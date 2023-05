Experterna överens: Blir jobbigt för Bajen

Dybbans bästa spik

Manchester United

Chelsea är fullständigt bedrövliga under Frank Lampard. Något är trasigt i klubben och här tror jag The Blues får det kämpigt igen mot ett taggat Manchester United. Värdarna är minst en nivå bättre och har fått tillbaka viktiga pjäser i startelvan. Med publiken i ryggen står ettan stadigt på Old Trafford.

Jonas bästa spik

Mallorca

Hemmastarka Mallorca tar emot ett chockat Valencia som dragits med turbulens hela vägen sedan publikskandalen mot Real Madrid. Mallorca har endast förlorat fyra av sina 17 hemmamatcher i ligan.

Dybbans bästa skräll

Degerfors

Degerfors stod upp riktigt bra borta mot Hammarby i premiären där de pressade Bajen och skapade lika mycket målchanser. Nu är förutsättningarna ännu bättre för värmlänningarna när de slipper konstgräs på Stora Valla. Här har Degen redan besegrat två stockholmslag, AIK och Djurgården, under säsongen. Hammarby har haft det jobbigt på bortaplan med en ynka pinne på fem matcher och saknar nu mittbacksgeneralen Kurtulus som är avstängd. Skrällettan får plats.

Jonas bästa skräll

Degerfors

Degerfors fick tillbaka flera spelare till matchen mot AIK och defensivt såg det bättre ut. Det är på hemmaplan som laget plockar sina poäng. Hammarby har sett uddlösa ut offensivt och presterar vanligtvis sämre på naturgräs. Degerfors har allt att vinna.