Fördel Manchester City i prestigemötet i cupen

Vi går in i helgen med bra form då samtliga fyra spel under veckan suttit. Under gårdagen kunde vi hämta hem under 2,5 mål i Madrid-derbyt då matchen slutade 1-1 efter ordinarie tid. Då hoppades vi på en stängd tillställning med få målchanser, idag jagar vi istället mål. Det är Tyskland och närmare bestämt Bundesliga som står på schemat då topplaget Leipzig tar emot Stuttgart på hemmaplan. Leipzig inledde säsongen svagt och sparkade sin tränare men sedan Rose kom in har det varit ett helt annat lag.

■■ Leipzig har inte förlorat en tävlingsmatch sedan i mitten av september då man föll med 0-3 borta mot Gladbach. Det är en osannolikt bra form som Leipzig besitter för stunden och man öser in mål framåt. Laget har inte gått mållösa från en match sedan förlusten mot Gladbach. I sin förra match gjorde man hela sex mål på Schalke och då saknas ändå Nkunku som varit deras bästa spelare offensivt. Det finns gott om alternativ offensivt med spelare som Silva, Werner, Olmo och Forsberg.

Jag tror att vi får se Leipzig ösa från start och ser inte riktigt hur Stuttgart ska kunna stå emot i 90 minuter. Det första mötet mellan lagen slutade 1-1 i höstas men Leipzig är ett helt annat lag nu med en ny identitet. Mycket talar för en öppen tillställning och mållinan 3.0 Asian till oddset 2,00 är lite för bra för att låta bli.

■■ På Bomben håller jag City som klar favorit i cupmatchen mot Arsenal. Arsenal värderar ligan högst även om det är en hel del prestige på spelet. Mycket talar för att vi får se en starkare elva från City. Målglada Rennes kan få problem med succélaget Lorient. Lorient spelar med ett högt presspel som kan ställa till det för Rennes i uppspelsfasen. Almeria och Espanyol känns jämn och målsnål på förhand. Båda lagen bör vara relativt nöjda med en poäng sett till tabelläget.

Matchlistan

Bologna – Spezia 1

Bologna har flertalet spelare borta där Arnautovic och Sansone är namnen som väger tyngst. Spezia saknar skadade Zoet och Bastoni. Bologna har varit starka hemma och ska vara klar favorit.

AIK – Kristianstad 1

AIK har ryckt upp sig efter en svag inledning på säsongen. Gynge, Nybeck och Muzito-Bagenda erbjuder spets som inte har Kristianstad kommer i närheten av. Ettan får utgångstipset.

RB Leipzig – Stuttgart 1

Leipzig spelade jämnt med Bayern för att sedan följa upp det med en total överkörning av Schalke förra omgången. Stuttgart har hela sju spelare bort till det här mötet. Allting talar för Leipzig - etta!

Mora – Modo 1

Modo övertygade inte segern hemma mot Vita Hästen förra omgången. På pappret har Modo ett klart bättre lag än Mora men hemmalaget har visat upp en strålande form på slutet. Ettan lockar!

Lecce – Salernitana X

Ångestmöte i botten av tabellen. Både Lecce och Salernitana har som mål att undvika nedflyttning den här säsongen. Gästerna har Maggiore, Gyomber, Fazio och Mazzocchi skadade. Krysset rekas.

Lorient – Rennes 2

Lorient har överraskat positivt i ligan och ligger sjua i tabellen. Laporte och Mvogo är skadade för hemmalaget. Moffi är osäker till spel med sjukdom. Rennes har mer spets och får tipset här.

Almeria – Espanyol X

Espanyol har stått för flera fina insatser i ligan sedan VM-uppehållet. Det skiljer bara en poäng mellan lagen i tabellen. Espanyol har Gori, Pedrosa och Bare på skadelistan. Krysset gillas till höga 3,14.

Manchester City – Arsenal 1

Prestigemöte i cupen mellan de två titelfavoriterna i ligan. Arsenal har Nelson och Gabriel Jesus på skadelistan. City har Foden tveksam till spel med en lättare fotskada. Svag etta.

Dagens bästa spel

RB Leipzig – Stuttgart: Över 3.0 mål Asian

Odds: 2,00

ANNONS: Lämna in expertens spel

Bomben

A. Manchester City – Arsenal

1, 2, 3 – 0, 2

B. Almeria – Espanyol

0, 1, 2 – 0, 2

C. Lorient – Rennes

1, 2 – 2, 3, 4

216 rader, spelstopp 20.59

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag