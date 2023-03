Förnedrade senast – krossar själva nu

■■ Manchester United håller på att cementera sin plats bland topplagen. Ten Hag har sakta men säkert format sitt lag allt mer efter hur han vill att spelet ska se ut. Det är inget fullblodigt ten Hag-lag ännu men man närmar sig och med det har resultaten börjat komma.

Laget ligger trea i Premier League och även om man inte är i närheten av topp två så ser man ut att vara ett säkert kort för att sluta topp fyra och därmed spela Champions League nästa säsong.

Det är framför allt Uniteds starka hemmaspel som tagit laget till toppskiktet av tabellen. United har inte förlorat på hemmaplan sedan man mötte Sociedad tidigt i höstas. Laget åkte på en hård smäll när man föll med 0-7 på Anfield förra helgen mot ärkerivalerna Liverpool. Det tycks ha tänt lågan hos spelarna ytterligare för man körde över Betis i veckan fullkomligt.

Spelar man med samma intensitet mot Southampton kommer det att räcka väldigt långt.

Southampton kämpar i botten av tabellen och befinner sig just nu under strecket. Laget har vunnit två av sina tre senaste matcher men det har varit genom kamp snarare än något skönspel. The Saints skapar lite offensivt och måste vara hypereffektiva offensivt för att man ska få med sig några från det här mötet.

Jag tror på ännu en överkörning från Uniteds sida och väljer därför att spela hemmalaget med handicap -1,5. Det innebär att man måste vinna med två mål eller fler.

United att vinna med handicap -1,5 finns att spela till oddset 2,02.

■■ På Bomben är jag inne på samma spår med en storseger för United som grund på kupongen. Arsenal har en del småskavanker och kan få det tufft mot välspelande Fulham i derbyt. Djurgården mot Malmö är svårtippad, speciellt så här pass tidigt in på säsongen.

Vi streckar friskt i cupmötet men lutar åt MFF-sidan.

Matchlistan

Fulham – Arsenal 2

Gabriel Jesus och Elneny saknas för gästerna. Trossard, Ödegaard, Tierney och Nketiah är alla osäkra till spel inför mötet och kommer att testas sent. För Fulham saknas Palhinha och Kurzawa.

Manchester United – Southampton 1

Senaste förlusten för United på Old Trafford kom i början av september. Det har varit en ointaglig borg för deras motståndare den här säsongen. Eriksen saknas för United. Ettan tippas till 1,34.

West Ham – Aston Villa 1

West Ham vann komfortabelt mot Larnaca i veckan men resan kan sitta i benen för hemmalaget. Gästerna får klara sig utan Coutinho och Kamara. Både Carlos och Dendoncker är osäkra.

Djurgården – Malmö FF 2

Djurgården nådde inte upp i normal nivå borta mot Lech Poznan. Man klarade sig undan med 0-2. Malmö har fått längre tid att förbereda sig under veckan. Anfallstrion i DIF imponerar inte. Tvåa!

Newcastle – Wolverhampton 1

Newcastle är segerlösa i sina fem senaste matcher och har Joelinton avstängd. Wolves kommer från en meriterande seger mot Wolves förra omgången. Rätt favorit men svagt odds.

Roma – Sassuolo 2

Roma har Darboe och Solbakken borta med skador. Mittfältaren Cristante är avstängd. Sassuolo har två raka segrar i ryggen och har skrällt mot lag som Milan och Atalanta sedan årsskiftet. Värde!

Villarreal – Real Betis 1

Canales är osäker till spel för Real Betis. Fekir saknas med en knäskada och mittfältaren Carvalho är avstängd. Betis kommer från en krävande resa till England tidigare under veckan. Fin etta!

Athletic Bilbao – Barcelona 2

Athletic har inte fått till spelet senaste matcherna. Viktige Sancet är avstängd efter sitt gula kort mot Vallecano. Barca fortsätter att se stabila ut och rada upp uddamålssegrar. Tvåan tippas till 2,17.

Dagens bästa spel

Manchester United – Southampton: Man Utd – 1,5 handicap.

Odds: 2,02

Bomben

A. Djurgården – Malmö FF

1, 2 – 2, 3

B. Manchester United – Southampton

1, 3, 5 – 0, 2

C. Fulham – Arsenal

1, 2 – 1, 2, 3

144 rader, spelstopp 14.59

