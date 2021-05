Extra pengar i potten och vassa skrälldrag

■■ Vi inleder veckan med ett roligt och varierat Topptips. Det innehåller 250 000 extra kronor i potten och inleder med Allsvenskan och Superettan för att fortsätta med intressanta matcher i Premier League, den danska Mästerskapsrundan, La Liga samt andraligorna i Tyskland och Spanien.

Lag som Fulham och Värnamo ser ut att streckas sparsamt och är potentiella värdespikar, men framför allt finns det två fina skrälldrag som jag nyper direkt.

■■ Match 4. I den danska Mästerskapsrundan möts två lag som är all in i den här matchen då båda behöver går för tre poäng. FC Köpenhamn har med en match mindre spelad sju pinnar att ta in på Bröndby för sno åt sig den viktiga andraplatsen som leder till Champions League, medan Nordsjälland har en match mindre spelad och sex poäng upp till Aarhus och den sista Europa-biljetten. Det finns således inte så mycket att spara på här vilket gör att jag tror på en öppen matchbild med många mål. Ser man till båda lagens senaste matcher så är det ingen högoddsare. Det har smällt rejält både framåt och bakåt. Nordsjälland har den yngsta truppen i ligan och det syns också på prestationerna som är ojämna med höga toppar men låga dalar. I sin senaste hemmamatch på sitt konstgräs visade de klassen när de slog mästarna Midtjylland med 3-2 och knep även en pinne mot FCK på Parken för några veckor sedan. 19-årige ghanan Sulemana är ett superintressant namn som visar högform med fem mål på de fem senaste matcherna. Han var avstängd senast, men är tillbaka i elvan nu för Nordsjälland. FCK har givetvis en mer namnstark trupp och större rutin, men är inte på samma nivå som förr.

Jag tycker att gubbgarderingen (ettatvåa) är ett utmärkt val då krysset känns ointressant med tanke på förutsättningarna. Ettan till 17% är en given kupongrensare att hoppas på.

■■ Match 8. Hamburg har gjort det igen, tappat konceptet i den viktiga sluttampen av säsongen och förlorat greppet om både direktplats och kvalplats upp till Bundesliga. Blytungt för storklubben som prickat in en formsvacka med fem raka utan vinst. Skyttekung Simon Terodde, som bombat in mål under säsongen (21 stycken) har haft blöt krut i bössan. Senast i 1-1-matchen hemma mot Karlsruhe, där det var helt vitalt med tre poäng, lyckades han missa en straff men smälla in sin egen retur. Det var dock Teroddes blott andra mål på sina tio senaste 90-minutare. Då är det en helt annan känsla i Nürnberg. Där har spelare som Geis, Daehli och Hack växlat upp under senvåren. Gästerna låg pyrt till i bottenstriden, men en mäktig forcering de senaste månaderna har löst biffen. Nürnberg har faktiskt inte förlorat sedan mitten av februari, vilket betyder tio raka utan torsk.

Senast blev det en stark pinne mot topplaget Holstein-Kiel. Hamburg är kupongens största favorit, men knappast ett spikalternativ till dryga 70%. Jag helgarderar och hoppas att formsvackan håller i sig. Tvåan till 12% skulle smaka mumma.

■■ Match 6. Real Betis har haft svårt att avgöra på slutet och kryssat sex raka matcher, men spelet har det inte varit något större fel på. Framför allt inte på hemmaplan där de haft finbesök av både Real Madrid och Atlético Madrid men tagit rättvisa poäng. Här väntar en riktigt viktig match i jakten på en Europa League-plats. Vid vinst kliver de om Villarreal och kniper den viktiga sjätteplatsen. Granada tog en brutal trepoängare borta mot Barcelona nyligen där de lyckades göra mål på sina två chanser och emellan det parkera bussen. Laget togs dock snabbt ned på jorden senast hemma mot Cadiz där de stod för en slätstruken insats och torskade med 0-1. Här saknar gästerna en rad spelare där rutinerade anfallaren Roberto Soldado är avstängd och Chelsea-lånet Kenedy är skadad. Det är tunga avbräck för offensiven.

Betis saknar avstängde Nabil Fekir, men tränare Pellegrino har fler alternativ att laborera med. Hemma i Sevilla kommer Betis oftast upp i nivå och ska vara klara favoriter här mot ett sargat Granada. Ettan är min tryggaste spik på kupongen.

Spiken

Real Betis (match 6)

Väldigt viktig match för Betis som behöver gå för tre poäng för att sätta sig i förarsätet kring Europa League-platserna. Möter ett stukat Granada med flera bortfall, framför allt Soldado och Kenedy i offensiven.

Skrällen

Nordsjälland (match 4)

Unga fräcka Nordsjälland besitter en hög nivå hemma på sitt konstgräs på Right to Dream Park. Mästarna Midtjylland lades på rygg här senast. FC Köpenhamn är inga dominanter längre och kan mycket väl få problem i en förmodat öppen och målrik tillställning.

Favorit i fara

Hamburg (match 8)

Hamburg ser ut att missa uppflyttningen till Bundesliga ännu en gång. Fem raka utan vinst gör att kontakten med topp 3 gått förlorad. Möter ett formstark Nürnberg som inte förlorat på tio raka matcher.