan Ibrahimovic fortfarande ut att saknas och då får Pioli fortsätta med den franska fattigmansversionen av Zlatan, Olivier Giroud, på topp. Napoli kommer fullpumpade med självförtroende efter den osannolika avslutningen av bortamatchen mot Lazio. I den 88:e minuten släppte Spallettis gäng in 1-1 i den matchen, men de lyckades ändå ta hem alla tre poäng efter att Fabián Ruiz mycket vackert skruvat in 2-1 sex minuter senare. Anguissa ser ut att saknas igen på det centrala mittfältet, men i övrigt har värdarna mer eller mindre hela truppen tillgänglig. Jag tror att Tomori och company får väldigt svårt att stå emot firma Osimhen/Insigne i 90 minuter plus stopptid.

Milan har bara vunnit en av de 14 senaste ligamatcherna mellan lagen och är det lag i hela ligan som fått flest poäng mot vad de presterat sett till underliggande siffror. Retroaktiv payback här? Stannar ettan i närheten av 40% är det en utmärkt spik.

■■ Match 5. Torino är inne i en ganska tung period med ynka två poäng på de fem senaste omgångarna. Därmed känns det uteslutet att Tjurarna ska blanda sig i striden om Europaplatserna. Närmast kommer de från en förlust hemma mot Cagliari som kändes ganska onödig. Torino släppte till alldeles för många målchanser i den matchen och räkna med att Ivan Juric har gjort justeringar sedan dess. Djidji, Bremer och Rodríguez är egentligen tre skickliga försvarare och har alla verktyg som behövs för att stänga till bakåt. Mandragora är tillbaka på mitten efter sin avstängning och det är viktigt för gästerna. Framåt ser det oerhört spännande ut. Belotti närmar sig storformen och har börjat komma igång med målskyttet och bakom honom slåss Pjaca, Sanabria, Brekalo och Linetty om speltid. Räkna med att Torino skapar gott om målchanser på Stadio Renato Dall’Ara. Bologna ligger bara en pinne bakom Torino, men har inte heller bjudit på någon strålande fotboll den senaste tiden. Blott en seger finns noterad på de sju senaste omgångarna och det var en knapp sådan hemma mot Spezia. 1-1 borta mot Salernitana i den förra omgången var en usel insats där Bologna hade låga 0,61 i xG. Målskytten i den matchen, Marko Arnautovic, har dessutom testats positivt för corona och är därmed ett osäkert kort. Kommer inte österrikaren till spel är de rödblåa rejält försvagade. Torino har fem raka inbördes möten utan förlust och även om det skiljer en poäng i tabellen ska det enligt xPTS skilja närmare elva pinnar.

Tvåan ser ut att erbjuda strålande värde och då är det läge att slå till med en spik för att spara garderingar till senare matcher där utdelning kan jagas.

■■ Match 9. Monaco är inne i en sämre period med tre raka ligamatcher utan seger trots att de mött ganska svagt motstånd i form av Lorient, Reims och Bordeaux. Dessutom trillade de rödvita ur Coupe de France i onsdags efter att Nantes slagit ut monegaskerna i en nervkittlande straffläggning. De franska landslagsmännen Tchouameni och Ben Yedder blev stora syndabockar då med sina missar. Bittert för Monaco som därmed har Europa League som enda kvarvarande titelmöjlighet. En turnering där de för övrigt tar sig an Braga på torsdag. Ska det bli något Europa League nästa säsong gäller det också att de rödvita börjar plocka segrar i det inhemska spelet för det skiljer fem pinnar upp till Ligue 1-femman Strasbourg inför helgens matcher. Det är något som Monaco ska ha god chans att lösa för truppen är fylld av kvalité. Straffsumparna Tchouameni och Ben Yedder är ren och skär klass och backas upp av habila pjäser som Volland, Fofana, Martins och Diop. Det är inget snack om att truppen tillhör de allra bästa i Frankrike. Det gör även Marseilles trupp även om OM, i likhet med Monaco, har stått för ganska tveksamma resultat mot slutet. 0-2 hemma mot Clermont och 1-1 borta mot Troyes är de två senaste ligamatcherna och det är inget man skrämmer barn eller monegasker med. Mot Troyes förlorade Marseille dessutom xG klart och det oroar. Det skiljer sju placeringar och nio poäng mellan lagen till hemmalagets fördel, men sett till xPTS (expected points) borde faktiskt Monaco ligga högre upp i tabellen. Det känns som att Marseilles spring håller på att ta slut och här åker de på ännu en smäll.

Ettan ser ut att streckas cirka 20 procentenheter för högt och då är det läge att titta åt andra hållet. X2 i utgång!

■■ Match 13. Kalmar FF står på sex poäng efter två gruppspelsomgångar av Svenska Cupen trots att de i praktiken har spelat med två helt olika lag i sina matcher. I den första omgången besegrades Trelleborg med 2-1 hemma i Småland efter att fjolårets sensation Oliver Berg stått för ett av målen. Veckan efter saknades drygt tio spelare, bland annat Berg, på grund av sjukdomar och diverse skadekänningar vilket innebar att KFF fick ställa en helt annorlunda elva på benen borta mot Sylvia. Läget var till och med så illa att den assisterande tränaren Rasmus Elm fick sätta sig på bänken för att de överhuvudtaget skulle få ihop fullt lag. Nahom Netabay stod för ett av målen i den matchen och då han under vintern kom från just Sirius är detta en speciell match för mittfältaren. Truppläget är enligt de senaste rapporterna betydligt bättre för Kalmar nu, men det är ändå svårt att sia om en startelva för värdarna. Sirius står på fyra pinnar och måste således gå för seger här om de ska avancera till nästa steg. Truppen ser väldigt spännande ut trots att viktige Ortmark sålts vidare till IFK Norrköping. Filip Rogic, Tommy Vaiho och Kristopher Da Graca är alla intressanta spelare som har spetsat till Uppsala-gänget under vintern. Shabani och Zeidan, som var så bra under hösten, har stannat kvar och har potential att bli två av seriens bästa spelare om deras utveckling fortsätter åt rätt håll. Framåt har Kouakou visat att målsinnet sitter i då han har prickat in tre baljor på de två första cupmatcherna. Trots fadäsen mot Trelleborg, där Sirius tappade ledningen två gånger om, känns gästerna spännande och de ska absolut inte vara chanslösa i Kalmar.

Speciellt inte då matchen spelas på Gastens IP:s konstgräs, ett underlag som Sirius behärskar till fullo. I skrivande stund streckas tvåan under 15% vilket är svårt att förstå när det är två i grunden rätt jämna lag som möts. Skrälltvåan är helt klart av högsta prioritet på östkusten.

Skrällen

Monaco (match 9)

Monaco och Marseille är i grunden två likvärdiga lag där de rödvita möjligen ska hållas något högre, något som också underliggande statistik som expected points pekar på. Att tvåan då i skrivande stund finns att få kring 15% smakar mumma i gomseglet. Det är första tecken att rita ned på Velodromen i Marseille.

Spiken

Napoli (match 3)

Milan såg inget vidare ut mot varken Udinese eller Salernitana och kommer inte småskadade Romagnoli till spel ser det tunt ut i försvarslinjen. Napoli flyger efter stopptidsavgörandet mot Lazio och tar tre tunga poäng i den italienska toppstriden.

Favorit i fara

Kalmar (match 13)

Kalmar hade två i stort sett helt olika elvor mot Trelleborg och Sylvia på grund av skavanker och vilka som finns tillgängliga denna söndag vet nog knappt Rydström själv. Sirius har plockat in flera skickliga spelare under vintern och kan mycket väl göra match av detta. Värdet till höger gör att tvåan är viktigast att få med.

Systemförslagen

LILLA SYSTEMET:

1. Man City - Man United 1

2. Watford - Arsenal x2

3. Napoli - Milan 1

4. Fiorentina - H.Verona 12

5. Bologna - Torino 2

6. Elche - Barcelona x2

7. Celta Vigo - Mallorca 1x2

8. Real Betis - A.Madrid 2

9. Marseille - Monaco x2

10. Köln - Hoffenheim 2

11. Mainz - Dortmund 2

12. Elfsborg - Degerfors 1

13. Kalmar - Sirius x2

96 rader

STORA SYSTEMET

1. Man City - Man United 1

2. Watford - Arsenal x2

3. Napoli - Milan 1

4. Fiorentina - H.Verona 12

5. Bologna - Torino 2

6. Elche - Barcelona x2

7. Celta Vigo - Mallorca 1x2

8. Real Betis - A.Madrid 2

9. Marseille - Monaco x2

10. Köln - Hoffenheim 2

11. Mainz - Dortmund 1x2

12. Elfsborg - Degerfors 1

13. Kalmar - Sirius 12

288 rader