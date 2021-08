Flera storlag som överskattas rejält

■■ Så var det också dags för Serie A att öppna portarna för en ny säsong, vilket gör att alla de stora europeiska ligorna är igång. På söndagens Europatips är det Premier League, Serie A ,La Liga, Ligue 1 och fina Allsvenskan som tar plats. En hel drös storklubbar finns med på kupongen och charmar det svenska folket. För nästan samtliga överstreckas rejält.

Det innebär spelvärde och 2,5 miljoner i jackpot gör det inte sämre.

■■ När det gäller skrällar är det bara att välja och vraka. Manchester United, Tottenham, Roma, Juventus, Real Madrid och Sociedad är alla namnstarka favoriter som får för högt förtroende på strecken.

Alla går antagligen inte att gardera då pengarna ska räcka till, men här är de två skrällar jag väljer att ta med först och främst:

■■ Match 8. Roma spelade så sent som i torsdags match ute i Europa när de vann borta mot Trabzonspor med 2-1. Bara två dagars vila till den här Serie A-premiären alltså. Dzeko har lämnat för Inter och Pedro för Lazio. In har uzbeken Shomurodov kommit från Genoa. Han har sett glödhet ut på försäsongen och avgjorde också i Turkiet. Ihop med nye Abraham kan han bilda ett intressant anfallspar framöver. Här blir dock Roma alldeles för högt streckat. Fiorentina var ojämna i fjol, men när det stämmer är nivån hög. Trots ideliga rykten har Viola fått behålla sin skyttekung Vlahovic som bombade in mål i fjol. Nicolás González är ett intressant nyförvärv från Stuttgart. Förra helgen startade han tillsammans med Callejón och Vlahovic i cupmatchen mot Cosenza och stod för både mål och assist i 4-0-vinsten. I skrivande stund stämplar Roma in på över 70% när 55% vore mer rimligt.

Det gör att jag går den hårda vägen och chansar bort favoritettan helt. X2 spelas och skrälltvåan jobbas in till mycket fina 10%.

■■ Match 10. Carlo Ancelotti är tillbaka på bänken i Real Madrid. I La Liga-premiären startade han med den rutinerade trion Benzema, Bale och Hazard i frontlinjen. Det räckte till en 4-1-vinst mot Alaves. En seger som dock ser mer överlägsen ut på pappret än den var i verkligheten. Benzema såg dock het ut med sina två mål och är i Messis frånvaro högaktuell för att ta hem skytteligan i år. Ancelottis problem ligger snarare i defensiven. Alaves tilläts komma till en hel del bra lägen senast som de inte lyckades ta till vara på. Varane och Ramos har lämnat under sommaren och med Marcelo, Mendy och Carvajal krymper alternativen. I premiären var även Kroos borta på mittfältet på grund av skada. Levante gjorde en helt ok säsong i fjol och var framför allt svårslagna hemma i Valencia där de bara torskade fem av 19 matcher. Mot Real har ”Grodorna” trivts riktigt bra de senaste säsongerna och faktiskt vunnit två av de tre senaste inbördes mötena.

När ett Real Madrid med defensiva frågetecken som vanligt övervärderas av det svenska folket och streckas upp över 75% så garderar jag favoriten direkt. Det här är en svår bortamatch och 9% på ettan är en rensare av rang. Alla tecken!

■■ Match 7. För att ha råd med alla skrällgarderingar gäller det att våga välja sida och ta jobbiga spikar i på förhand jämna matcher. På Behrn Arena hittar jag riktigt fint spelvärde som det är värt att gå för. Det är en väldigt viktig match i streckstriden när Sirius gästar Örebro. Sirius har inte fått betalt för fina insatser på slutet. Hemma mot AIK stod Uppsalagänget upp riktigt bra i en helt jämn match, men fick ett blytungt mål i baken i slutminuten. Jag tycker de blåsvarta ser riktigt intressanta ut med ett bollsklickligt mittfält som är duktiga på att hålla i bollen. Totalt sett ett underskattat lag. Örebro vann detta möte i Uppsala nyligen med 2-1. Men det var en helt öppen tillställning som hade kunnat sluta hur som helst. Besara har varit en injektion, men närkingarna kommer från två tunga matcher nu. Trots en man mer på planen lyckades de inte hålla ledningen hemma mot Mjällby och senast blev det en tung förlust mot bottenkollegan Varberg. Här har vi en helt öppen tillställning med jämna odds. Ändå ges Sirius väldigt lågt förtroende på favoritunderlaget (konstgräs).

23% på tvåan är en riktigt fräck värdespik även om den lär stiga något innan spelstopp.

■■ Match 1. Det vankas Londonderby i Premier League mellan två klassiska klubbar som lever i lite olika världar. Arsenal kommer från ett bottennapp i premiären mot Brentford (0-2) där Lacazette och Aubameyang både insjuknade i corona innan match och lämnade Arteta utan riktiga anfallsalternativ. Lacazette är fortsatt out medan Auba har testat negativt och är ett frågetecken. Jag tycker dock att den gamle skyttekungen är tämligen överskattad. När Auba som i fjol inte är i målform så är han snarare en belastning på plan då han inte är en tillräckligt bra spelare i övrigt för att hjälpa laget. Nu har Ödegaard köpts in för 350 miljoner, men norrmannen är inte spelklar här. Halvmiljardsmannen Ben White imponerade inte i premiären och det återstår att se om han kan växa in i rollen som mittbacksgeneral. Som så många andra tror jag Arsenal går mot ytterligare en tung säsong. Det gör inte Chelsea. Tuchel har gjort vad han kan för att räta ut det enda frågetecknet från i fjol, målskyttet. Lukaku in för 1,2 miljarder innebär att Chelsea kan vara med och slåss om titeln. I premiären avfärdades Crystal Palace utan större problem med 3-0.

Chelsea är en klubb som för tillfället mår mycket bra. På en svår kupong väljer jag att favoritspika tvåan i derbyt om den håller sig runt 60%.

Spiken

Chelsea (match 1)

Arsenal har Lacazette out och Aubameyang tveksam. Dåligt med anfallsalternativ således precis som i den svaga insatsen mot Brentford. Chelsea ser riktigt bra ut för tillfället och Lukaku har tränat med laget denna vecka och är aktuell för spel. Jag håller Chelsea i handen i derbyt.

Skrällen

Levante (match 10)

Real Madrid har defensiva bekymmer med flera skador i truppen och Ramos/Varane sålda. Levante är svårslagna hemma i Valencia, har trivts bra mot Real de senaste åren och faktiskt vunnit två av de tre senaste inbördes mötena. Ettan till under 10% måste med.

Favorit i fara

Roma (match 8)

Roma har bara fått två dagars vila från Europa-matchen borta mot Trabzonspor. Ändå överstreckas romarna rejält. Fiorentina har fått behålla sin vasse skyttekung Vlahovic och har en hög högstanivå när det stämmer. X2 testas till väldigt trevlig procent.