Flera av favoriterna blir överstreckade

■■ Efter några hektiska veckor där vi blivit bortskämda med europeisk toppfotboll på klubbnivå är det återigen dags att dra ner tempot för landslagsuppehåll. Det betyder att högstaligorna kliver in i dvala så måndagens Topptips gräver fram sina matcher på lite lägre nivå.

Andraligorna i Spanien, Danmark och Portugal kombineras med tredjeligan i Tyskland en något obskyr FA-cupmatch, samt argentinska ligan.

Det är matcher som det svenska folket knappast har koll på och vi lär få se en hel del felstreckat på kupongen.

■■ Match 1. Vi inleder i den spanska andradivisionen, Segundan. Det är inte ofta lagen här huserar engelsmän, men där är vad Tenerife gör. Bara 13 spelare från A-truppen. Samuel Shashoua, fostrad i Tottenham, var visserligen ordinarie under sin första säsong i Tenerife i fjol men ser ut att få sitt genombrott på seniornivå nu. 22-åringen har varit lagets mest produktiva spelare med sina fem mål och fyra assist. Han är en av anledningarna till ö-lagets fina form med sju poäng på de tre senaste och en nybliven playoff-plats. Gästande Girona brukar också vara med och slåss högt upp i den här serien. Nu har laget börjat tugga igång efter en väldigt knackig start. En hel del beroende på att den notoriska skyttekungen Cristhian Stuani inte var i bästa form. Nu har dock den nästan 50-faldiga uruguaynska landslagsmannen börjat hitta nätet igen. Fem mål på de tre senaste matcherna osar klass. Tyvärr för Girona är anfallaren avstängd här. Och det är långt ifrån det enda problemet. Lagets nummer 10, Samuel Saiz med meriter från Leeds och Getafe, är en väldigt viktig spelare på mitten men sitter också på botbänken. Lägg därtill ett koppel skador och Gironas trupp är rejält uttunnad. Faktum är att de bara ser ut att få ihop 13 spelare från A-truppen till den här matchen.

Ettan ser ut att streckas lite högt i skrivande stund och jag hoppas att matchen jämnar ut sig lite när tipparna kollar in Gironas facit med tre segrar på de fyra senaste. Under rådande förutsättningar lämnar jag nämligen ettan ensam.

■■ Match 5. Tidig omgång i FA-cupen. National League-klubben Dagenham & Redbridge ska ta sig an mer meriterade League Two-laget Salford. Gästerna ägs av ”Project 92 Limited” som består av kända profiler som Paul Scholes, Ryan Giggs och David Beckham. De kallas för ”big spenders” på den här nivån och har en trupp som är välmeriterad med många spelare som har många säsonger i The Championship och League One på meritlistan. Jason Lowe och Josh Morris har till och med lirat Premier League-fotboll. Inledningen på ligan har varit en besvikelse, men med tanke på den starka truppen borde en klättring vara i antågande. Dag & Red ligger på den övre halvan i National League och har fått klara sig utan sina två bästa målskyttar de senaste omgångarna. Den ena, Paul McCallum är dock tillbaka från avstängning medan den andra, Josh Walker, är tillbaka i träning efter skada och kan vara aktuell för spel.

Här blir det dock tufft ändå. Salford ska vara tyngre. Det svenska folket lär nog mata på med tecken här. Så länge tvåan håller sig under 45% tycker jag det är en ok spik.

■■ Två skrällgäng som båda underskattas på kupong är Chaves (match 3) och Argentinos Juniors (match 8).

I den portugisiska andraligan tar sig Chaves an Nacional som degraderades från finrummet i fjol. Där har värdarna dock inte alls gått bra och kommer få väldigt svårt att ta sig tillbaka upp. Särskilt inte när de får till de på hemmaplan, de två senaste hemmamatcherna har bara gett en poäng. Ändå streckas ettan upp mot 60% när 45% vore mer rimligt.

Fint värde på Chaves som streckas under 20% trots en förmodat jämn matchbild.

■■ Kupongen avslutas i Argentina och ett derby från Buenos Aires. Matcherna mellan Huracán och Argentinos Juniors är alltid täta och målsnåla. Tre av de fem senaste inbördes mötena har slutat 0-0 och de övriga två med 1-0-segrar åt vardera håll. Juniors kommer från en jobbiga tre raka förluster, men motståndet har varit tufft. Det är två jämna lag som kliver ut ikväll, ändå får ettan nära 50% av tipparna.

Bra läge att chans bort favoriten och spela X2.

Spiken

Tenerife (match 1)

Girona har jobbiga avstängningar på två av lagets bästa spelare i Stuani och Diaz. Därtill en rad skador som gör att truppläget är ansträngt. Tenerife visar fin form och hemmaplansfördelen i Segundan brukar vara stor. Vettig spiketta.

Skrällen

Argentinos Juniors (match 8)

Tight och målsnålt derby väntas i Buenos Aires. Då är det läge att gå för spelvärdet åt höger när Argentinos Juniors undervärderas.